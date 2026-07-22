CJP च्या 'जंतरमंतर'वरील आंदोलनाने वेधले लक्ष! रोहित शर्मा, सूर्या आणि बुमराहच्या पत्नींची प्रतिक्रिया चर्चेत

Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, and Jasprit Bumrah's Wives React to Jantar Mantar Protest: नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीमधील जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी (२२ जुलै) या आंदोलनाचा २५ वा दिवस होता. या आंदोलनाला गेल्या तीन-चार दिवसांपासून हिंसक वळण मिळाले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन देशभर चर्चेत आहे. त्यावर आता भारतीय क्रिकेटपटूंच्या पत्नीही व्यक्त झाल्या आहेत. या आंदोलनात तरुण विद्यार्थी सामील आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू आहे. सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना घडत असल्याने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जबाबदारी घेत राजीनामा द्यावा या मागणीवर सीजेपी ठाम आहे. .CJP Protest Delhi : आता चर्चा जंतर मंतरवरच! अन्यथा...; CJPची मोठी अट, काय म्हणाले?.दोन दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी 'चलो संसद'चा नारा देत संसदेकडे मोर्चा काढला होता, मात्र हा मोर्चा रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त होता. आंदोलकांना आडवताना पोलिसांकडून लाठीचार्जही करण्यात आला, तसेच विद्यार्थांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडण्यात आल्या. या मोर्च्याला नंतर मिळालेल्या हिंसक वळणात अनेक विद्यार्थी आणि पोलिस जखमी झाले. त्यामुळे हे आंदोलन अधिकच चिघळले असून संपूर्ण देशभरातून यावर प्रतिक्रिया उमटत असून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ऐकल्या जाव्यात असेही सूर उमटत आहेत. .यादरम्यान, रोहित शर्माची पत्नी रितिका सजदेह हिने एक व्हायरल व्हिडिओ तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीला शेअर केला आहे. यात एक मुलगा एका चॅनलला मला पोलिसांच्या मारण्याची भीती नसल्याचे सांगत आहे. तसेच तो सांगत आहे की भगतसिंग यांच्यासारखं त्यालाही देशासाठी लढायचं आहे. या लहान मुलाच्या या भावनांमुळे आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्याच्या वक्तव्याला जोरदार दाद दिली आहे. रितिकाने केवळ हा व्हिडिओ शेअर केला असून त्यावर कोणतीही कमेंट लिहिलेली नाही..सूर्यकुमार यादवची पत्नी देविशा शेट्टी हिने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर 'हिंसाचार म्हणजे लोकशाही नव्हे', असा संदेश देणारी पोस्ट केली आहे. तिने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले होते की 'ज्या क्षणी तुम्ही दगडफेक करता. पोलिसांवर हल्ला करता. बॅरिकेड्स तोडता. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करता, तेव्हा तुम्ही आंदोलन करत नसता, तर कायद्याचे उल्लंघन करत असता.'.Supreme Court: 'आमच्याकडे वेळ नाही...' CJI सूर्यकांतांनी CJP मारहाण प्रकरणातील याचिका ऐकण्यास नकार; व्हिडिओही पाहण्यास स्पष्ट नकार.भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याची पत्नी संजना गणेशन हिने देखील इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली आहे. तिच्या पोस्टमधून तिने लहान मुलांना अश्रुधुराचा सामना करावा लागल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'जर आंदोलनापासून दूर बसलेल्या सहा वर्षांच्या मुलासोबत असं घडू शकते, तर कोणासोहतही हे घडेल. अश्रुधुरामुळे मुलांचा श्वास गुदमरण्याच्या घटनेला कोणत्याही लोकशाहिने सामन्य ठरवू नये. कोणत्याही शांतताप्रिय नागरिकाला त्याचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या लोकांचीच भीती वाटायला नको.'.दरम्यान, हे आंदोलन अजूनही सुरू असून त्यावर आता सरकारकडून काय निर्णय घेतला जाणार आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.