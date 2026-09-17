Cricket

IND vs AFG 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार, पण मग Playing XI मधून बाहेर कोण बसणार? भारताकडे आज व्हाईटवॉश देण्याची संधी

India vs Afghanistan 3rd T20I Live Streaming Details: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तिसरा टी२० सामना आज नवी दिल्ली येथे होईल. हा सामना जिंकून अफगाणिस्तानला व्हाईटवॉश देण्याची भारताकडे संधी आहे. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
India vs Afghanistan T20I

Vaibhav Sooryavanshi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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India vs Afghanistan 3rd T20I, Predicted Playing XI: भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने मंगळवारी अफगाणिस्तान संघावर विजय संपादन करीत तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी मिळवली. आता या दोन देशांमध्ये आज (ता. १७) तिसरा अर्थातच अखेरचा सामना रंगणार आहे.

मालिका आधीच खिशात घातल्यामुळे युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी या लढतीत संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

India vs Afghanistan T20I
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