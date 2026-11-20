How Did Vaibhav Suryavanshi Get Out Against Nepal?: रायझिंग स्टार्स आशिया कपमधील भारत अ संघाचा सलामीचा सामना शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) नेपाळशी खेळवला जात आहे. या सामन्यात नेपाळने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना रंगत आहे. या स्पर्धेत भारतीय अ संघाचं नेतृत्व तिलक वर्मा करत आहे, तर रिंकू सिंगकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. भारतीय संघाकडून अभिषेक शर्मा आणि युवा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी डावाची सुरुवात करण्यासाठी मैदानात उतरले..मात्र, भारताला सुरुवातीलाच तीन मोठे धक्के बसले. त्यात वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश आहे. त्याला २६ धावा करून माघारी परतावं लागलं. वैभव सूर्यवंशीने ३२ चेंडूंत ३ चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने २६ धावा केल्या. मात्र, ११ व्या षटकात नेपाळचा फिरकीपटू पवन सराफ गोलंदाजी करत असताना वैभव मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात बाद झाला. पवनने टाकलेल्या चेंडूवर वैभवने लेग साईडला फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचा बॅटला चेंडू लागला नाही. चेंडू थेट त्याच्या पायामागून जात लेग स्टंपवर आदळला आणि वैभवचा त्रिफळा उडाला. तो बाद झाला तेव्हा भारताची धावसंख्या ४२ होती..अभिषेक शर्मा आणि आयुष बदोनीही स्वस्तात बादभारताला सुरुवातीलाच दोन धक्के बसले. सलामीला आलेला अभिषेक शर्मा ९ धावा करून बाद झाला. नंदन यादवच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो मिड-ऑनला झेल देऊन माघारी परतला. त्यानंतर आयुष बदोनीलाही मोठी खेळी करता आली नाही. त्याने केवळ २ धावा केल्या. ललित राजबंशीच्या गोलंदाजीवर पुढे येऊन फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो यष्टिचीत झाला..वैभवकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती वैभव सूर्यवंशीवैभव सूर्यवंशी २६ धावा करून बाद झाला. नेपाळचा फिरकीपटू पवन सराफ गोलंदाजी करत असताना ११ व्या षटकातील तिसऱ्या चेंडूवर वैभवने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चेंडू त्याच्या बॅटला लागला नाही आणि थेट लेग स्टंपवर जाऊन आदळला. त्यामुळे वैभवचा त्रिफळा उडाला. त्याने ३२ चेंडूंत ३ चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने २६ धावा केल्या. त्यावेळी भारताची धावसंख्या ४२ धावा होती..दोहाच्या खेळपट्टीवर चेंडू बॅटवर नीट येत नसल्याने भारतीय फलंदाजांना अडचणी येत आहेत. नेपाळच्या गोलंदाजांनी याचाच फायदा घेत भारतीय आघाडीच्या फळीला माघारी धाडलं. ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत भारतीय संघाने १६ षटकांत ३ गडी गमावून ६२ धावा केल्या आहेत. सध्या कर्णधार तिलक वर्मा (१३ धावा) आणि कुमार कुशाग्र (१० धावा) हे दोन्ही खेळाडू सध्या मैदानावर खेळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.