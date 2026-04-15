Ruturaj Gaikwad: 'काळजी नको, लवकरच मी...', ऋतुराज खराब फॉर्मवर स्पष्ट बोलला; CSK च्या खराब फिल्डिंगबद्दल काय म्हणाला?

Ruturaj Gaikwad on his Poor Form: चेन्नई सुपर किंग्सने सलग दोन सामने जिंकले असले तरी त्यांना सध्या कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या फॉर्मची चिंता आहे. याबाबत आता स्वत: ऋतुराजने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Ruturaj Gaikwad on his Poor Form

Ruturaj Gaikwad

IPL 2026 CSK vs KKR Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्स संघाची आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील सुरुवातीला घसरलेली गाडी आता रुळावर येत आहे. पहिल्या तीन सामन्यातील पराभवानंतर चेन्नई सुपर किंग्सने घरच्या मैदानात सलग दोन विजय मिळवले आहेत. नुकतेच कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध मंगळवारी (१४ एप्रिल) चेन्नईने ३२ धावांनी पराभूत करत हंगामातील दुसरा विजय मिळवला.

मात्र सध्या चेन्नईला कोणची चिंता सतावत असेल, तर ती कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या (Ruturaj Gaikwad) फॉर्मची. गेल्या काही हंगामात ऋतुराज चेन्नईच्या फलंदाजी फळीचा कणा राहिला आहे. त्याने सातत्याने चांगल्या धावा केल्या होत्या.

मात्र यंदा त्याला पहिल्या पाचही सामन्यात एकदाही अर्धशतक करता आलेलं नाही. त्याने अनुक्रमे ६, २८, ७, १५, ७ अशा धावांच्या खेळी केल्या आहेत. त्याला याबाबत सामन्यानंतर प्रश्नही विचारण्यात आला होता, ज्यावर त्याने उत्तर देताना म्हटले की तो सध्या चांगल्या मनस्थितीत असून लवकरच त्याच्याकडून मोठी खेळी होईल.

Ruturaj Gaikwad on his Poor Form
