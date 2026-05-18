IPL मध्ये 'धोनी युगाचा' आज शेवट होणार? चर्चेला उधाण; घरातील अखेरच्या सामन्यापूर्वी ऋतुराजला Dhoni ने काय दिला सल्ला?

IPL 2026 CSK vs SRH Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ६३ वा सामना चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद संघात सोमवारी (१८ मे) खेळवला जाणार आहे. हा सामना चेन्नईच्या घरच्या मैदानात म्हणजेच एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) येथे खेळवला जाणार आहे. हा चेन्नईचा यंदाच्या हंगामातील घरच्या मैदानातील अखेरचा सामना आहे. तसेच चेन्नईसाठी (Chennai Super Kings) हा प्लेऑफमधील आव्हान कामय ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. दरम्यान, हा सामना एमएस धोनीच्या (MS Dhoni) चाहत्यांसाठी भावनिक ठरण्याचीही चर्चा आहे. .DC vs RR: वैभव सूर्यवंशी ठरतोय IPL चा नवा 'सिक्सर किंग'! १९ वर्षांच्या इतिहासात कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला केलाय कारनामा .४४ वर्षीय धोनीचा हा आयपीएल कारकिर्दीतील अखेरचा हंगाम असल्याचे चर्चा आहे. मात्र तो पोटरीच्या दुखापतीमुळे या हंगामातील पहिल्या ११ सामन्यात खेळलेला नाही. मात्र आता साखळी फेरीतील दोनच सामने बाकी आहेत आणि चेपॉक स्टेडियममधील (Chepauk) अखेरचा सामना आहे. अशात धोनी या सामन्यात खेळून निवृत्तीची (Retirement) घोषणा करू शकतो, अशी चर्चा आहे.धोनीने २०२१ मध्ये इच्छा व्यक्त केली होती की त्याचा अखेरचा आयपीएल सामना चेन्नईमध्ये व्हावा. अशात जर त्याचा यंदाचा अखेरचा आयपीएल हंगाम असेल आणि जर तो हैदराबादविरुद्ध मैदानात उतरला, तर हा त्याचा चेन्नईतील अखेरचा सामना ठरेल. चेन्नईने सामन्यानंतर स्टेडियममधील प्रेक्षकांना थांबण्याची विनंती केली आहे, कारण सामन्यानंतर घरच्या प्रेक्षकाचा आभार सोहळा होणार आहे. त्यामुळे सध्या या सामन्याला भावनिक किनारही लाभली आहे..तथापि, चेन्नई संघाच्या कामगिरीत यंदा चढ-उतार पाहायला मिळाला आहे. पण असे असले तरी गेल्या ५ सामन्यात त्यांनी दोनच पराभव स्वीकारले आहेत. तसेच संघाचे कॉम्बिनशनही आता बऱ्यापैकी निश्चित आहे. त्यामुळे त्याची संघाची रचना बदलण्याची इच्छा नसल्याने तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणार नसल्याचेही रिपोर्ट्स समोर येत आहेत. कारण धोनी चेन्नई संघासोबत सराव करताना दिसला आहे, मात्र तो एकदाही गेल्या ११ सामन्यावेळी स्टेडियममध्येही आलेला नाही.यंदाच्या हंगामातून चेन्नई आता धोनीव्यतिरिक्त संघबांधणीला लागल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे. संघात सध्या संक्रमण सुरू असून यष्टीरक्षणाची जबाबदारी संजू सॅमसन सांभाळतोय, तर कर्णधार म्हणून ऋतुराज हळुहळू त्याची प्रतिभा सिद्ध करतोय. याशिवाय संघात उर्विल पटेल, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज असे युवा खेळाडू आपली जागा निश्चित करताना दिसतायेत..धोनीचा ऋतुराजला सल्लाचेन्नईतील आयपीएल २०२६ मधील अखेरच्या सामन्यापूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात धोनीने खुलासा केला की त्याने ऋतुराज गायकवाडला (Ruturaj Gaikwad) काय सल्ला दिला होता. त्याने सांगितले की 'मी ऋतुराजला संगितले होते की तुला पाहिजे तसा संघ चालव. मी चेन्नई सुपर किंग्स संघाचे दीर्घकाळापासून असेच नेतृत्व केले आहे. मला नेहमीच असं वाटतं की क्रिकेट हा असा खेळ आहे, ज्यात कर्णधाराला निर्णय घ्यावे लागतात. प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ असतो, पण यात फुटबॉलप्रमाणे मॅनेजर निर्णय घेत नाही. क्रिकेटमध्ये कर्णधारालाच महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतात.''हो नक्कीच तो काही गोष्टी माझ्या नेतृत्वातून घेईल. पण प्रत्येक व्यक्ती वेगळा असतो. तुमची जशी शैली आहे, त्यानुसार निर्णय घेण्याचे प्रत्येकाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.'.MS Dhoni: 'थाला' पुन्हा मैदानात दिसेल; धोनीच्या चाहत्यांनी आता आशा सोडावी का...? वास्तव स्वीकारण्याची वेळ आली!.धोनी पुढे म्हणाला की 'मी खूप मनमोकळा आहे, मी तुमच्याशी बोलायला येईल, पण तुम्ही माझी एकही गोष्ट करायलाच हवी असं काही नाही. असे पाहा की जर मी तुमच्याकडे १० सल्ले घेऊन आलो आणि तुम्ही त्यातील एकही सल्ल्याचा वापर केला नाही, तरी काही हरकत नाही. जेव्हा तुम्ही कर्णधार असता, तेव्हा तुम्हाला जबाबदारी घ्यावी लागते. कर्णधार म्हणून तुमच्याकडे कोणते पर्याय आहे आणि ते कसे वापरायचे, याचा विचार करावा लागतो.'याशिवाय क्रिकेटवरच लक्ष्य केंद्रित ठेवण्यावर विश्वास असल्याचे धोनीने सांगितले. तो म्हणाला क्रिकेटच्या भोवती अनेक गोष्टी आहेत, पण एक फ्रँचायझी म्हणून आम्हाला माहित आहे, क्रिकेट हेच मुख्य गाभा आहे आणि आमची त्यावरच विश्वास ठेवून आहोत.धोनीने आयपीएलमध्ये २७८ सामने खेळले असून २४ अर्धशतकांसह ५४३९ धावा केल्या आहेत. त्याने यष्टीरक्षक म्हणून २०१ बळी घेतले आहेत, ज्यात १५४ झेलांचा आणि ४७ यष्टीचीतचा समावेश आहे. त्याच्या नेतृत्वात चेन्नईने पाचवेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे.