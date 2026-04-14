Vaibhav Sooryavanshi ची भारतीय संघात एन्ट्री होणार! 'या' परदेशी दौऱ्यासाठी निवड होण्याची शक्यता

वैभव सूर्यवंशीने केवळ वयाच्या १५ व्या वर्षी त्याची छाप पाडली असून क्रिकेट विश्वात सध्या त्याची बरीच चर्चा आहे. गेल्यावर्षी आयपीएलमध्ये पदार्पण केल्यानंतर त्याने गुजरातविरुद्ध ३५ चेंडूत शतक ठोकत त्याच्या प्रतिभेची चुणूक दाखवली होती. त्यानंतर त्याने आयपीएल २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतही सुरुवातीपासूनच दमदार खेळ करत सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. आता तो लवकरच भारतीय संघात (Team India) खेळताना दिसू शकतो. आयपीएल २०२६ नंतर भारतीय संघाच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय मालिका होणार आहेत. जूनमध्ये भारतीय संघ युरोप दौऱ्यावर जाणार आहे. जूनच्या अखेरीस आयर्लंडमध्ये दोन टी२० सामने होणार आहेत. त्यानंतर भारतीय संघ जुलैमध्ये इंग्लंडमध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळणार आहे. अशातच आता इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्ट्सनुसार वैभवला (Vaibhav Sooryavanshi) आयर्लंडमधील दोन टी२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघात निवडले जाण्याची शक्यता आहे. त्याला निवड समितीने शॉर्ट लिस्ट केले आहे. या मालिकेसाठी कदाचित अन्य काही नवे चेहरेही भारतीय संघात दिसू शकतात..बीसीसीआयच्या सुत्राने सांगितले की 'आयर्लंड दौऱ्यासाठी वैभव सूर्यवंशी दावेदार होता. त्याचं नाव निवड समितीने शॉर्टलिस्ट केले आहे.' रिपोर्ट्सनुसार वैभवच्या निर्भय फलंदाजीमुळे लवकरात लवकर संधी देण्यास निवड समिती उत्सुक आहे. वैभवने वयाच्या १५ व्या वर्षीच त्याची नवी ओळख निर्माण केली आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वीच भारताचा सर्वोत्तम गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता. त्याने ट्रेंट बोल्ड, जोश हेजलवूड यांच्याविरुद्धही आक्रमक पवित्रा घेताना मागे पुढे पाहिले नव्हते. त्याची हीच शैली अनेकांना प्रभावित करत आहे. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये ५ सामन्यातच १८ चौकार आणि १८ षटकार मारताना २०० धावा केल्या आहेत..वैभवने केवळ आयपीएलमध्येच नाही, तर बिहारसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळतानाही अनेकदा चांगली खेळी केली आहे. याशिवाय त्याने काही दिवसांपूर्वीच १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ भारतीय संघाला जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याने अंतिम सामन्यात १७५ धावांची खेळी केली होती..दरम्यान, जर आता त्याला भारतीय संघात आयर्लंड दौऱ्यासाठी संधी मिळाली, तर तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरणार आहे. याआधी पुरुषांच्या क्रिकेटमध्ये हा विक्रम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. त्याने १६ वर्षे २०५ दिवस वय असताना आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. तसेच महिलांमध्ये शफली वर्माने १५ वर्षे सात महिने आणि २७ दिवस वय असताना पदार्पण केले होते. त्यामुळे आता तो या सचिन आणि शफाली या दोघांचाही विक्रम मोडू शकतो.आयर्लंड दौऱ्यातील पहिला टी२० सामना २६ जूनला होणार आहे. त्यानंतर २८ जूनला दुसरा टी२० सामना खेळवला जाणार आहे.