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IND vs ZIM, 2nd T20I : अभिषेकपाठोपाठ वैभव सूर्यवंशीही स्वस्तात बाद; भारताचे दोन्ही ओपनर तंबुत, कशी गेली विकेट?

Abhishek Sharma - Vaibhav Sooryavanshi Wicket: भारत आणि झिम्बाब्वे संघात दुसरा टी२० सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारताने दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या.
India vs Zimbabwe 2nd T20I

Abhishek Sharma - Vaibhav Sooryavanshi Wicket

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

| India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे संघात दुसरा टी२० सामना शनिवारी (२५ जुलै) हरारेमध्ये सुरू आहे. या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेताना भारताला सुरुवातीलाच मोठे धक्केही दिले. भारताचे दोन्ही सलामीवीर स्वस्तात माघारी परतले.

India vs Zimbabwe 2nd T20I
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