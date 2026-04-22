IPL 2026, Orange Cap: थेट १७ व्या स्थानावरून अव्वल स्थानी; अभिषेक शर्माचा 'ऑरेंज कॅप'वर कब्जा; टॉप-५ मध्ये कोणते खेळाडू?

आयपीएल २०२६ मध्ये ३१ व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिट्लला पराभूत करत चौथा विजय मिळवला आहे. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर मंगळवारी (२१ एप्रिल) झालेल्या सामन्यात सनरायझर्सने हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सवर ४७ धावांनी मात केली. हा सामना अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) शतक करत गाजवला. त्यामुळे ऑरेंज कॅपच्या (Orange Cap) शर्यतीत त्याने गरुडझेप घेतली आहे. .IPL 2026: सनरायझर्स हैदराबादचा विजयाचा चौकार अन् Points Table मध्ये टॉप-३ मध्ये एन्ट्री; राजस्थान रॉयल्सला दिला धक्का.या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने नाणेफेक जिंकून सनरायझर्स हैदराबादला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. पण सलामीला आलेल्या इशान किशनने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत फटकेबाजी केली. त्याने ट्रॅव्हिस हेड (३७), इशान किशन (२५) आणि हेनरिक क्लासेन (३७*) यांच्यासोबत भागीदाऱ्या करत आयपीएलमधील दुसरे, तर टी२० कारकिर्दीतील ९ वे शतक पूर्ण केले. त्याने ६८ चेंडूत १० चौकार आणि १० षटकारांसह नाबाद १३५ धावा केल्या. त्यामुळे सनरायझर्स हैदराबादने २० षटकात २ बाद २४२ धावा केल्या. त्यानंतर २४३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्ली कॅपिटल्सला २० षटकात ९ बाद १९५ धावाच करता आल्या..ऑरेंज कॅप शर्यतीत अभिषेकची उडीया सामन्यापूर्वी अभिषेकच्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ६ सामन्यात २ अर्धशतकांसह १८८ धावा होत्या. तो आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये १७ व्या क्रमांकावर होता.मात्र दिल्लीविरुद्ध केलेल्या नाबाद १३५ धावांच्या खेळीमुळे त्याने थेट अव्वल क्रमांकावर उडी घेतली आहे. त्याचे आता ७ सामन्यांत ५३.८३ सरासरीने ३२३ धावा झाल्या आहेत. त्यामुळे आता त्याच्याकडे सध्या ऑरेंज कॅप आहे. त्याने त्याचा संघसहकारी हेनरिक क्लासेनला मागे टाकले आहे..आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आत्तापर्यंत केवळ अभिषेक शर्मा आणि हेनरिक क्लासेन यांनीच ३०० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. क्लासेन या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने ७ सामन्यांत ३२० धावा केल्य आहेत. या दोघांच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर शुभमन गिल असून त्याने ५ सामन्यांत २६५ धावा केल्या आहेत..IPL 2026: अभिषेकच्या शतकानंतर मलिंगाचा विकेट्सचा 'चौकार'! हैदराबादचा दिल्लीवर दिमाखदार विजय अन् काव्या मारनचं सेलिब्रेशन.आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वाधिक धावा (२१ एप्रिल २०२६ पर्यंत)३२३ धावा - अभिषेक शर्मा (७ सामने) (सनरायझर्स हैदराबाद)३२० धावा - हेनरिक क्लासेन (७ सामने) (सनरायझर्स हैदराबाद)२६५ धावा - शुभमन गिल (५ सामने) (गुजरात टायटन्स)२४७ धावा - विराट कोहली (६ सामने) (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू)२४६ धावा - वैभव सूर्यवंशी (६ सामने) (राजस्थान रॉयल्स).