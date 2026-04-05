IPL 2026: १९ षटकार... टीम डेव्हिडची वादळी फटकेबाजी, पडिक्कलचीही फिफ्टीच; CSK विरुद्ध RCB च्या अडीचशे धावा पार

RCB vs CSK Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील ११ वा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स संघात खेळवला जात आहे. बंगळुरूतील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होत असलेल्या या सामन्यात बंगळुरूसाठी टीम डेव्हिड,देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटिदार आणि फिल सॉल्ट यांनी चांगली फटकेबाजी केली. त्यामुळे बंगळुरूने चेन्नईसमोर २५१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात बंगळुरूच्या फलंदाजांकडून तब्बल १९ षटकार मारण्यात आले. .या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने नाणेफेक जिंकून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. बंगळुरूकडून फिलिप सॉल्ट आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघांनी सावध सुरुवात केली होती. याचदरम्यान तिसऱ्या षटकात विराट ६ धावांवर असताना शिवम दुबेकडून त्याचा झेल सुटला. त्यामुळे त्याला जीवदान मिळाले होते. नंतर विराटने आक्रमक शॉट्स खेळले. .पण विराटला फार काळ अंशुल कंबोजने टिकू दिलं नाही. ५ व्या षटकात विराट कंबोजविरुद्ध मोठा शॉट खेळताना बाद झाला. यावेळी मात्र दुबेने योग्य झेल घेतला. विराट १८ चेंडूत २८ धावांवर बाद झाला.पण नंतर सॉल्ट आक्रमक खेळत होता. त्याला पडिक्कल साथ देत होता. त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली. पण ११ व्या षटकात सॉल्टला शिवम दुबेने नूर अहमदच्या हातून झेलबाद करत माघारी धाडले. सॉल्टने ३० चेंडूत ४६ धावांची खेळी केली. .त्यानंतर मात्र पडिक्कलने (Devdutt Padikkal) गिअर बदलला. त्याने कर्णधार रजत पाटिदारला साथीला घेतले. त्यांनी केवळ २१ चेंडूत ५८ धावांची भागीदारी केली. पडिक्कलने अर्धशतकही केले. पण पडिक्कलला अर्धशतकानंतर जेमी ओव्हर्टनने त्रिफळाचीत केले. पडिक्कलने २९ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. .त्यानंतर मात्र टीम डेव्हिडचीच (Tim David) चौफेर फटकेबाजी पाहायला मिळाली. त्याने २१ चेंडूत अर्धशतक केले. त्याला कंबोजने त्रिफळाचीत केले होते, पण त्याचा नो-बॉल ठरला. त्यामुळे त्याला जीवदान मिळाले. डेव्हिड फटकेबाजी करत असताना पाटिदार दुसऱ्या बाजूने केवळ साथ देत होता. डेव्हिडच्या फटकेबाजीमुळे बंगळुरूने २० षटकात ३ बाद २५० धावा केल्या. टीम डेव्हिडने एकट्याने ८ षटकार मारले. त्याने २५ चेंडूत नाबाद ७० धावा केल्या. पाटिदार ६ षटकारांसह १९ चेंडूत ४८ धावांवर नाबाद राहिला. .चेन्नईकडून अंशुल कंबोज, जेमी ओव्हर्टन आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.