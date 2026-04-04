IPL 2026: ऋतुराज गायकवाडला संजू सॅमसनमुळे CSK संघात जाणवतोय धोका? माजी कर्णधाराचा खळबजनक दावा

चेन्नई सुपर किंग्सला ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) सलग दोन पराभव स्वीकारावे लागले आहेत. शुक्रवारी पंजाब किंग्सने चेन्नई सुपर किंग्सला त्यांच्याच घरच्या मैदानात चेपॉक स्टेडियमवर ५ विकेट्सने पराभूत केले. पहिल्या दोन्ही सामन्यात कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसन (Ruturaj Gaikwad & Sanju Samson) यांची जोडी सलामीला फलंदाजीला उतरली. मात्र दोन्ही सामन्यात दोघांनाही फारशी चांगली कामगिरी करता आली नाही. .याचदरम्यान, इंग्लंडचे माजी कर्णधार मायकल वॉन (Michael Vaughan) आणि न्यूझीलंडचे वेगवान गोलंदाज सायमन डूल यांनी खळबळजनक दावा केा आहे. त्यांनी म्हटलंय की संजू सॅमसनच्या उपस्थितीमुळे कदाचित ऋतुराजला धोका वाटू शकतो. क्रिकबझच्या शोमध्ये हे दोघे सॅमसनच्या भूमिकेबद्दल भाष्य करत होते. याचवेळी वॉन यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की 'कर्णधार गायकवाडबद्दल काय? तुम्हाला असं वाटतं का की त्याला सॅमसनमुळे धोका जाणवत असेल?' यावेळी डुल यांनी 'नक्कीच', असं उत्तर दिलं..वॉन यांनी चेन्नई संघातील काही पैलू अधोरेखित केले आहेत. त्यांनी म्हटले की 'युवा कर्णधार गायकवाडने आता बऱ्यापैकी नेतृत्व केले आहे. तुम्ही त्याला म्हणता की 'जा आम्ही तुला पाठिंबा देऊ, तूच आमचा कर्णधार आहे.' दुसरीकडे तुम्ही संजू सॅमसनला करारबद्ध करता, जो चांगला कर्णधार आणि यष्टिरक्षकही आहे. आणि म्हणता आमच्याकडे एक असा यष्टीरक्षक होता, जो बऱ्याच काळापासून कर्णधार होता आणि ज्याने चांगली कामगिरीही केली. आता त्याला रिप्लेस करायचे आहे. पण तू नेतृत्व करत राहा, यामुळे तुझ्यावर परिणाम व्हायला नको.'.संजू सॅमसनने बराच काळ आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व केले आहे. त्याच्या नेतृत्वात २०२२ मध्ये राजस्थानने अंतिम सामन्यापर्यंतही धडक मारली होती. ऋतुराजने २०२४ आयपीएलमध्ये चेन्नईचे नेतृत्व सांभाळले होते. त्यानंतर २०२५ मध्येही त्याने पहिल्या ५ सामन्यात नेतृत्व केले, पण त्याला नंतर दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामाला मुकावे लागले..डुल सॅमसनबद्दल बोलताना म्हणाले, 'त्याच्यासमोर आव्हानं मोठी आहेत. ही एक अशी परिस्थिती आहे की तुम्ही हताशही नसता, पण तुम्हाला एका संघाकडून खेळायचे असते आणि स्वत:ला सिद्धही करायचे असते. तो दाक्षिणात्य मुलला आहे. तो केरळचा मुलगा आहे. त्याची स्वत:ला सिद्ध करण्याची इच्छा असेल. त्याला इथे घरच्यासारखंच वाटत असेल. त्याच्याबाबतीतला ट्रेड मोठं होतं.''एका खेळाडूसाठी दोन प्रतिभाशाली खेळा़डू चेन्नईने गमावले. त्यामुळे दबाव मोठा आहे. हा दबाव भविष्यातही तुम्ही शकता. पण त्याने काही आठवड्यांपूर्वीचा विचार करावा, त्याने टी२० वर्ल्ड कपमधील तीन डाव कसे खेळले होते.'आयपीएल २०२६ मध्ये ऋतुराजने ६ आणि २८ धावा केल्या आहेत. तसेच संजू सॅमसनने ६ आणि ७ अशा धावा केल्या आहेत. आता चेन्नईला तिसरा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध रविवारी (५ एप्रिल) चेपॉक स्टेडियमवर खेळायचा आहे.