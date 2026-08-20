Virender Sehwag Son: जसा बाप, तसा बेटा! आर्यवीरचा शॉट पाहून चाहत्यांना झाली विरेंद्र सेहवागची आठवण, Video Viral

भारताचा माजी सलामीवीर विरेंद्र सेहवागने (Virender Sehwag) स्फोटक फलंदाजीने क्रिकेटविश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती. आता त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होऊनही एक दशक लोटलं आहे, पण अशातच आता आणखी एका सेहवागने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे, तो म्हणजे १८ वर्षांच्या आर्यवीर सेहवाग. आर्यवीर (Aaryavir Sehwag) हा सेहवागचा मुलगा असून सध्या दिल्ली प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत वेस्ट दिल्ली लायन्स संघाकडून खेळत आहे. त्याने नुकतेच एका सामन्यात खेळलेल्या बॅक-फुट पंचने सर्वांनाच वीरेंद्र सेहवागची आठवण करून दिली आहे. .Virender Sehwag ने सांगितला किस्सा! ग्रेग चॅपेल यांच्यासोबत झालेला जोरदार वाद; राहुल द्रविडने मध्यस्थी केली नसती तर... .बुधवारी (१९ ऑगस्ट) रात्री अरुण जेटली स्टेडियमवर वेस्ट दिल्ली लायन्स विरुद्ध न्यू दिल्ली टायगर्स संघात सामना झाला. या सामन्यात आर्यवीर देखील खेळला. त्याचा हा या स्पर्धेच्या हंगामातील पहिला सामना होता. या सामन्यात न्यू दिल्ली टायगर्सने वेस्ट दिल्ली लायन्ससमोर १९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आर्यवीरने वेस्ट दिल्ली लायन्ससाठी क्रिश यादवसोबत डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी सलामीला २५ चेंडूत ४१ धावांची भागीदारी केली. यावेळी आर्यवीरने १४ चेंडूत २२ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने ४ चौकार मारले. यातील एक शॉट त्याने बॅक-फुट पंच मारला..आर्यवीरच्या बॅक-फुट पंचचा व्हिडिओ दिल्ली प्रीमियर लीगने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यात एका बाजूला वीरेंद्र सेहवागने तसाच २०११ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये आयर्लंडविरुद्ध मारलेला बॅक-फुट पंचची क्लिपही या व्हिडिओत पाहायला मिळते. यात सेहवाग बाप-बेट्यांचा अगदी सारखीच शैली दिसत आहे. हा व्हिडिओ सध्या बराच चर्चेत आला असून व्हायरल होत आहे..दरम्यान, आर्यवीर बाद झाल्यानंतर क्रिश यादवने ३२ चेंडूत ४५ धावा केल्या. त्यानंतर नितीश राणाने २३ चेंडूत ५० धावांची आणि कर्णधार आयुष डोसेजाने ३३ चेंडूत नाबाद ६४ धावा केल्या. त्यामुळे १९.२ षटकात २०१ धावा करत वेस्ट दिल्लीने हा सामना सहज जिंकला..Virender Sehwag: 'धोनीने टीम इंडियातून बाहेर केल्यावर निवृत्ती घेणार होतो, पण तेंडुलकरने मला...', सेहवागचा धक्कादायक खुलासा.तत्पुर्वी न्यू दिल्ली टायगर्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद १९५ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून कर्णधार हिंमत सिंग (३५), केशव दलाल सिंग (३६), पार्थ बाली (३५*) आणि मनिष सेहरावत (३०) यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.