Cricket

IPL 2026: 'विराट-रोहितला जसा पर्याय नाही, तसाच संजू सॅमसनलाही...'; राजस्थान रॉयल्सच्या ट्रेडवर काय म्हणाला नवा कर्णधार?

आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सने संजू सॅमसनला चेन्नई सुपर किंग्सला ट्रेड केल्याने संघात मोठा बदल झाला आहे. संजूच्या जागी रियान पराग कर्णधार म्हणून नियुक्त झाला आहे. यानंतर आता रियाने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
Riyan Parag on Sanju Samson | Rajasthan Royals

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्सच्या संघाकडे लक्ष असणार आहे. राजस्थानने या स्पर्धेच्या लिलावापूर्वी संजू सॅमसनला रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांच्या बदल्यात चेन्नई सुपर किंग्सला ट्रेड केलं होतं. ज्यावेळी राजस्थानने संजूला ट्रेड केलं, त्यावेळी तो राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार होता.

माशी शिंकली…! IPL 2026 ला सुरुवात होण्यापूर्वीच CSK च्या स्टार खेळाडूने माघार घेतली, दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामाला मुकणार
Loading content, please wait...
Rajasthan Royals
Sanju Samson
IPL 2026

Related Stories

No stories found.