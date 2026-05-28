SRH vs RR, Eliminator: "नेट्समध्ये वैभवला मी...", जोफ्रा आर्चरचे १५ वर्षांच्या सूर्यवंशीला आऊट करण्याबद्दल भन्नाट उत्तर; VIDEO

इंडियन प्रीमयर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतील एलिमिनेटर (Eliminator) सामन्यात बुधवारी (२७ मे) १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने दमदार कामगिरी केली. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने सनरायझर्स हैदराबादला (RR beat SRH) ४७ धावांनी पराभूत केले. राजस्थानच्या या विजयात वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आणि जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. यानंतर आर्चरने वैभवबाबत मोठे भाष्य केले आहे. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशीने २९ चेंडूत ५ चौकार आणि १२ षटकारांसह ९७ धावांची खेळी केली. तसेच ध्रुव जुरेलने २१ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. त्यामुळे राजस्थानने २० षटकात ८ बाद २४३ धावा केल्या. हैदराबादकडून प्रफुल हिंगेने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. .SRH vs RR Eliminator IPL 2026: शतकाचा विचार डोक्यात सुरू होता का? वैभव सूर्यवंशीची वादळी खेळीनंतर मजेशीर मुलाखत... Video.त्यानंतर २४४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हैदराबादला १९.२ षटकात सर्वबाद १९६ धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून इशान किशन (३३), नितीश कुमार रेड्डी (३८) आणि सलील अरोरा (३५) यांनी ३० धावांचा टप्पा पार केला, पण कोणीही मोठी खेळी करत संघाला विजय मिळवून देऊ शकले नाहीत. राजस्थानकडून जोफ्रा आर्चरने अफलातून गोलंदाजी केली. त्याने अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड आणि इशान किशन या राजस्थानच्या पहिल्या तिन्ही फलंदाजांना बाद केलं. त्याच्याशिवाय नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..या सामन्यानंतर जोफ्रा आर्चरला विचारण्यात आले की कसं वाटत आहे, त्यावर तो म्हणाला, 'आकडे बाजूला ठेवून सांगायचं झालं, तर मी आज चांगली गोलंदाजी केली. मला वाटतं सर्वांनीच आज चांगली गोलंदाजी केली. आम्ही आमच्या योजनांवर अंमलात आणल्या. आम्ही आमचा टप्पा योग्य ठेवला आणि त्याचा फायदा आम्हाला झाला. बऱ्याचदा जो संघ पॉवरप्लेमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेतो, तो सामना जिंकतो. त्यामुळे दबाव असतो, पण मी तो घेतो आणि संघासाठी कामगिरी बजावतो.' .त्याच्या गोलंदाजीबद्दल आर्चर म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायंच, तर फक्त संयम टिकवून ठेवावा लागतो. तुम्ही म्हणाला त्यानुसार चेंडू खूप नुकसान करू शकतात, त्यामुळे तुमच्या चांगल्या चेंडूवरही चौकार जातात आणि तुमच्या खराब चेंडूवरही चौकार जातात. त्यामुळे फक्त टिकून रहावं लागतं आणि नेहमी विकेट्स घेण्याचा विचार करत रहावं लागतं.'वैभव सूर्यवंशीचे कौतुकआर्चरने वैभव सूर्यवंशीचे कौतुक केले आहे. त्याने वैभवबाबत बोलताना म्हटले की 'त्याला डगआऊटमधून पाहाणे रोमांचक असते. सूर्यवंशी जितके जास्त झावा करेल, तितक्या जास्त धावा आमच्याकडे बचाव करण्यासाठी राहतील. त्यामुळे तो १५० धावाही करू शकतो. तो जितक्या जास्त धावा करेल, ते फायद्याचंच आहे.'.IPL 2026 Eliminator : राजस्थान रॉयल्सचा Qualifier 2 मध्ये 'थाटात' प्रवेश; सनरायझर्स हैदराबादचे पॅकअप! गुजरात टायन्सशी सामना.त्याला जेव्हा पुढे विचारले की तो त्याला नेट्समध्ये गोलंदाजी करतो का? त्यावर आर्चर म्हणाला, 'कधी कधी'. त्यावर प्रेझेंटेटरकडून विचारण्यात आले की तू त्याला कुठे गोलंदाजी करतो? त्यावर आर्चरने उत्तर देताना वैभवची कमजोरी उघड करण्यास नकार दिला. त्याने सांगितलं 'मी याचं उत्तर आयपीएल संपल्यानंतर देईल.'.आर्चरने संघात आत्मविश्वास असून संघ चांगल्या फॉर्ममध्ये असल्याचे म्हटले. तसेच त्याने असंही म्हटलं की पंजाब किंग्ससोबत जे झालं, ते आमच्यासोबत होऊ नये, असं वाटतं. त्यामुळे आम्ही योग्य दिशेने वाटचाल करतोय. पंजाब किंग्सला दुसऱ्या टप्प्यात सलग ६ सामन्यांत पराभूत व्हावं लागलं होतं.दरम्यान आता राजस्थान रॉयल्स शुक्रवारी (२९ मे) क्वालिफायर २ सामना गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळणार आहे.