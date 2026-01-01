Cricket

T20 World Cup 2026 च्या सेमीफायनलमध्ये कोणते ४ संघ पोहचणार? हरभजन सिंगची भविष्यवाणी; भारतीय संघाबद्दल म्हणाला...

Harbhajan Singh’s Bold T20 World Cup 2026 Prediction: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये खेळला जाणार आहे. या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत कोणते ४ संघ पोहचतील याबाबत हरभजन सिंगने त्याचे मत मांडले आहे.
Suryakumar Yadav, Aiden Markram | T20 World Cup 2026

Suryakumar Yadav, Aiden Markram | T20 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Harbhajan Singh Predicts T20 World Cup 2026 Semifinalists: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून ८ मार्च रोजी अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी आता साधारण महिनाभराचा कालावधी राहिला असल्याने उत्सुकता वाढत आहे. भारतासह इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान, ओमान अशा देशांनी या स्पर्धेसाठी संघही घोषित केले आहेत.

या स्पर्धेतही २०२४ प्रमाणेच २० संघ सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे यंदा देखील टी२० वर्ल्ड कप रोमांचक होण्याची अपेक्षा चाहत्यांना आहे. त्यातही यंदाचा हा वर्ल्ड कप भारतीय उपखंडात म्हणजेच भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात होणार आहेत. भारतीय संघ गतविजेता म्हणून स्पर्धेत उतरणार असून आता मायदेशात खेळताना घरच्या प्रेक्षकांसमोर विजेतेपद राखण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे.

<div class="paragraphs"><p>Suryakumar Yadav, Aiden Markram | T20 World Cup 2026</p></div>
T20 World Cup 2026 साठी कांगारुंचा मास्टर प्लॅन! स्पर्धासाठी १५ जणांचा संघ जाहीर; कमिन्सचे पुनरागमन, पण कर्णधार कोण?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
harbhajan singh
australia cricket team
ICC Mens T20 World Cup
South Africa Cricket Team
Afghanistan Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup
T20 World Cup Team

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com