Sachin Tendulkar on Student Protest: "माझे वडील प्राध्यापक होते..."; सचिन तेंडुलकरची विद्यार्थ्यांसाठी भावनिक पोस्ट; म्हणाला, जेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळत नाही...

Sachin Tendulkar reaction on student protest at Jantar Mantar Delhi, CJP : जंतर मंतरवर गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याने भाष्य केले आहे. त्याने त्याच्या संपूर्ण पोस्टमध्ये जंतरमंतर, NEET परिक्षा याचा कोणताही उल्लेख केला नसला तरी त्याची ही पोस्ट विद्यार्थ्यांसाठी असल्याचे स्पष्ट आहे. NEET पेपरफुटी प्रकरणी विद्यार्थ्यांनी कॉकरोज जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत आंदोलन सुरू केले आहे आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ते ठाम आहेत. पण, या आंदोलनाला आता हिंसक वळण आल्याचे दिसतेय आणि दिल्ली पोलिसांनी देशभरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केल्याने आणखी वाद वाढला आहे. त्यात आता क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर याने समाजाला विचार करायला लावणारी पोस्ट लिहिली आहे. .सचिन तेंडुलकरने लिहिले की,"माझे वडील प्राध्यापक होते. ते अनेक तरुण विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक आणि प्रेरणास्थान होते. "अपयश आले तरी चालते, पण फसवणूक किंवा गैरमार्ग स्वीकारणे योग्य नाही. कधीही शॉर्टकट्स घेऊ नका," त्यांनी मला ही एक महत्त्वाची शिकवण दिली होती. समाजातील जबाबदार नागरिक म्हणून, संस्कृती घडवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. जो समाज कष्टापेक्षा केवळ निकालांना अधिक महत्त्व देतो, तो गुणवत्तेपेक्षा शॉर्टकट्सना प्राधान्य देतो. कष्टाचे योग्य फळ न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना निराशा वाटते, त्यांची भावना समजण्यासारखी आहे. त्यांना पुन्हा अशी निराशा वाटू नये, यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत."."हा तरुण भारत स्वप्न पाहणारा आहे आणि ऊर्जेने भरलेला आहे. हीच ऊर्जा आपल्याला यश मिळवण्यासाठी इंधनाचे काम करते. या तरुणांना सदैव प्रोत्साहित आणि उत्साही ठेवण्याची जबाबदारी ही पालक, शिक्षक, मित्र, नातेवाईक, शाळा आणि प्रशासक अशा आपल्या सर्वांची आहे. एक समाज म्हणून आपल्याला ती जबाबदारी पार पाडायची आहे. आपल्याला अशी संस्कृती निर्माण करायला हवी जिथे कठोर परिश्रमांचे फळ मिळेल, प्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन दिले जाईल आणि गुणवत्तेचा विजय होईल," असेही तो पुढे म्हणाला. .त्याने पुढे लिहिले की," आपल्या मुलांचे भविष्य अधिक बळकट होईल आणि त्यांच्या आकांक्षांचे जतन होईल, असे उपाय आपण सर्वजण नक्कीच शोधून काढू, याची मला खात्री आहे. जय हिंद!" .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.