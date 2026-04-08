Vaibhav Suryavanshi: या पोरात काहीतरी खास आहे; फक्त त्याला पाहण्यासाठी मी आणि माझी बायको...' R Ashwin झाला जबरा फॅन

वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या वयाच्या १५ व्या वर्षीच क्रिकेट विश्वात नवी ओळख निर्माण केली आहे. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने त्याचा एक वेगळा चाहतावर्ग बनवला आहे. काही आजी-माजी खेळाडूही त्याच्या फलंदाजीची प्रशंसा करताना दिसतात. यामध्ये आता आर अश्विनचीही (R Ashwin) भर पडली आहे. भारताचा दिग्गज फिरकीपटू असलेला आर अश्विनने तर तो वैभवचा चाहता झाल्याचेही सांगितले आहे. .वैभवने (Vaibhav Suryavanshi) मंगळवारी (७ एप्रिल) राजस्थान रॉयल्सकडून गुवाहाटीमध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्ध (RR vs MI) खेळताना वादळी फलंदाजी केली होती. त्याने जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकूर अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या गोलंदाजांविरुद्ध मोठा शॉट्स खेळत त्याचे नाणे खणखणीत वाजवले आहे. या सामन्यापूर्वी तो बुमराहचा सामना कसा करणार याबाबत बरीच चर्चा होती. पण सामन्यात त्याने बुमराहला पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारत याचं उत्तर दिलं. त्याने बुमराहच्या सामन्यातील पहिल्या ३ चेंडूंवर दोन षटकारांसह १३ धावा केल्या. तो शार्दुल ठाकूरला दोन षटकार मारल्यानंतर त्याच्याच गोलंदाजीवर बाद झाला. वैभवने या सामन्यात १४ चेंडूत ३९ धावा केल्या, ज्यात एका चौकाराचा आणि ५ षटकारांचा समावेश होता..वैभवच्या या खेळाबद्दल अश्विन त्याच्या युट्युबवर बोलताना म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं, तर हा अद्भूत खेळाडू आहे आणि अविश्वसनीय फलंदाजी करत आहे. दिवसेंदिवस, मी त्याच्या फलंदाजीचा फॅन होत आहे. काल फक्त त्याला पाहण्यासाठी मी आणि माझी पत्नी टीव्हीसमोर बसलो होतो. त्याने अजिबातच निराश केलं नाही. जागतिक दर्जाच्या आणि अव्वल क्रमांकाचा गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारणं म्हणजे फक्त अविश्वसनीय प्रतिभेचीच पावती आहे.'.मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव बाद झाल्यानंतरही यशस्वी जैस्वालने आक्रमक फलंदाजी केली. त्याने ३२ चेंडूतच १० चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ७७ धावा केल्या. त्यामुळे पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात ११ षटकात राजस्थानने ३ बाद १५० धावाच केल्या. मुंबईकडून गझनफरने २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर ११ षटकात १५१ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या मुंबई इंडियन्सला ९ बाद १२३ धावा करता आल्या. मुंबईकडून नमन धीर (२५), शेरफेन रुदरफोर्ड (२५) आणि तिलक वर्मा (१४) यांनाच दोनआकडी धावसंख्या पार करता आली. राजस्थानकडून नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.