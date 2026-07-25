IND vs ZIM, 2nd T20I : अभिषेकपाठोपाठ वैभव सूर्यवंशीही स्वस्तात बाद; भारताचे दोन्ही ओपनर तंबुत, कशी गेली विकेट?

| India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे संघात दुसरा टी२० सामना शनिवारी (२५ जुलै) हरारेमध्ये सुरू आहे. या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेताना भारताला सुरुवातीलाच मोठे धक्केही दिले. भारताचे दोन्ही सलामीवीर स्वस्तात माघारी परतले. .IND vs ZIM: विदर्भाच्या खेळाडूचे भारतासाठी पदार्पण! दुसऱ्या T20I साठी संधी, पाहा Playing XI.या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. त्यामुळे भारताकडून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma - Vaibhav Sooryavanshi) यांनी डावाची सुरुवात केली. अभिषेकने पहिल्याच षटकात दोन चौकारांसह चांगली सुरुवात केली होती. मात्र दुसऱ्याच षटकात ब्लेसिंग मुझराबनीने त्याला बाद केले. अभिषेकने दुसऱ्या षटकाच्या ५ व्या चेंडूवर मारलेल्या शॉटवर रायन बर्लने बॅकवर्ड पाँइंटला सहज सोपा झेल घेतला. त्यामुळे ८ चेंडूत ८ धावा करून अभिषेकला माघारी जावं लागलं..तरी वैभव आक्रमक खेळत होता. त्याने तिसऱ्या षटकात दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या चेंडूवर ४,६, ४,४ अशा धावा चोपल्या होत्या. मात्र ६ व्या चेंडूवर रिचर्ज एनगावराने त्याला बाद केले. वैभवने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू उंच उडाला. त्यावेळी मुझराबनीने पळत येत त्याचा चांगला झेल घेतला. त्यामुळे वैभव ९ चेंडूत ३ चौकार आणि १ षटकारासह २० धावा करून बाद झाला. त्यामुळे २९ धावांवरच भारताने २ विकेट्स गमावल्या होत्या..त्यानंतर भारताचा डाव ईशान किशन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरने सांभाळला. त्यातही ५ व्या चेंडूवर बेन करनकडून ईशान किशनचा झेल सुटला. पण नंतर दोघांच्यात अर्धशतकी भागीदारी १० षटकांच्या आत झाली. त्यामुळे भारताचा डाव सावरला होता. १० षटकांपर्यंत भारताने ८० धावांचा टप्पा पार केला होता..IND vs ZIM 2nd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती.या सामन्यासाठी भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला आहे. भारताने २७ वर्षीय वेगवान गोलंदाज यश ठाकूरला पदार्पणाची संधी दिली आहे. त्याला आशोक शर्माच्या जागेवर संधी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.