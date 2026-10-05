'आम्ही १५ वर्षांचे असताना असे नव्हतो...' Vaibhav Sooryavanshi बद्दल अभिषेक शर्मा नेमकं काय म्हणाला?

Abhishek Sharma on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय संघाला मंगळवारपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाच सामन्यांची टी२० मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी देखील भारतीय संघाचा भाग आहे. खरंतर गेल्या ५ महिन्यांपासून वैभव भारतीय संघाचा भाग आहे. त्याला सातत्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळत नसली, तरी तो सध्या टी२० संघातील नियमित सदस्य असल्याचे त्याचे आता भारतीय संघातील खेळाडूंसोबत चांगले बाँडिंगही झाले आहे. नुकतेच वैभवबद्दल सलामीवीर अभिषेक शर्माने भाष्य केले आहे. .Vaibhav Sooryavanshi ला संधीची वाट का पाहावी लागतेय? श्रेयस अय्यरने खरं कारण सांगितलं; म्हणाला, 'वेळ आली की तो राज्य करेल'.अभिषेकने जिओस्टारशी बोलताना वैभवबद्दल सांगितले तो खूप हुशार आहे. इतर १५ वर्षांच्या मुलांसारखा तो नाही. तसेच अनुभवानेही तो शिकेल. याशिवाय अभिषेकने वैभवसोबत कशी वागणूक असते, याबाबतही सांगितले आहे. अभिषेकने यापूर्वी इंग्लंड दौऱ्यात आणि झिम्बाब्वे दौऱ्यात वैभवसोबत फलंदाजी केली आहे..अभिषेक म्हणाला, 'वैभव खूप हुशार मुलगा आहे. आम्ही वयाच्या १५ व्या वर्षी जसे वागायचो किंवा इतर कोणीही जसे वागतात, तसा तो नाही. कारण तो गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून त्या क्रिकेटच्या वातावरणात राहिला आहे. त्यामुळे त्याला कुठे, काय आणि किती सराव करायचा हे माहित आहे.''मला वाटतं की तो हळुहळू अनुभवातून अनेक गोष्टी शिकेल. आम्ही संघात एकमेकांशी हीच चर्चा करतो की त्याला अधिक कम्फर्टेबल कसे वाटेल. कारण त्याने आत्तापर्यंत जशी कामगिरी केली आहे, त्यानुसार तो इथे येण्यास पात्र आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व त्याचे मोठे भाऊ आहोत, याची त्याला जाणीव करून देणं, ही माझंही कर्तव्य आहे, असं मला वाटतं. मी त्याला सांगेल की तू फक्त खेळाचा आनंद घे, सर्वोत्तम दे आणि जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा सामने जिंक.'वैभव भारताकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू असून त्याने आत्तापर्यंत ८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले आहेत. यात त्याने २ अर्धशतकांसह २४६ धावा केल्या आहेत. तो आता आगामी वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू होणाऱ्या ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत खेळताना दिसू शकतो..याशिवाय अभिषेकने असंही सांगितलं की संघासाठी त्याला ट्रॉफी जिंकायच्या आहेत. यासाठी संघ, व्यवस्थापन, प्रशिक्षक आणि कर्णधार यांचा खूप पाठिंबा आवश्यक असतो, कारण त्यांना तुमची खेळण्याची पद्धत माहिती असते. त्यांनी मला खूप मदत केली आहे. तसेच फक्त सपोर्ट स्टाफने नाही, तर संपूर्ण संघाने आणि वरिष्ठ खेळाडूंनीही मदत केली आहे..Vaibhav Sooryavanshi मुळे गौतम गंभीरची 'झोप' उडाली! मुख्य प्रशिक्षकांनी सांगितली ती गोष्ट, नेमकं काय घडलं? .अभिषेकने त्याच्या तयारीबद्दल सांगितले की गोलंदाजांच्या मनात काय सुरू आहे, याचा विचारही तो करतो. तसेच त्याने सांगितले की तो त्याच्या व्हिडिओ विश्लेषकांशीही चर्चा करतो. याशिवाय तो असंही म्हणाला की एखादी गोष्ट एकदा करून दाखवणं सोपं असलं, तरी त्याच गोष्टीची सवय लावणं आणि सातत्याने ती गोष्ट करून दाखवणं कठीण असतं. पण जर एकमेकांच्या साथीने चांगली कामगिरी करण्याचे संघातील वातारवरण असेल आणि भारताला जिंकवायचं आहे, वर्चस्व गाजवायचं आहे, तर हीच गोष्ट हळुहळू सवय बनेल आणि त्याचा नक्कीच फायदा होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.