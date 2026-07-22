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CJP च्या 'जंतरमंतर'वरील आंदोलनाने वेधले लक्ष! रोहित शर्मा, सूर्या आणि बुमराहच्या पत्नींची प्रतिक्रिया चर्चेत

Cricketers' Wives React to Delhi Jantar Mantar Protest: नीट पेपरफुटीविरोधात जंतरमंतरवर कॉकरोच जनता पक्षाचे सुरू असलेले आंदोलन देशभर चर्चेत आले आहे. या आंदोलनाला दोन दिवसांपूर्वी हिंसक वळण मिळाले. त्यावर भारतीय क्रिकेटपटूंच्या पत्नी व्यक्त झाल्या आहेत.
Cricketers' Wives React to Delhi Jantar Mantar Protest

Cricketers' Wives React to Delhi Jantar Mantar Protest

Sakal

Pranali Kodre
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Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, and Jasprit Bumrah's Wives React to Jantar Mantar Protest:

नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीमधील जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी (२२ जुलै) या आंदोलनाचा २५ वा दिवस होता. या आंदोलनाला गेल्या तीन-चार दिवसांपासून हिंसक वळण मिळाले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन देशभर चर्चेत आहे. त्यावर आता भारतीय क्रिकेटपटूंच्या पत्नीही व्यक्त झाल्या आहेत.

या आंदोलनात तरुण विद्यार्थी सामील आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू आहे. सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना घडत असल्याने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जबाबदारी घेत राजीनामा द्यावा या मागणीवर सीजेपी ठाम आहे.

Cricketers' Wives React to Delhi Jantar Mantar Protest
CJP Protest Delhi : आता चर्चा जंतर मंतरवरच! अन्यथा...; CJPची मोठी अट, काय म्हणाले?
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