Riyan Parag: 1 लाख दंड, 1 वर्षाचा कारावास! रियान पराग वादात अडकला 'तो' व्हॅपिंग कायदा काय? भारतात बंदी का?

Riyan Parag Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026( स्पर्धा सुरू असतानाच आता राजस्थान रॉयल्सचा (Rajasthan Royals) कर्णधार रियान परागच्या एक व्हिडिओमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. नुकतेच ४० वा सामना मुल्लनपूरला राजस्थान रॉयल्स आणि पंजाब किंग्स संघात मंगळवारी (२८ एप्रिल) पार पडला. या सामन्यात राजस्थानने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. मात्र याच सामन्यादरम्यान रियान पराग (Riyan Parag) ड्रेसिंग रुममध्ये व्हॅपिंग (vaping) करताना आढळला. .राजस्थान आणि पंजाब यांच्यातील सामना सुरू असताना रियान पराग राजस्थानच्या डावात १६ व्या षटकादरम्यान ड्रेसिंग रुममध्ये एक डिवाइस तोंडात घातताना दिसला होता. त्यावेळी त्याच्या आजुबाजूला यशस्वी जैस्वाल आणि ध्रुव जुरेलही होते. दरम्यान, हा व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) झाल्यानंतर रियान व्हेपिंग करत असल्याचा दावा करण्यात येतोय. पण अद्याप याबाबत आयपीएल, बीसीसीआय, राजस्थान रॉयल्स किंवा रियान पराग यांच्यापैकी कोणाकडूनही अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही.मात्र, जर खरंच रियान पराग व्हेपिंग करताना आढळला, तर तो कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची दाट शक्यता आहे. कारण याबाबत केवळ आयपीएलचेच नाही, तर भारतीय सरकारचेही नियम (Indian Law) कठोर आहेत..काय आहेत नियम?आयपीएलमध्ये विशिष्ट निर्धारित केलेल्या जागांव्यतिरिक्त ड्रेसिंग रुम आणि स्टेडियमच्या परिसरात ध्रुमपान करण्यात मनाई आहे. यासाठी तरतुदी देखील आहेत. आयपीएलच्या नियमांनुसार धूम्रपान किंवा तत्सम उपकरणांचा वापर केवळ विशिष्ट निर्धारित जागांमध्येच करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे जर रियान परागच्या फुटेजची पडताळणी झाली आणि यात तो दोषी आढळला, तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. यामध्ये कारवाई म्हणून दंड, अधिकृत चेतावणी, आचारसंहिता कार्यवाही किंवा गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार पुढील शिस्तभंगाची कारवाई यांचा समावेश आहे..याशिवाय याबाबत भारतीय कायदा देखील आहे. कारण व्हेपिंग उपकरणे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा २०१९ (PECA) अतंर्गत येतात. या कायद्यानुसार भारतात ई-सिगारेट किंवा व्हेपचे उत्पादन, विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि जाहिरात यावर बंदी आहे. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास मोठा दंड किंवा काही प्रकरणात तुरुंगवासही होऊ शकतो. नियमानुसार साधारण १ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही गोष्टी अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच त्यानंतरही गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकते. दरम्यान, आता या घटनेची औपचारिक दखल घेतली जाणार की नाही, यावरही पुढील गोष्टी अवलंबून असतील..दरम्यान,यापूर्वीही राजस्थान रॉयल्स संघाचे व्यवस्थापक रोमी भिंडर यांच्यावर डगआऊटमध्ये मोबाईलचा वापर करण्याच्या कारणाने काहीदिवसांपूर्वीच कारवाई झाली होती. त्यामुळे बीसीसीआय शिस्तभंगाबाबत कठोर पावले उचलत आहे. अशात आता खरंच रियान पराग चूक करताना आढळला असेल, तर त्याच्यावरही कठोर कारवाई होऊ शकते. तथापि, आता याबाबत बीसीसीआय या घटनेकडे कसं पाहणार यावरही गोष्टी अवलंबून आहेत.