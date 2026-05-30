IPL 2026, Video: एकट्या १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने झुंज दिली, पण संघाने साथ सोडली; अश्विनचा राजस्थान रॉयल्सवर हल्लाबोल

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Marathi News: आयपीएल २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) सर्वांनाच प्रभावित केले. त्याने प्लेऑफमध्ये सलग दोन सामन्यात अफलातून फलंदाजी केली, पण त्याचे दोन्ही वेळी शतक हुकले. एलिमिनेटर सामन्यात त्याच्या ९७ धावांच्या खेळीच्या जोरावर राजस्थान रॉयल्सने सनरायझर्स हैदराबादला पराभूत केले. पण क्वालिफायर २ सामन्यात वैभवला संघातील इतर खेळाडूंकडून अपेक्षित साथ मिळाली नाही, याबाबत आता आर अश्विननेही (R Ashwin) टीका केली आहे. .क्वालिफायर २ सामना मुल्लनपूरला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात झाला. या सामन्यात गुजरातने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. राजस्थानकडून वैभव सूर्यवंशीने ४७ चेंडूत ८ चौकार आणि ७ षटकारांसह ९६ धावांची खेळी केली होती. त्याला रवींद्र जडेजाने नाबाद ४५ धावा करत साथ दिली होती. शेवटी डनोवन फरेराने आक्रमक खेळ करत ११ चेंडूत नाबाद ३८ धावा केल्या. त्यामुळे राजस्थानने गुजरातसमोर २१५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण गुजरातकडून शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनने १६७ धावांची भागीदारी केली आणि विजय सोपा केला. गिलने ५३ चेंडूत १५ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०४ धावांची खेळी केली, तर सुदर्शनने ३२ चेंडूत ५८ धावा केल्या. त्यामुळे १९ व्या षटकातच गुजरातने लक्ष्य गाठले. मात्र हा सामना गुजरातने जिंकल्याने त्यांनी अंतिम सामन्यात प्रवेश केला, तर राजस्थानचे (Rajasthan Royals) आव्हान संपले. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीला त्याचे अश्रु अनावर झाले होते. ते पाहून वाईट वाटल्याचे आर अश्विनने सांगितले..सामन्यावेळीही समालोचन करताना जेव्हा वैभव बाद झाला, तेव्हा अश्विनच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट निराशा दिसत होती. सामन्यानंतर तो त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'मी निराश आहे, कारण वैभवने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत खूप चांगला खेळ केला. त्याने जवळपास ८०० धावा केल्या. पण माझ्यासाठी सर्वात खास खेळी त्याने आज केलेली होती.''नक्कीच त्याला थोडी नशीबाची साथ मिळाली. पण खेळपट्टी गोलंदाजांना मदत करत होती. जे गोलंदाजी करत होते, ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक आहेत - मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा आणि जेसन होल्डर. त्यांच्याविरुद्ध वैभवला थोडी नशीबाची साथ मिळाली आणि एक झेल सुटला. पण तरी तो आज त्या प्रकारे शॉट्ल खेळला आणि खेळपट्टीला समजून खेळला, ते पाहाता तो यापेक्षा चांगल्या गोष्टींसाठी पात्र होता.'.अश्विन पुढे म्हणाला, 'राजस्थान रॉयल्सची कामगिरी खूपच निराशाजनक होती. मला माहित आहे की शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी चांगली फलंदाजी केली, पण राजस्थान रॉयल्सने त्या युवा खेळाडूच्या शानदार खेळीची साथ दिली नाही. खरंतर आज वैभवने जे करून दाखवलं, त्याचे वर्णन करण्यासाठी अविश्वसनीय हा शब्दही कमी पडेल.' अश्विनने त्याच्या युट्यूबवर असंही म्हटले की सामन्यानंतर वैभवचा रडवेला चेहरा पाहून वाईट वाटले..वैभवने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत वैभवने १६ सामने खेळताना ४८.५० च्या सरासरीने ७७६ धावा केल्या. त्याने ६३ चौकार आणि ७२ षटकार मारले. त्याने या हंगामात १ शतक आणि ५ अर्धशतके केली. तो सध्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे.