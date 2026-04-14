Vaibhav Sooryavanshi जाणून बुजून मोठ्या बॉलर्सला टार्गेट करतो, माझी थेअरी... इरफान पठाणच्या पोस्टने चर्चेला उधाण

Irfan Pathan on Vaibhav Suryavanshi : राजस्थान रॉयल्सचा १५ वर्षांचा स्टार फलंदाजी वैभव सूर्यवंशी सोमवारी पुन्हा चर्चेत आला होता, पण त्याच्या स्फोटक फलंदाजीसाठी नाही, तर शून्यावर बाद झाल्याने. खरंतर आयपीएल २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत वैभवने (Vaibhav Sooryavanshi) सुरुवातीच्या चारही सामन्यात दणक्यात सुरुवात केली होती. रविवारपर्यंत ऑरेंज कॅपही त्याच्याकडे होती. पण सोमवारी सनरायझर्स हैदराबादने (Sunrisers Hyderabad) दिलेल्या २१७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना तो शून्यावर बाद झाला. खरंतर हैदराबादच्या संघ त्यांच्या गोलंदाजीसाठी फारसा कधी चर्चेत नसतो. पण असे असतानाच वैभव शून्यावर बाद झाल्याने त्याची चर्चा झाली. याचदरम्यान इरफान पठाणने (Irfan Pathan) त्याच्याबद्दल केलेल्या एका पोस्टने अनेकांचे लक्ष वेधले असून त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. .Vaibhav Sooryavanshi ची भारतीय संघात एन्ट्री होणार! 'या' परदेशी दौऱ्यासाठी निवड होण्याची शक्यता.सोमवारी हैदराबादमध्ये झालेल्या सामन्यात राजस्थानकडून सलामीला वैभवसह यशस्वी जैस्वाल उतरला होता. हैदराबादसाठी पहिले षटक पदार्पण करणारा प्रफुल हिंगे टाकत होता. त्याच्या पहिल्या चेंडूवर जैस्वालने एक धाव घेतली. त्यामुळे वैभव स्ट्राईकवर आला. पण हिंगेने टाकलेल्या दुसऱ्याच चेंडूवर तो मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात चुकला आणि यष्टीरक्षक सलील अरोराच्या हातात झेल दिला. त्यामुळे त्याला गोल्डन डकवरही माघारी परतावे लागले. आयपीएल २०२६ मध्ये तो पहिल्यांदाच शून्यावर बाद झाला..याआधी त्याने ४ सामने खेळताना जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, जोश हेजलवूड, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकूर यांच्याविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्याने बुमराहला तर त्याच्या सामन्यातील पहिल्याच चेंडूवर त्याने षटकार मारला होता. त्याने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध पहिल्या सामन्यात ५२ धावांची, गुजरात टायटन्सविरुद्ध ३१ धावांची, मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ३९ धावांची आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध ७८ धावांची खेळी केली होती. पण सोमवारी मात्र तो पहिलाच चेंडू खेळताना शून्यावर माघारी परतला..त्यानंतर इरफान पठाणने पोस्ट केली आहे की 'वैभव सूर्यवंशीबाबत माझी थेअरी चुकीची नव्हती.' खरंतर १० एप्रिलला राजस्थान-बंगळुरू सामन्यादरम्यान इरफान पठाणने एक पोस्ट केली होती, ज्यात त्याने लिहिले होते की 'वैभव सूर्यवंशी दिग्गज गोलंदाजांना हेतूपूर्वक टार्गेट करत आहे का? मला असं वाटत आहे.' आता इरफानने या पोस्टला पुन्हा अधोरेखित करत ही त्याची थेअरी असल्याचे म्हणत ती योग्य असल्याचे म्हटले आहे. यामागचे कारण म्हणजे एकीकडे वैभवने यापूर्वी अनेक दिग्गज गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक खेळ केलेला असताना तो तशीच कामगिरी हिंगेविरुद्ध करू शकला नाही. विशेष म्हणजे हिंगेचा हा कारकिर्दीतील दुसराच टी२० सामना होता.दरम्यान, इरफानच्या या पोस्टवर अनेक प्रतिक्रिया येत असून अनेक युझर्सला इरफानचं मत पटलेलं नाही त्यामुळे त्यांनी असहमती दाखवली आहे. तसेच काही युझर्सने मात्र इरफानला सहमती दर्शवली आहे..IPL 2026: मुंबईच्या उकाड्याचा आयपीएल खेळाडूंवर कहर; रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनाही त्रास, वाढत्या आर्द्रतेचा फटका.राजस्थानचा पराभवसोमवारी झालेल्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने कर्णधार इशान किशन (९१) आणि हेन्रिक क्लासेन (४०) यांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ६ बाद २१६ धावा केल्या होत्या. राजस्थानकडून जोफ्रा आर्चरने २ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यानंतर २१७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना राजस्थानची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. त्यांनी ९ धावांवरतच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. यात प्रफुल हिंगेने ४ विकेट्स घेतल्या. पण नंतर डेनोवन फरेरा (६९) आणि रवींद्र जडेजा (४५) यांनी दिलेल्या लढाईमुळे राजस्थान १९ षटकांपर्यंत सर्वबाद १५९ धावांपर्यंत पोहचू शकले. हैदराबादकडून हिंगेशिवाय साकिब हुसैननेही चांगली गोलंदाजी करताना ४ विकेट्स घेतल्या.