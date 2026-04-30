IPL 2026: ऑरेंज असो वा पर्पल कॅप, SRH चेच खेळाड़ू आहेत सध्या ऑन टॉप; पाहा सर्वाधिक धावा अन् विकेट्स घेणारे ५ खेळाडूंची लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) बुधवारी (२९ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबादने मुंबई इंडियन्सला (SRH beat MI) ६ विकेट्सने पराभूत केले. सनराझर्स हैदराबाद संघाचा हा हंगामातील ६ वा विजय ठरला, तर मुंबई इंडियन्सचा हा ६ वा पराभव ठरला. त्यामुळे हैदराबादने १२ पाँइंट्ससह पाँइंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानी झेल घेतली आहे, तर मुंबई इंडियन्स ९ व्या क्रमांकावरच कायम आहेत. या सामन्यानंतर ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅपच्या शर्यतीतही बरेच बदल झाले आहेत. या शर्यतीत सध्या सनरायझर्स हैदराबाद संघाच्या खेळाडूंचे वर्चस्व दिसून येत आहे. .या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबईने २० षटकात ५ बाद २४३ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून रायन रिकल्टनने ५५ चेंडूत १२३ धावांची खेळी केली होती. तसेच विल जॅक्सने २२ चेंडूत ४६ धावांची खेळी केली, तर नमन धीरने २२ धावांची, तर हार्दिक पांड्याने ३१ धावांची खेळी केली होती. हैदराबादकडून गोलंदाजी करताना प्रफुल हिंगेने २ विकेट्स घेतल्या, तर ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन आणि नितीश रेड्डी यांनी प्रत्येकी १ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर २४४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग हैदराबादने १८.४ षटकातच ४ विकेट्स गमावत २४९ धावा करत पूर्ण केला. त्यांच्याकडून अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी सलामीला १२९ धावांची भागीदारी केली होती. अभिषेकने २४ चेंडूत ४५ धावा केल्या, तर ट्रॅव्हिस हेडने ३० चेंडूत ७६ धावांची खेळी केली. हे दोघे बाद झाल्यानंतर हेनरिक क्लासेनने ३० चेंडूत नाबाद ६५ धावांची खेळी केली, तर शेवटी त्याला सलील अरोराने चांगली साथ देताना १० चेंडूत ३० धावा केल्या. मुंबई इंडियन्सकडून अल्लाह गझनफरने २ विकेट्स घेतल्या, तर ट्रेंट बोल्ट आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..ऑरेंज कॅपमध्ये वैभव सूर्यवंशी पडला मागेया सामन्यापूर्वी आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत राजस्थान रॉयल्सचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ४०० धावांसह अव्वल क्रमांकावर होता. पण हैदराबादच्या अभिषेक शर्मा आणि हेनरिक क्लासेन (Abhishek Sharma & Heinrich Klaasen) या दोघांनीही त्याला मागे टाकले आहे. या दोघांनीही आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ४०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. सध्या ऑरेंज कॅप अभिषेक शर्माकडे आहे. त्याने ९ सामन्यांत ४२५ धावा केल्या आहेत. त्यानंतर हेनरिक क्सासेन दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने ९ सामन्यांत ४१४ धावा केल्या आहेत.पर्पल कॅपच्या शर्यतीत मलिंगा आघाडीवरपर्पल कॅपच्या शर्यतीतही यंदा चूरस पाहायला मिळत आहे. या सामन्यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या भुवनेश्वर कुमारकडे पर्पल कॅप होती. पण आता हैदराबादच्या ईशान मलिंगाने (Eshan Malinga) ९ सामन्यांत १५ विकेट्स घेत आघाड घेतली आहे. या यादीत सध्या त्याच्यापाठोपाठ भुवनेश्वर कुमार, जोफ्रा आर्चर आणि अंशुल कंबोज आहेत, या तिघांनीही प्रत्येकी १४ विकेट्स घेतल्या आहेत..आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा (Orange Cap) (२९ एप्रिल २०२६ पर्यंत)४२५ धावा - अभिषेक शर्मा (९ सामने) (सनरायझर्स हैदराबाद)४१४ धावा - हेनरिक क्लासेन (९ सामने) (सनरायझर्स हैदराबाद)४०० धावा - वैभव सूर्यवंशी (९ सामने) (राजस्थान रॉयल्स)३५८ धावा - केएल राहुल (८ सामने) (दिल्ली कॅपिटल्स)३५१ धावा - विराट कोहली (८ सामने) (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू)आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक विकेट्स (Purple Cap) (२९ एप्रिल २०२६ पर्यंत)१५ विकेट्स - ईशान मलिंगा (९ सामने) (सनरायझर्स हैदराबाद)१४ विकेट्स - भुवनेश्वर कुमार (८ सामने) (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू)१४ विकेट्स - जोफ्रा आर्चर (९ सामने) (राजस्थान रॉयल्स)१४ विकेट्स - अंशुल कंबोज (८ सामने) (चेन्नई सुपर किंग्स)१३ विकेट्स - प्रिन्स यादव (८ सामने) (लखनौ सुपर जायंट्स)१३ विकेट्स - कागिसो रबाडा (८ सामने) (गुजरात टायटन्स).