IPL 2026: रियान परागला BCCI ने सुनावली शिक्षा! ड्रेसिंग रुममध्ये व्हॅपिंग करणं पडलं महागात

Riyan Parag fined for breaching IPL code of conduct: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व करणारा रियान पराग वादात अडकला आहे. मंगळवारी पंजाब किंग्सविरुद्ध मुल्लनपूरला झालेल्या सामन्यादरम्यानचा त्याचा एक वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर आता रियान परागवर (Riyan Parag) बीसीसीआयकडून (BCCI) कारवाई करण्यात आली आहे. .Riyan Parag: 1 लाख दंड, 1 वर्षाचा कारावास! रियान पराग वादात अडकला 'तो' व्हॅपिंग कायदा काय? भारतात बंदी का?.या सामन्यादरम्यान राजस्थान रॉयल्स फलंदाजी करत असताना रियान पराग ड्रेसिंग रुममध्ये व्हॅपिंग (vaping) करताना दिसला होता. अखेर या व्हायरल व्हिडिओची पडताळणी बीसीसीआयकडून करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता बीसीसीआयने कठोर पावले उचलण्याची तयार दाखवली आहे. सध्या त्यांनी रियानविरुद्ध लेव्हल १ ची शिक्षा केली असली तरी पुढील कारवाईचाही विचार कर असल्याचे स्पष्ट केले आहे..आयपीएलच्या प्रसिद्धी पत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार रियान परागला आयपीएल आचार संहितेतील नियमांचे उल्लंघन केल्याबदद्ल सामना शुल्काच्या २५ टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच त्याला १ डिमिरिट पाँइंट देण्यात आला आहे. त्याने आचार संहितेतील कलम २.२१ नियमाचे उल्लंघन केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हे कलम खेळाची बदनामी करणारे वर्तन करण्याबद्दल आहे. रियानवर सामनाधिकारी अमित शर्मा यांनी ही कारवाई केली आहे.रियानने त्याची चूक मान्य केली आहे आणि सामनाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेली कारवाईचा देखील स्वीकार केला आहे..कठोर कारवाईसाठी पर्यायांचा शोधदरम्यान, प्रसिद्धीपत्रकात असंही स्पष्ट करण्यात आले की आयपीएलची प्रतिष्ठा अबाधित राहण्यासाठी दोषी संघ, त्यांचे अधिकारी आणि खेळाडू यांच्यावर कठोर कारवाई सुरू करण्यासाठी बीसीसीआय इतर पर्यायांचाही शोध घेत आहे. त्यामुळे आता पुढे हे प्रकरण कोणतं वळण घेणार आणि बीसीसीआय काय निर्णय घेणार हे पाहावं लागणार आहे..IPL 2026: ऑरेंज असो वा पर्पल कॅप, SRH चेच खेळाड़ू आहेत सध्या ऑन टॉप; पाहा सर्वाधिक धावा अन् विकेट्स घेणारे ५ खेळाडूंची लिस्ट.दरम्यान, ही गोष्टही लक्षात घ्यावी लागेल की ई-सिगारेटवर प्रतिबंधक कायदा (PECA) २०१९ अंतर्गत भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार भारतामध्ये ई-सिगारेट किंवा व्हेपचे उत्पादन, विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि जाहिरात करत येत नाही. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेचीही तरतुद आहे.