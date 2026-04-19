KKR vs RR: टॉस गमावला, पण अजिंक्य रहाणेला पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा; राजस्थानविरुद्ध रंगाणार सामना; पाहा Playing XI

IPL 2026, KKR vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१९ एप्रिल) दोन सामने होणार आहेत, यातील पहिला सामना कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात होणार आहे. हे दोन्ही संघ या सामन्यातून विजयी मार्गावर येण्यासाठी उत्सुक असतील. या दोन्ही संघातील हा सामना हंगामातील २८ वा सामना असून कोलकाताच्या घरच्या मैदानात ईडन गार्डन्सवर होणार आहे. .IPL 2026: चेन्नईचा हैदराबादकडून पराभव, तरी Points Table मध्ये झाला फायदा; कसं झालं शक्य, घ्या जाणून.या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोलकाताचा संघ प्रथम गोलंदाजी करताना दिसेल. या सामन्यासाठी कोलकाताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एकही बदल केलेला नाही. मात्र राजस्थान संघात दोनबदल झाले आहेत. शिमरॉन हेटमायर आणि ब्रिजेश शर्मा यांचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन झाले असून लुआन प्रीटोरियस आणि तुषार देशपांडे यांच्या जागेवर त्यांना संधी मिळाली आहे..प्लेइंग इलेव्हनकोलकाता नाइट रायडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, रमणदीप सिंग, अनुकुल रॉय, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्तीइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - मनीष पांडे, फिन ऍलन, अंगकृष्ण रघुवंशी, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनीराजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवी बिश्नोईइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - संदीप शर्मा, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवी सिंग, यश पुंजा.विजयी मार्गावर परतण्यास दोन्ही संघ उत्सुककोलकाताने आत्तापर्यंत ६ सामने खेळले असून ५ सामने पराभूत झाले आहेत आणि एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. त्यामुळे तो शेवटच्या स्थानावर आहेत. कोलकाता संघ यंदाच्या हंगामातील पहिला संघ आहे, ज्यांनी अद्याप एकही सामना जिंकलेला नाही. त्यामुळे ते विजय मिळवण्यास उत्सुक आहेत. राजस्थानने आत्तापर्यंत ५ सामने खेळले असून ४ सामने जिंकले आहेत आणि १ सामना पराभूत झाला आहे. त्यामुळे ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. सलग ४ सामने जिंकल्यानंतर त्यांनी मागच्या सामन्यात पराभव स्वीकारला आहे. त्यामुळे राजस्थानही पुन्हा विजयी मार्गावर परतण्यास उत्सुक आहेत..आमने-सामने आकडेवारीआयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघांमध्ये आत्तापर्यंत ३२ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील १६ सामने कोलकाताने जिंकले आहेत, तर १४ सामने राजस्थान रॉयल्सने जिंकले आहेत. तसेच दोन सामन्यांचा निकाल अद्याप लागलेला नाही.