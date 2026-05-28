Vaibhav Sooryavanshi: 'हेटर्स म्हणतील तू १५ वर्षांचा नाहीयेस...', विंडीजच्या दिग्गजाची पोस्ट चर्चेत; सूर्यकुमार यादवनेही केलं कौतुक

बुधवारी (२७ मे) राजस्थान रॉयल्सने सनरायझर्स हैदराबादला आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील (IPL 2026) मुल्लनपूरला झालेल्या एलिमिनेटर सामन्यात (Eliminator) ४७ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे हैदराबादचे (SRH) या स्पर्धेतील आव्हानही संपले. राजस्थानसाठी (RR) या सामन्यात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) अफलातून फटकेबाजी करताना ९७ धावांची खेळी केली. त्यामुळे राजस्थानसाठी हा विजय मिळवणे आणखी सोपे झाले. त्याने केलेल्या खेळीनंतर सध्या वैभवची दखल मोठमोठ्या दिग्गजांनी घेतली असून क्रिकेटवर्तुळातून त्याच्याबाबत प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यातही वेस्ट इंडिजचा दिग्गज अष्टपैलू आंद्रे रसेलने (Andre Russell) केलेल्या पोस्टने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. .IPL 2027 मध्ये राहुल द्रविड CSK चा मुख्य प्रशिक्षक, स्टीफन फ्लेमिंगची हकालपट्टी? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स....या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने २९ चेंडूत ९७ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने ५ चौकार आणि १२ षटकार मारले. आयपीएलमध्ये सर्वात जलद शतक करण्याचा विक्रम ख्रिस गेलच्या नावावर असून त्याने ३० चेंडूत हे शतक केले आहे. त्याचा हा विक्रम मोडण्यापासून वैभव थोडक्यात हुकला. पण त्याने गेलचा षटकारांच्या बाबतीत मात्र विक्रम मोडला. आयपीएलमध्ये एकाच हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत आता वैभव ख्रिस गेलला मागे टाकून अव्वल क्रमांकावर आला आहे. वैभवने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १५ सामन्यांत ६५ षटकार मारले आहेत. गेलने २०१२ आयपीएळमध्ये ५९ षटकार मारले होते. त्यापाठोपाठ रसेल असून त्याने २०१९ मध्ये ५२ षटकार मारले होते..वैभव आता आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करणाराही फलंदाज आहे, त्याने १५ सामन्यांत ६५ षटकारांसह ६८० धावा केल्या आहेत. तो आयपीएलमध्ये एका हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा अनकॅप्ड खेळाडू ठरला आहे. वैभवच्या या खेळीमुळे राजस्थानने २० षटकात ८ बाद २४३ धावांपर्यंत मजल मारली होती..IPL Schedule Change: IPL च्या सामन्यांमध्ये होणार मोठी वाढ! पण कधीपासून? अरुण धुमल यांनी जाहीर केलं वर्ष!.वैभवच्या या खेळीनंतर रसेलने इंस्टाग्राम स्टोरीवर खास पोस्ट करत तोही त्याचा चाहता झाल्याचे म्हटले आहे. त्याने षटकारांचा विक्रम शेअर करताना लिहिले की 'वैभव सूर्यवंशी, अभिनंदन. तिरस्कार करणारे म्हणतील तू १५ वर्षांचा नाहीस, पण त्याने काय फरक पडतो. तू जे आत्ता करत आहेस, ते अनेक ३० वर्षांचे खेळाडू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असात पुढे जात राहा, मी तुझ्या फटकेबाजीचा फॅन झालोय.'.सूर्यकुमारकडून कौतुकवैभवचे भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही भरभरून कौतुक केले आहे. त्यानेही वैभवसाठी खास पोस्ट केली आहे, ज्यात तो म्हणाला, 'ताठ मान कर, मुला. दर्जेदार खेळी. तू सर्वांचा श्वास रोखून ठेवला होतास. भविष्यातील स्टार तयार होतोय.'.दरम्यान, २४४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सनरायझर्स हैदराबादचा संघ २० व्या षटकात १९६ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यामुळे हैदराबादने आव्हान संपले. पण राजस्थानने या विजयासह क्वालिफायर २ मध्ये प्रवेश केला असून आता हा सामना त्यांना गुजरात टायटन्सविरुद्ध २९ मे रोजी खेळायचा आहे.