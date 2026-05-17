PBKS vs RCB, Playing XI: बंगळुरूने पंजाबविरुद्धच्या सामन्यासाठी अचानक कर्णधार बदलला, खरं कारण काय?

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१७ मे) दोन सामने होणार असून पहिला सामना धरमशाला येथे पंजाब किंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात सामना होत आहे. हा हंगामातील ६१ वा सामना असून दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. हा सामना जिंकून बंगळुरू संघ प्लेऑफमधील जागा निश्चित करण्याची संधी आहे, तर स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी पंजाबला विजयाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ या सामन्यात विजयासाठी मोठे प्रयत्न करताना दिसतील.या सामन्यात पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकली असून त्याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी पंजाब किंग्सने दोन बदल केले असून त्यांनी हरप्रीत ब्रार आणि लॉकी फर्ग्युसन यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे. गेल्या ५ सामन्यात पराभूत झालेल्या पंजाबला या सामन्यात कामगिरी सुधारण्याचे आव्हान असेल. बंगळुरूचा संघ मात्र दमदार फॉर्ममध्ये आहे. मात्र या सामन्याला त्यांचा नियमित कर्णधार रजत पाटिदार मुकणार आहे. त्याला दुखापत असल्याची चर्चा आहे. पण तो या सामन्याला का मुकला आहे, याचे अधिकृत कारण अद्याप सांगण्यात आलेले नाही. त्याच्याऐवजी जितेश शर्मा बंगळुरूचे नेतृत्व करेल. त्याने गेल्यावर्षीही रजतच्या अनुपस्थितीत नेतृत्व केले होते. दरम्यान, बंगळुरूने या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सुयश शर्मा आणि रोमारियो शेफर्ड यांना संधी दिली आहे.प्लेइंग इलेव्हनरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - जेकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, व्यंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक/कर्णधार), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मापंजाब किंग्स - प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंग, अजमतुल्ला ओमरझाई, हरप्रीत ब्रार, लॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.