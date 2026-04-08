IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी भविष्यातील मुंबई इंडियन्सचा खेळाडू... RR vs MI सामन्यानंतर कोणी केला हा दावा? कसं आहे शक्य?

१५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या प्रतिभेमुळे सर्वांनाच त्याची दखल घ्यायला भाग पाडले आहे. त्याने मंगळवारी (७ एप्रिल) राजस्थान रॉयल्सकडून मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळताना वादळी खेळ केला. त्याने चक्क जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्टसारख्या गोलंदाजांविरूद्धही मोठे शॉट खेळताना मागे-पुढे पाहिले नाही. त्याने बुमराहच्या सामन्यातील पहिल्याच चेंडूवर षटकात मारला. बुमराहविरुद्ध खेळताना पहिल्या तीन चेंडूतच त्याने दोन षटकारांसह १३ धावा केल्या होत्या. तो १४ चेंडूत ३९ धावा करून बाद झाला. दरम्यान, त्याने ज्याप्रकारे बुमराहला पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला, ते पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. त्याच्या या षटकाराची बरीच चर्चा झाली. .राजस्थान रॉयल्सने (Rajasthan Royals) ज्यावेळी सूर्यवंशीला (Vaibhav Suryavanshi) २०२४ मध्ये १.१० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केले होते, त्यावेळी तो केवळ १३ वर्षांचा होता. पण तरी त्याच्यावर त्यांनी विश्वास दाखवला होता. हा विश्वास त्याने आयपीएल २०२५ आणि सध्या सुरु असलेल्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेतही (IPL 2026) सार्थ ठरवला आहे. खरंतर राजस्थानने सुरुवातीपासूनच युवा खेळाडूंना शोधून त्यांना घडवण्यावर विश्वास ठेवल्याचे दिसले आहे. रवींद्र जडेजा, संजू सॅमसन, यशस्वी जैस्वाल, रियान पराग, असे अनेक खेळाडू आहेत, ज्यांची सुरुवात राजस्थान रॉयल्सकडून झाली. आता यात वैभवचंही नाव आलं आहे..पण, असं असलं तरी राजस्थानने नजीकच्या काळात संजू सॅमसन, जॉस बटलर सारख्या दिग्गजांना संघातून जाऊ दिलं आहे. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीही किती काळ राजस्थान संघात असेल, असा प्रश्नही आहे. यातच आता बीसीसीआयचे माजी निवडकर्ते जतीन परांजपे यांनी राजस्थान-मुंबई सामना सुरू असताना केलेलं ट्वीट चर्चेत आहे. त्यांनी लिहिलंय की 'वैभव सूर्यवंशी आज त्याच्या भविष्यातील संघाविरुद्ध खेळत आहे.' त्यांच्या या ट्वीटने मोठी खळबळ उडवली आहे..वैभव मुंबई संघात (Mumbai Indians) कसा जाईल, हे शक्य कसे होईल, असे अनेक प्रश्न आहेत. दरम्यान, आजपर्यंत आयपीएलमध्ये अनेक अविश्वसनीय घटना घडल्या आहेत. मुंबईने हार्दिक पांड्याला गुजरात टायटन्सकडून ट्रेडमार्फत पुन्हा संघात घेतलेली घटना आजही अनेकांच्या लक्षात असेल. गुजरातसाठी सलग दोन यशस्वी हंगाम हार्दिकसाठी ठरले होते. असे असतानाही मुंबईने त्याला परत मिळवण्यात यश मिळवले होते. याशिवाय काही महिन्यांपूर्वीच संजू सॅमसनसाठी चेन्नई सुपर किंग्सने चक्क रवींद्र जडेजाचे राजस्थान रॉयल्ससोबत ट्रेड केले होते. २०२४ मध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात आयपीएल जिंकल्यानंतरही कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला संघातून बाहेर केले होते. अशा घटना पाहाता भविष्यात वैभवबाबतही असं होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की सध्या तरी वैभवच्या ट्रेडिंगबाबत किंवा त्याला संघातून सोडण्याबाबत किंवा घेण्याबाबत राजस्थान रॉयल्स किंवा मुंबई इंडियन्स यांच्यापैकी कोणीही कोणतेही भाष्य केलेलं नाही.