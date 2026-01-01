T20 World Cup 2026 च्या सेमीफायनलमध्ये कोणते ४ संघ पोहचणार? हरभजन सिंगची भविष्यवाणी; भारतीय संघाबद्दल म्हणाला...

Harbhajan Singh Predicts T20 World Cup 2026 Semifinalists: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून ८ मार्च रोजी अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी आता साधारण महिनाभराचा कालावधी राहिला असल्याने उत्सुकता वाढत आहे. भारतासह इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान, ओमान अशा देशांनी या स्पर्धेसाठी संघही घोषित केले आहेत. या स्पर्धेतही २०२४ प्रमाणेच २० संघ सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे यंदा देखील टी२० वर्ल्ड कप रोमांचक होण्याची अपेक्षा चाहत्यांना आहे. त्यातही यंदाचा हा वर्ल्ड कप भारतीय उपखंडात म्हणजेच भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात होणार आहेत. भारतीय संघ गतविजेता म्हणून स्पर्धेत उतरणार असून आता मायदेशात खेळताना घरच्या प्रेक्षकांसमोर विजेतेपद राखण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे..T20 World Cup 2026 साठी कांगारुंचा मास्टर प्लॅन! स्पर्धासाठी १५ जणांचा संघ जाहीर; कमिन्सचे पुनरागमन, पण कर्णधार कोण?.भारतीय संघ या विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदारही आहे. पण स्पर्धेत २० संघ सहभागी असल्याने मोठी चुरस असणार आहे. अशात या वर्ल्ड कपमध्ये सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. भारताचा माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंगने नुकतीच या स्पर्धेत कोणते चार संघ उपांत्य फेरीत पोहणार याबद्दल अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्याने भारताला प्रबळ दावेदार असल्याचे म्हटलं असलं तरी त्याने आत्मसंतुष्ट न होण्याचा सल्लाही त्याने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाला दिला आहे..हरभजन सिंगने एका कार्यक्रमात बोलाताना सांगितले की 'मला वाटते भारताकडे टी२० वर्ल्ड कप जिंकण्याची चांगली संधी आहे. संघाला घरच्या वातावरणाचा चांगला फायदा मिळेल. त्यांना दुसऱ्या संघांपेक्षा इथली परिस्थिती अधिक चांगली माहित आहे. तथापि, वर्ल्ड कपचा दबाव बाकी संघांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे हातळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.'हरभजन सिंगने एडेन मार्करमच्या नेतृत्वातील दक्षिण आफ्रिका संघाचेही कौतुक केले असून ते देखील विजेतेपदासाठी दावेदार असल्याचे म्हटले आहे. दक्षिण आफ्रिका संघाचा फॉर्मही सध्या चांगला असल्याचे आणि त्यांनी नजीकच्या काळात चांगले क्रिकेट खेळल्याचे त्याने म्हटले आहे. तसेच तो म्हणाला की ऑस्ट्रेलिया देखील चांगला संघ असून कोणत्याही स्पर्धेसाठी ते प्रबळ दावेदार असतात..Cricket World Record: फक्त ७ धावांत ८ विकेट्स...! T20 मध्ये २२ वर्षांच्या फिरकीपटूचा विश्वविक्रम; इतिहासात पहिल्यांदाच....याशिवाय हरभजन सिंगने अफगाणिस्तान देखील चांगला संघ असल्याचे म्हटले आहे. कारण त्यांच्याकडे चांगले फिरकी गोलंदाज आहेत. त्यामुळे ते कोणत्याही संघाला पराभूत करू शकतात. हरभजनने अफगाणिस्तानला इतर अव्वल संघ न्यूझीलंड, बांगलादेश, इंग्लंड, पाकिस्तान या संघांच्याही आधी पसंती दिली आहे. हरभजन सिंगच्या मते उपांत्य फेरीत भारत, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तान हे चार संघ पोहचतील.भारताचा टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या साखळी फेरीसाठी अ गटात समावेश असून या गटात पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड्स आणि नामिबिया हे संघ आहेत.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळणारे २० संघ - भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश, अमेरिका, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, न्यूझीलंड, आयर्लंड, कॅनडा, नेदरलँड्स, इटली, नामिबिया, झिम्बाब्वे, नेपाळ, ओमान आणि युएई.भारताचा टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल ( उपकर्णधार) , रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन ( यष्टीरक्षक), इशान किशन ( यष्टिरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा.भारताचे साखळी फेरीतील सामने७ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध अमेरिका, मुंबई१२ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नामिबिया, दिल्ली१५ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो१८ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, अहमदाबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.