IPL 2026, CSK vs RCB: ऋतुराज गायकवाडने टॉस जिंकला! चेन्नईमध्ये ब्रेव्हिसला संधी नाहीच; बंगळुरूच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काय बदल झाले?

RCB vs CSK Marathi News: रविवारी (५ एप्रिल) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) डबल हेडर (दोन सामने) होत असून दुसरा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स संघात होत आहे. हा सामना बंगळुरूतील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या दोन संघातील साखळी फेरीतील हा एकमेव सामना आहे. हे दोन संघ एकाच गटात असल्याने साखळी फेरीत पुन्हा आमने-सामने येणार नाहीत. .IPL 2026, SRH vs LSG: रिषभ पंतच्या अर्धशतकाने लखनौने विजयाचं खातं उघडलं; रोमांचक सामन्यात काव्या मारनच्या हैदराबादचा घरात पराभव.या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बंगळुरूचा संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल. याआधीच्या दोन्ही सामन्यात चेन्नईने नाणेफेक हरली होती. पण यंदा नाणेफेक जिंकली असल्याने कर्णधार ऋतुराज गायकवाड खूश दिसला..हा बंगळुरूचा दुसरा सामना आहे, तर चेन्नईचा तिसरा सामना आहे. बंगळुरूने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला आहे. मात्र चेन्नईला पहिल्या दोन्ही सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे बंगळुरू विजयी लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, तर चेन्नई विजय मार्गावर येण्यासाठी आतुर असेल..दरम्यान, या सामन्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. त्यामुळे याआधीच्या सामन्यात खेळलेले खेळाडूच या सामन्यातही खेळताना दिसणार आहेत. डेवाल्ड ब्रेव्हिसला या सामन्यासाठीही चेन्नईच्या संघात संधी न मिळाल्याने तो अद्याप फिट आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.आमने-सामनेरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात आत्तापर्यंत ३५ सामने खेळवण्यात आले आहेत. बंगळुरूने १३ सामने जिंकले आहेत, तर चेन्नईने २१ सामने जिंकले आहेत..IPL, Video: CSK विरुद्ध RCB चा सामना विराट कोहलीला सर्वात जास्त का आवडतो? म्हणाला, 'त्यांचे फॅन्स बंगळुरूत....'.प्लेइंग इलेव्हनचेन्नई सुपर किंग्स: संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक),ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, सर्फराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री, खलील अहमदइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - मॅथ्यू शॉर्ट, अकिल हुसैन, कार्तिक शर्मा, रामकृष्ण घोष, गुरजपनीत सिंगरॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जेकब डफीइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - सुयश शर्मा, जेकॉब बेथल, रसिक सलाम दार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर.