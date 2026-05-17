DC vs RR: आधी वैभव सूर्यवंशी अन् परागची वादळी खेळी अन् मग स्टार्कच्या एका ओव्हरने खेळ पालटला; दिल्लीने राजस्थानला २०० च्या आत रोखलं

IPL 2026, DC vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात रविवारी (१७ मे) अरुण जेटली स्टेडियमवर सामना होत आहे. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्ससाठी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आणि कर्णधार रियान पराग (Riyan Parag) यांनी आक्रमक खेळ केला. पण मिचेल स्टार्कने (Mitchell Starc) त्याच्या शानदार गोलंदाजीने दिल्लीला पुनरागमन करून दिले. त्यामुळे राजस्थानला चांगल्या सुरुवातीनंतरही २०० धावा करता आल्या नाहीत. त्यांनी आता दिल्लीसमोर १९४ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. दिल्लीला स्पर्धेतील आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी विजयाची गरज आहे. तर राजस्थानलाही प्लेऑफच्या शर्यतीतील समीकरण सोपं ठेवण्यासाठी विजय आवश्यक आहे. .या सामन्यात दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या राजस्थान रॉयल्सकडून यशस्वी जैस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली. पण जैस्वालला या सामन्यात खास काही करता आले नाही. त्याला दुसऱ्याच षटकात लुंगी एनगिडीने १२ धावांवर बाद केले. त्याचा झेल मिचेल स्टार्कने घेतला. मात्र असे असले तरी वैभव सूर्यवंशी मात्र त्याच्याच नेहमीच्या आक्रमक शैलीत फलंदाजी करत होता. त्याने स्टार्कविरुद्धही मोठे शॉट्स खेळले. पण त्याचे वादळ अखेर युवा माधव तिवारीने ८ व्या षटकात रोखले. वैभवने ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह २१ चेंडूत ४६ धावा केल्या. .तो बाद झाल्यानंतर ध्रुव जुरेलला साथ देण्यासाठी कर्णधार रियान पराग आला. त्यानेही सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा स्वीकारला होता, त्यातही मुकेश कुमारने टाकलेल्या १२ व्या षटकात त्याने २३ धावा चोपल्या. त्याने २३ चेंडूत अर्धशतकही केले. मात्र त्यानंतर मिचेल स्टार्कने टाकलेले १५ वे षटकात डावाला कलाटणी देणारे ठरले. त्याने आधी दुसऱ्या चेंडूवर रियान परागला बाद केले. रियानचा अफलातून झेल अक्षर पटेलने घेतला. रियानने २६ चेंडूत ३ चौकार आणि ५ षटकारांसह ५१ धावा केल्या. त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर स्टार्कने डनोवन फरेराला शून्यावर बाद केले, तर षटकातील पाचव्या चेंडूवर रवी सिंगलाही ४ धावांवर त्याने माघारी धाडले. .खरंतर १४ षटकापर्यंत राजस्थानने २ विकेट्स गमावत १६० धावा केल्या होत्या. पण नंतरच्या ६ षटकात फक्त ३३ धावा राजस्थानला करता आल्या. स्टार्कच्या षटकाने खेळ पालटला. १७ व्या षटकात माधव तिवारीने शुभम दुबेलाही ५ धावांवर बाद केले. १९ व्या षटकात स्टार्कने इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून उतरलेल्या दसुन शनकाला १० धावांवरच बाद केले. .अखेरच्या षटकात लुगी एनगिडीने एक बाजू सुरुवातीपासून सांभाळत अर्धशतक केलेल्या ध्रुव जुरेलला पायचीत केले. जुरेलने ४० चेंडूत ५३ धावा केल्या, ज्यात ५ चौकार आणि २ षटकार मारले. त्यामुळे राजस्थानला २० षटकात ८ बाद १९३ धावाच करता आल्या.दिल्लीकडून मिचेल स्टार्कने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. लुंगी एनगिडी आणि माधव तिवारी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.