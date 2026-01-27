Cricket

U19 World Cup, IND vs ZIM: भारताचे विजयासह सेमीफायनलच्या दिशेने पाऊल! कर्णधार आयुष म्हात्रे फलंदाजीत नाही, पण गोलंदाजीत चमकला

१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाने झिम्बाब्वेला पराभूत करत सेमीफायनलच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. विहान मल्होत्राच्या शतकानंतर आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली गोलंदाजांनी चमकदार कामगिरी केली.
Pranali Kodre
१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने सेमीफायनलच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मंगळवारी (२७ जानेवारी) सुपर सिक्स फेरीत भारताने झिम्बाब्वेला तब्बल २०४ धावांनी पराभूत केले.

आता भारताचा सुपर सिक्समधील एकमेव सामना बाकी असून हा सामना पाकिस्तानविरुद्ध १ फेब्रुवारीला होईल. जर हा सामनाही भारतीय संघ जिंकला, तर भारतीय संघ सेमीफायनलमधील स्थान निश्चित करेल. या स्पर्धेत अद्याप तरी भारतीय संघ अपराजित राहिला आहे.

