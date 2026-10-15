Cricket

PM नरेंद्र मोदींना भेटले Asiad पदकविजेते भारतीय खेळाडू, वैभव सूर्यवंशीच्या रिअॅक्शनचा Video होतोय Viral

Vaibhav Sooryavanshi's Reaction to PM Modi's Praise : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकलेल्या खेळाडूंनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी देखील उपस्थित होता. त्याचे कौतुक झाल्यानंतर त्याने दिलेल्या रिअॅक्शनचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Asian Games 2026

Vaibhav Sooryavanshi's Reaction to PM Modi's Praise

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi Smiles Big as PM Modi Lauds Young Prodigies: काही दिवसापूर्वीच जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करत ८५ पदकांसह चौथे स्थान मिळवले. ही स्पर्धा ४ ऑक्टोबर रोजी संपली. त्यानंतर गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर) या स्पर्धेतील पदक विजेत्या भारतीय खेळाडूंनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेतली. यात १५ वर्षीय क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश होता.

वैभव या स्पर्धेत पाकिस्तानला हरवत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा भाग होता

Asian Games 2026
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