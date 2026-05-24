MI vs RR: हार्दिक पांड्याने टॉस जिंकला, पण जसप्रीत बुमराहला Playing XI मधून बाहेर केलं; कारण काय सांगितलं?

IPL 2026, MI vs RR: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील रविवारी (२४ मे) साखळी फेरीचा शेवटचा सामना असून या दिवसातील पहिला सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात होत आहे. वानखेडे स्टेडियमवर होत असलेला हा सामना दोन्ही संघांचा अखेरचा साखळी सामना आहे. हा सामना राजस्थान रॉयल्ससाठी प्लेऑफच्या समीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. तसेच मुंबईचे मात्र आव्हान अधीच संपले असल्याने त्यांचा हा स्पर्धेतील अखेरचा सामना आहे. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .IPL 2026 Playoff Race: मुंबई विरुद्ध राजस्थान: प्लेऑफची चौथी जागा कोणाची? पाहा सविस्तर समीकरणे!.या सामन्यासाठी दोन्ही संघात मोठे बदल झाले आहेत. मुंबई इंडियन्स संघाकडून या अखेरच्या सामन्यात वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह खेळताना दिसणार नाही. हार्दिक पांड्याने नाणेफेक जिंकल्यानंतर सांगितले की जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली आहे. त्याच्या जागेवर शार्दुल ठाकूरला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली आहे. याशिवाय दीपक चाहरही संघात आहे.राजस्थान संघाकडून कर्णधार रियान परागसह, नांद्रे बर्गर आणि रवींद्र जडेजा यांचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन झाले आहे. जडेजाला मागच्या सामन्यात विश्रांती देण्यात आली होती..प्लेइंग इलेव्हनराजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासून शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्माइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - रवींद्र जडेजा, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवी बिश्नोई, तुषार देशपांडेमुंबई इंडियन्स : रायन रिकल्टन (यष्टीरक्षक), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या(कर्णधार), विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, शार्दुल ठाकूर, एएम गझनफर, रघु शर्माइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, क्रिश भगत, ट्रेंट बोल्ट.राजस्थानसाठी करो वा मरोदरम्यान, राजस्थानसाठी हा सामना करो वा मरो असा आहे. कारण हा सामना जर राजस्थान रॉयल्स जिंकले, तर ते थेट प्लेऑफसाठी पात्र ठरतील. तसेच पराभूत झाले, तर त्यांचे या हंगामातील आव्हान संपेल. त्यामुळे त्यांच्यासाठी निर्णायक सामना आहे. मुंबई इंडियन्स मात्र शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न करतील..Rishabh Pant: रिषभ पंतची कॅप्टनशिप जाणार? IPL 2026 मध्ये फ्लॉप ठरल्यानंतर LSG मध्ये मोठ्या बदलांचे संकेत!.आमने-सामनेमुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात आत्तापर्यंत ३२ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील १६ सामने मुंबई इंडियन्सने जिंकले आहेत, तर राजस्थान रॉयल्सने १५ सामने जिंकले आहेत. तसेच आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील रविवारचा हा दोन्ही संघातील दुसरा सामना आहे. यापूर्वी राजस्थानच्या घरच्या मैदानात झालेल्या सामन्यात राजस्थानने २७ धावांनी विजय मिळवला होता.