IND vs AFG 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार, पण मग Playing XI मधून बाहेर कोण बसणार? भारताकडे आज व्हाईटवॉश देण्याची संधी

India vs Afghanistan 3rd T20I, Predicted Playing XI: भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने मंगळवारी अफगाणिस्तान संघावर विजय संपादन करीत तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी मिळवली. आता या दोन देशांमध्ये आज (ता. १७) तिसरा अर्थातच अखेरचा सामना रंगणार आहे. मालिका आधीच खिशात घातल्यामुळे युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी या लढतीत संधी मिळण्याची शक्यता आहे. .Asian Games 2026: माशी शिंकली! भारतीय संघाला मोठा धक्का, प्रमुख खेळाडूची माघार; IND vs AFG सामन्यात ४ षटकं फेकली अन्... .संजू सॅमसनने मायदेशात पार पडलेल्या टी-२० विश्वकरंडकातील महत्त्वपूर्ण लढतींमध्ये निर्णायक खेळी साकारत टीम इंडियाला जगज्जेतेपद मिळवून दिले, मात्र त्यानंतर त्याच्या बॅटमधून धावा निघालेल्या नाहीत. यामुळे त्याच्या निराशाजनक कामगिरीबद्दल चर्चा रंगू लागल्या. मंगळवारी पार पडलेल्या लढतीत मात्र संजू सॅमसन याने ५७ धावांची खेळी साकारत आपण फॉर्ममध्ये आल्याचे दाखवून दिले..संजू सॅमसनही संघाचा भाग असल्याने आणि सलामीला खेळत असल्याने वैभव सूर्यवंशीला अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळत नव्हते. आता मात्र त्याच्यासाठी टीम इंडियाचे दरवाजे उघडे होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने दुसरा सामना संपल्यानंतर टीम इंडियामध्ये बदल करण्यात येतील याबाबतचे संकेत दिले.तो म्हणाला की, ‘‘भारतीय संघातील सर्व खेळाडूंना खेळपट्टी आणि परिस्थितीची सवय व्हावी, तसेच थोडा सरावही मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे विशेषतः आतापर्यंत बाहेर बसलेल्या खेळाडूंना संधी देण्यासाठी आणि संघ-रचनेत थोडा बदल करण्यासाठी हा सामना एक चांगली संधी ठरेल.’’.ईशान किशनला विश्रांती?वैभव सूर्यवंशीला अंतिम ११ मध्ये संधी मिळावी, यासाठी एका खेळाडूला बाहेर बसावे लागणार आहे. अभिषेक शर्मा व सॅमसन हे दोन्ही फलंदाज सध्या टी-२० या एकाच प्रकारात खेळत आहेत. त्यामुळे त्यांना बाहेर बसवण्यात येईल असे वाटत नाही.ईशान किशन याच्याकडे दुलीप करंडकात पूर्व विभागाचे नेतृत्व होते. त्याने अंतिम फेरीत शानदार फलंदाजीही केली. तसेच अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या दोन लढतींतही चमक दाखवली आहे. त्यामुळे त्याला विश्रांती देऊन वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..अय्यर, तिलक कायम राहणारकर्णधार श्रेयस अय्यर व उपकर्णधार तिलक वर्मा या दोन्ही फलंदाजांना पहिल्या दोन लढतींत पुरेशी संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे या दोघांना अधिक काळ फलंदाजी करता यावी यासाठी अखेरच्या लढतीत ते खेळतील, हे निश्चित आहे. तसेच नितीशकुमार रेड्डी व शिवम दुबे यांनाही फलंदाजीसाठी संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे या दोघांनाही वगळण्यात येणार नाही.यश ठाकूरचा पर्यायजसप्रीत बुमरा व अर्शदीप सिंग हे दोन वेगवान गोलंदाज अपेक्षेप्रमाणे छान प्रदर्शन करीत आहेत, मात्र आशियाई क्रीडा स्पर्धेकडे लक्ष देता दोघांपैकी एकाला विश्रांती देण्यात येण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास यश ठाकूरला अंतिम ११ मध्ये संधी मिळेल. वरुण चक्रवर्तीच्या अनुपस्थितीत रवी बिश्नोईला आणखी एक वेळा भारताचे प्रतिनिधित्व करता येणार आहे..Team India Update: वरुण चक्रवर्तीच्या जागी आशियाई स्पर्धेसाठी DC चा ऑल राऊंडर; IND vs WI मालिकेत हार्दिक पांड्याचे खेळणे अवघड.भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन -अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वैभव सूर्यवंशी/ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, रवी बिश्नोई, यश ठाकूर, जसप्रीत बुमराहकुठे आणि कधी पाहाणार?सामन्याची वेळ - सायंकाळी ७.३० वाजतासामन्याचे ठिकाण - अरुण जेटली स्टेडियम, नवी दिल्लीथेट प्रक्षेपण - टीव्हीवर सोटी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर आणि FanCode ऍप किंवा वेबसाईट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.