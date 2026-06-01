IPL 2026: आनंद गगनात मावेना... पाटिदारसह, विराटने धरला ठेका, ढोलच्या गजरात बंगळुरूच्या खेळाडूंचा धुमाकूळ; RCB ने शेअर केला भारी Video

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेचे जेतेपद नावावर केले. बंगळुरूने रविवारी (३१ मे) गुजरात टायटन्सला अहमदाबादमध्ये त्यांच्याच घरच्या मैदानात ५ विकेट्सने पराभूत केले आणि सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरले. रजत पाटिदारच्या (Rajat Patidar) नेतृत्वातील बंगळुरू (RCB) असा केवळ तिसराच संघ ठरला ज्यांनी सलग दोन आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या. याआधी असा पराक्रम केवळ एमएस धोनीच्या चेन्नई सुपर किंग्सने आणि रोहित शर्माच्या मुंबई इंडियन्सने केला होता. .IPL 2026 फायनलनंतर मोठी घटना! गुजरात टायटन्सच्या बसला आग, वाचा नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, विराट कोहलीने बंगळुरूसाठी रविवारी विजयी षटकार मारताच संघाने मोठा जल्लोष केला. मैदानात आणि ड्रेसिंग रुममध्ये विजयाचं जंगी सेलिब्रेशन केल्यानंतर बंगळुरूचा संघ रात्री उशीरा हॉटेला पोहचा. त्यावेळी त्यांचे संघाचे स्वागत ढोलच्या गजरात करण्यात आले. त्यामुळे त्यावर बंगळुरूच्या बऱ्याच खेळाडूंनी ठेका धरत धुमाकूळ घातला..बंगळुरूचा आयपीएल विजेता कर्णधार रजत पाटिदारनेही ढोलच्या गजरात नाचण्याचा आनंद घेतला. तसेच कृणाल पांड्या (Krunal Pandya) ट्रॉफी डोक्यावर ठेवून आला आणि त्याने नाचायला सुरूवात केली. त्यानंतर विराट कोहलीही (Virat Kohli) त्याला सामील झाला आणि नाचायला लागला. या क्षणांचे व्हिडिओ बंगळुरूने सोशस मीडियावर शेअर केले आहेत..रजत पाटिदार हा सलग दोन आयपीएल ट्रॉफी जिंकणारा धोनी आणि रोहितनंतरचा तिसराच कर्णधार आहे. धोनीने कर्णधार म्हणून चेन्नई सुपर किंग्ससाठी २०१० आणि २०११ मध्ये, तर रोहित शर्माने कर्णधार म्हणून मुंबई इंडियन्ससाठी २०१९ आणि २०२० मध्ये आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती..Viral Video: RCB च्या विजयानंतर विराट-अनुष्काचा भन्नाट डान्स; VIDEO पाहून चाहते झाले वेडे!.अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद १५५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर बंगळुरूने विराट कोहलीच्या नाबाद ७५ धावांच्या खेळीच्या जोरावर १८ षटकात ५ विकेट्स गमावत १६१ धावा करून विजेतेपद जिंकले.