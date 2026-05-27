SRH vs RR, Eliminator: हैदराबाद की राजस्थान, आज कोण होणार 'एलिमिनेट'? पाहा संभावित प्लेइंग इलेव्हन

IPL 2026 Eliminator SRH vs RR news: सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यामध्ये आज (ता. २७) मुल्लानपूर येथे आयपीएल २०२६ मधील 'एलिमिनेटर' लढत रंगणार आहे. या लढतीतील पराभूत संघाचे आव्हान येथेच संपुष्टात येईल. या लढतीत विजयी होणारा संघ 'क्वालिफायर टू' लढतीत खेळणार आहे. या लढतीत विजयी होणाऱ्या संघाला अंतिम फेरीत पोहोचण्याची संधी असेल. हा विजयी संघ 'क्वालिफायर वन' लढतीतील पराभूत संघ गुजरात टायटन्सशी दोन हात करेल. .RCB vs GT Qualifier 1 : चौकार गेला, हातातून बॅट सटकली अन् साई सुदर्शनचा 'गेम'झाला... IPL मधील सर्वात विचित्र विकेट Video .राजस्थान संघाची मदार युवा धडाकेबाज फलंदाज वैभव सूर्यवंशी व वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर यांच्या खांद्यावर असणार आहे. हैदराबादचा संघ अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन या फलंदाजांच्या दमदार खेळावर अवलंबून आहे. या दोन संघांमध्ये रोमहर्षक लढत पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. हैदराबादच्या संघाची यंदाच्या मोसमातील सुरुवात संथ झाली. मात्र, पॅट कमिंस याचे संघात पुनरागमन झाल्यानंतर हैदराबादच्या संघाने भरारी घेतली. पॅट कमिंसच्या नेतृत्वात हैदराबाद संघाने सातपैकी पाच सामन्यांमध्ये विजय मिळवला..सूर्यवंशी, जुरेलकडून आशाराजस्थानच्या संघाची फलंदाजी वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर बहुतांशी अवलंबून आहे. त्याने एक शतक व तीन अर्धशतकांसह ५८३ धावा केल्या आहेत. मात्र, त्याच्यासोबत ध्रुव जुरेल (४५८ धावा), यशस्वी जयस्वाल (३९७ धावा) या दोन फलंदाजांनीही कात टाकली आहे. कर्णधार रियान पराग (२७२ धावा) याच्याकडून अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. ई-सिगारेट सेवन प्रकरणामुळेही त्याचा पाय खोलात गेला आहे..शानदार चौकडीहैदराबादच्या संघात चार फलंदाजांनी धावाच धावा उभारल्या आहेत. हेनरिक क्लासेन (६०६ धावा), ईशान किशन (५६९ धावा), अभिषेक शर्मा (५६३ धावा) व ट्रॅव्हिस हेड (३९३ धावा) या फलंदाजांवरच हैदराबादच्या संघाचे यश अवलंबून असणार आहे. नितीशकुमार रेड्डी व सलील अरोरा यांना संधी मिळाल्यास त्यांनी जबाबदारी स्वीकारायला हवी. हैदराबादचा गोलंदाजी विभाग पॅट कमिंस याच्यासह ईशान मलिंगा व साकीब हुसेन यांच्या खांद्यावर अवलंबून आहे..IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'.आमने-सामने आकडेवारी आमनेसामने लढती २३राजस्थान विजयी ०९हैदराबाद विजयी १४सर्वाधिक आणि कमी धावसंख्याहैदराबाद सर्वोच्च २८६ धावाराजस्थान सर्वोच्च २४२ धावाहैदराबाद नीचांक १२७ धावाराजस्थान नीचांक १०२ धावासंभावित प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित)सनरायझर्स हैदराबाद - अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (यष्टीरक्षक), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, प्रफुल हिंगे, एशान मलिंगा, साकिब हुसेनराजस्थान रॉयल्स - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा, नांद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा.