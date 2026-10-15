PM नरेंद्र मोदींना भेटले Asiad पदकविजेते भारतीय खेळाडू, वैभव सूर्यवंशीच्या रिअॅक्शनचा Video होतोय Viral

Vaibhav Sooryavanshi Smiles Big as PM Modi Lauds Young Prodigies: काही दिवसापूर्वीच जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करत ८५ पदकांसह चौथे स्थान मिळवले. ही स्पर्धा ४ ऑक्टोबर रोजी संपली. त्यानंतर गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर) या स्पर्धेतील पदक विजेत्या भारतीय खेळाडूंनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेतली. यात १५ वर्षीय क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश होता. वैभव या स्पर्धेत पाकिस्तानला हरवत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा भाग होता.Asian Games: शेवटच्या दिवशी ५ GOLD! कुमकुम, अमन, प्रणवीपाठोपाठ हॉकी-क्रिकेट संघांची सुवर्ण कामगिरी; भारताच्या खात्यात ८५ मेडल्स.मोदी आणि भारतीय खेळाडू यांची दिल्लीतील आशोका हॉटेलमध्ये भेट झाली. यावेळी भारताचे पदक विजेते हॉकीपटू, बॉक्सर्स, क्रिकेटपटू, ऍथलिट्स असे विविध खेळातील भारतीय खेळाडू उपस्थित होते. मोदी यांनी खेळाडूंसाठी भाषणही केले, ज्यात वैभव सूर्यवंशीचेही कौतुक केले. त्याने कसे आशिया गेम्ससारख्या मोठ्या स्पर्धेत १५ व्या वर्षी पदक जिंकले, याचे त्यांनी कौतुक केले. त्यावर वैभव सूर्यवंशीनेही खास रिअॅक्शन दिली..मोदी यांनी वैभवचे नाव घेतले नसले तरी म्हटले की 'यावेळी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत (Asia Games 2026) भारताकडून १५ ते १७ वर्षांमधील अनेक खेळाडूही खेळले. इतक्या कमी वयातही या खेळाडूंनी त्यांच्या कामगिरीने देशाचे नाव उंचावले आहे. त्यांनी देशातील लोकांची मनं जिंकली आहेत. यातून दिसते की यशासाठी वयाचा फरक पडत नाही. खेळात, तर जितके लवकर कारकिर्द सुरू होते, त्याचा फायदाच होतो.'मोदी यांनी हे बोलताच वैभवच्या चेहऱ्यावर मोठं हसू आलं होतं. त्याच्या या रिअॅक्शनचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..मोदी यांनी असंही म्हटलं की क्रीडा क्षेत्रात लहान वयातच प्रतिभेची ओळख व्हावी, हा आमचा प्रयत्न आहे. याशिवाय मोदी यांनी महिला खेळाडूंचेही कौतुक केले. भारताच्या ८५ पदकांपैकी एकूण ३८ पदके महिला खेळाडूंनी जिंकली, ज्यात ११ सुवर्णपदकांचा समावेश आहे..Premium : Asian Games 2026: ८०० कोटींचा खर्च, ८५ पदकं! १३७ खेळाडू रिकामी हाताने परतले; भारताचं नेमकं काय चुकलं?.आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारताने ८५ पदके जिंकली असून यात २१ सुवर्ण, २७ रौप्य आणि ३७ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. भारत चीन (३४१ पदके), जपान (२६९ पदके) आणि कोरिया (१५० पदके) यांच्यापाठोपाठ चौथ्या क्रमांकावर राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.