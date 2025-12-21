U19 Asia Cup Final: भारतीय फलंदाजांची पाकिस्तानच्या माऱ्यासमोर शरणागती; पराभवासह विजेतेपदाचं स्वप्नही भंगलं

१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद पाकिस्तानने जिंकले आहे. रविवारी दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने भारताला १९१ धावांनी पराभूत करत दणदणीत विजय मिळवला. यासह पाकिस्तानने दुसऱ्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये भारताविरुद्धच अंतिम सामना बरोबरीत संपल्याने संयुक्तरित्या त्यांनी पहिले विजेतेपद मिळवले होते. अंतिम सामन्यात समीर मिन्हास आणि पाकिस्तानचे गोलंदाज विजयाचे नायक ठरले.या सामन्यात भारतासमोर पाकिस्तानने ३४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा डाव २६.२ षटकात १५६ धावांवर संपला. या सामन्यापूर्वी या स्पर्धेत भारतीय संघ अपराजित होता. मात्र पाकिस्तानने साखळी फेरीत झालेल्या पराभवाचा वचपा काढत अंतिम सामन्यात भारताला पराभवाचा धक्का दिला..U19 Asia Cup, IND vs PAK: समीर मिन्हासचं द्विशतक हुकलं, भारतानं पाकिस्तानला साडेतीनशेच्या आत रोखलं; विजयासाठी 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य.भारताकडून कर्णधार आयुष शर्मासह वैभव सुर्यवंशीने डावाची सुरुवात केली होती. वैभवने पहिल्याच षटकात २ षटकार आणि एका चौकारासह १८ धावा केल्या. त्यानंतरही तो आक्रमक खेळत होता. पण तिसऱ्या षटकात आयुष म्हात्रेला २ धावांवर अली रझाने फरहान युसूफच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर आलेल्या ऍरॉन जॉर्जनेही आक्रमक खेळ केला. त्याने चौथ्या षटकात तीन चौकारही मारले. मात्र चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर त्याला मोहम्मद सय्यमने मोहम्म शयनच्या हातून ९ चेंडूत ४ चौकारांसह १६ धावांवर असताना झेलबाद केले. पुढच्याच चेंडूवर अली रझाने वैभव सूर्यवंशीलाही माघारी धाडले. त्याचा झेल यष्टीरक्षक हामझा झहूरने घेतला. वैभवने १० चेंडूत २६ धावांची खेळी केली, त्याने १ चौकार आणि ३ षटकार मारले. .भारताला पहिले तिन्ही फलंदाज लवकर बाद झाल्याने मोठा धक्का बसला होता. त्यातच उपकर्णधार विहान मल्होत्राही ७ व्या षटकात ७ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. वेदांत त्रिवेदीलाही ९ धावांवर मुहम्मद सय्यमने माघारी धाडले. त्यानंतरही भारतीय फलंदाज फार काळ टिकू शकले नाहीत. १३ व्या षटकात अभिज्ञान कुंडू २० चेंडूत १३ धावांवर बाद झाला. १७ व्या षटकात कनिष्क चौहान (९), तर २२ व्या षटकात खिलान पटेलही (१९) माघारी परतले. हेनिल पटेलही २४ व्या षटकात ६ धावांवर बाद झाला. .शेवटी दीपेश देवेंद्रनने आक्रमक खेळ केला. त्यामुळे किमान भारताला १५० धावांचा टप्पा पार करता आले. तो भारतासाठी या सामन्यात सर्वाधिक धावांची खेळी करणारा खेळाडू ठरला. पण अखेर २७ व्या षटकात त्याला अली रझाने बाद करत भारताचा डाव संपवला. दीपेशने १६ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटाकारांसह ३६ धावा केल्या. किशन सिंग ३ धावांवर नाबाद राहिला.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना अली रझाने सर्वाधिक ४ विकेटस घेतल्या. मोहम्मद सय्यम, हुझैफा अहसान आणि अब्दुल सुभान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..तत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ८ बाद ३४७ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून समीर मिन्हासने दीडशतकी खेळी केली. त्याने ११३ चेंडूत सर्वाधिक १७२ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने १७ चौकार ९ षटकार मारले. तसेच अहमद हुसैनने ७२ चेंडूत ३ चौकार आणि १ षटकारासह ५६ धावांची खेळी केली. उस्मान खानने ४५ चेंडूत ३५ धावांची खेळी केली. बाकी कोणी ३० धावांचा टप्पा ओलांडला नाही.भारताकडून गोलंदाजी करताना दीपेश देवेंद्रनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. हेनिल पटेल आणि खिलान पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. कनिष्क चौहानने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.