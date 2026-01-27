U19 World Cup, IND vs ZIM: भारताचे विजयासह सेमीफायनलच्या दिशेने पाऊल! कर्णधार आयुष म्हात्रे फलंदाजीत नाही, पण गोलंदाजीत चमकला

१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने सेमीफायनलच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मंगळवारी (२७ जानेवारी) सुपर सिक्स फेरीत भारताने झिम्बाब्वेला तब्बल २०४ धावांनी पराभूत केले. आता भारताचा सुपर सिक्समधील एकमेव सामना बाकी असून हा सामना पाकिस्तानविरुद्ध १ फेब्रुवारीला होईल. जर हा सामनाही भारतीय संघ जिंकला, तर भारतीय संघ सेमीफायनलमधील स्थान निश्चित करेल. या स्पर्धेत अद्याप तरी भारतीय संघ अपराजित राहिला आहे. .मंगळवारी झालेल्या सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेसमोर ३५३ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेचा संघ ३७.४ षटकात १४८ धावांवरच सर्वबाद झाला. भारताच्या या विजयात उपकर्णधार विहान मल्होत्रा, अभिग्यान कुंडू, वैभव सूर्यवंशी, कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि उद्धव मोहन यांचे मोलाचे योगदान राहिले..भारताने दिलेल्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेने दुसऱ्याच चेंडूवर नॅथनिएल एचलाबांगनाची विकेट गमावली. त्याला आरएस आंब्रिशने पायचीत केले. त्यानंतर ध्रुव पटेललाही चौथ्या षटकात हनिल पटेलने ८ धावांवर यष्टीरक्षक अभिग्यान कुंडूच्या हातून झेलबाद केले. ९ व्या षटकात आंब्रिशने ब्रेंडन सेन्झेरेला ३ धावांवर माधारी धाडले. पण तरी कियान ब्लिग्नॉट आणि लीरॉय चिवौला यांनी डाव सावरताना ६९ धावांची भागीदारी केली. अखेर त्यांची भागीदारी खिलान पटेलने तोडली. त्याने कियानला ७३ चेंडूत ३७ धावांवरअसताना त्रिफळाचीत केले. .पण तरी चिवौलाला तातेंदा चिमुगोरोने चांगली साथ दिली होती. त्यांच्यातही ४९ धावांची भागीदारी झाली. त्यामुळे झिम्बाब्वेने १४० धावांचा टप्पा ओलांडला होता. मात्र पाचव्या विकेटच्या रुपात चिवौला बाद झाला.त्याला उद्धव मोहनने आयुष म्हात्रेच्या हातून झेलबाद केले, चिवौलाने ७७ चेंडूत ७ चौकारआणि १ षटकारासह ६२ धावा केल्या. त्यानंतर मात्र उर्वरित ५ विकेट्स झिम्बाब्वेने केवळ ८ धावांत गमावल्या. आयुष आणि उद्धव यांनी या उर्वरित विकेट्स घेतल्या. आयुषने कर्णधार सिम्बाराशे मुडझेंगेरेरेसह (३) तातेंदा चिमुगोरो (२९) आणि मायकल ब्लिग्नॉट (०) यांना बाद केले. उद्धवने ताकुद्झवा माकोनी (१) आणि वेबस्टर मधिधी (०) यांना बाद केले.भारताकडून गोलंदाजी करताना उद्धव मोहन आणि आयुष म्हात्रे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच आरएस आंब्रिशने २ विकेट्स घेतल्या. हेनिल पटेल आणि खिलान पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाने ५० षटकात ८ बाद ३५२ धावा केल्या होत्या. भारताकडून उपकर्णधार विहान मल्होत्रा याने १०७ चेंडूत नाबाद १०९ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने ७ चौकार मारले. अभिग्यान कुंडूने ६२ चेंडूत ६१ धावांची खेळी केली. तसेच वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक खेळताना ३० चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५२ धावा केल्या. याशिवय ऍरॉन जॉर्ज (२३), आयुष म्हात्रे (२१), आरएस आंब्रिश (२१) आणि खिलान पटेल (३०) यांनी छोटेखानी पण महत्त्वपूर्ण खेळी केल्या.झिम्बाब्वेकडून तातेंदा चिमुगोरोने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. पनाशे मझाई आणि सिम्बाराशे मुडझेंगेरेरे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. ध्रुव पटेलने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.