IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला लवकरात लवकर खेळवा, तो... रवी शास्त्री स्पष्ट इशारा; गावसकरांनी केलं मोठं भाष्य

India vs England 1st T20I: भारत आणि इंग्लंड संघात पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील चेस्टर-ले-स्ट्रीटला होणारा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला. पण सामना रद्द होण्यापूर्वी भारतीय संघाची २० षटकांची फलंदाजी पूर्ण झाली होती. भारताने २० षटकात ७ बाद १८९ धावा केल्या होत्या. मात्र हा सामन्यातील नाणेफेकीपासूनच एक मुद्दा चर्चेत होता, तो म्हणजे १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Sooryavanshi) बेंचवर बसवण्याचा. वैभवला याआधी आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या दोन्ही टी२० सामन्यातही खेळवण्यात आले नव्हेत. पण इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यात त्याचे पदार्पण होईल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. पण भारतीय संघ व्यवस्थापन त्याच्याबाबत अद्यापही त्याला खेळण्यासाठी पूर्ण तयार नाहीत. तसेच त्याच्या जागेवर खेळवायचे कोणाला, हा देखील प्रश्न आहे. आता याबाबत भारताचे माजी क्रिकेटपटू रवी शास्त्री (Ravi Shastri) आणि सुनील गावसकरांनी (Sunil Gavaskar) मतं मांडली आहेत. .IND vs ENG: पहिल्या T20I सामन्यात ऐनवेळी ड्रामा; अभिषेक-श्रेयसने इंग्लंडला धुतलं, पण शेवटी पावसानं खोडा घातला.वैभवला आयर्लंडमध्येच खेळायला हवा होता - शास्त्रीशास्त्रींच्या मते वैभवला आयर्लंडमध्येच संधी द्यायला हवी होती. सोनी स्पोर्ट्सशी बोलताना शास्त्री म्हणाले, 'त्याने आयर्लंडमध्येच खेळायला हवे होते. ती खूप धीमी आणि कमी उसळणारी खेळपट्टी होती, त्याने स्टेडियमवरून शॉट्स मारले असते कारण मैदान छोटे होते. त्याने तिथे खेळायला हवे होते.''त्याला इथे खेळायला मिळेल की नाही, याची मला खात्री नाही. संघव्यवस्थापन त्याला संधी देईल की नाही, माहित नाही. पण त्याला लवकराच लवकर संधी द्या. त्याने आयपीएलमध्ये सर्वांनाच हरवलं होतं. कोणता वेगवागन गोलंदाज त्यावेळी उतरला होता. तुम्ही त्याला बेंचवर बसवून केवळ वॉर्म-अप करून घेत आहात.'.याशिवाय शास्त्रींनी वैभवला एक्स फॅक्टर बोलताना त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे तो संघाला मोठी धावसंख्या गाठून देऊ शकतो. ते म्हणाले, 'त्यांनी वैभवला खेळवायला पाहिजे, कारण तो एक्स फॅक्टर आहे. तो ओझं नाही. तो १५ वर्षांचा आहे आणि त्याच्यात तारुण्याचा उत्साह आहे. त्याच्याकडे भीती नाही. जर तो सुरुवातीचे २-३ षटके खेळला, तर तो अशी सुरुवात देऊ शकेल, ज्यामुळे मधली फळी फायदा घेऊ शकतात. त्यामुळे लवकरात लवकर आपल्याला त्याच्यासाठी जागा शोधावी लागेल.'.त्याला जितकी प्रतिक्षा करावी लागेल, तेवढी अपेक्षा वाढेल - गावसकरसुनील गावसकरांच्या मते वैभव सूर्यवंशीला संधीसाठी जितका जास्त काळ वाट पाहावी लागेल, तितकीच त्याला संधी मिळाल्यावर त्याच्याकडून अपेक्षा वाढतील. पण तो १५ वर्षांचाच असल्याने तो दबाव घेण्याची शक्यता कमी आहे..IND vs ENG, T20I: 'तू काय करतोय यार ईशान...', अभिषेक शर्मा थर्ड अंपायर निर्णय देत असताना का वैतागला? Video Viral.गावसकर म्हणाले, 'त्याला जेव्हा संधी मिळेले, तेव्हा मी त्याला आणखी दबावात टाकण्याचा प्रयत्न करेल, पण १५ वर्षांच्या वयात तुम्ही फार दबावाबाबत विचार करत नाही. त्याला माहित आहे की त्याला जर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या सामन्यात संधी मिळाली, तर त्याला लवकरात लवकर कामगिरी दाखवावी लागेल. पण तो संघात असल्याबद्दल खूश आहे. हा भारतीय संघ गोड आहे आणि अफातून खेळाडू संघात आहेत आणि त्यांच्याकडून शिकणे हे त्याच्यासाठी चांगली संधी आहे.'दरम्यान, या इंग्लंड दौऱ्यात कोणत्याही सामन्यात वैभवला संधी मिळाल्यास तो भारतासाठी पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.