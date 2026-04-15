Ruturaj Gaikwad: 'काळजी नको, लवकरच मी...', ऋतुराज खराब फॉर्मवर स्पष्ट बोलला; CSK च्या खराब फिल्डिंगबद्दल काय म्हणाला?

IPL 2026 CSK vs KKR Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्स संघाची आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील सुरुवातीला घसरलेली गाडी आता रुळावर येत आहे. पहिल्या तीन सामन्यातील पराभवानंतर चेन्नई सुपर किंग्सने घरच्या मैदानात सलग दोन विजय मिळवले आहेत. नुकतेच कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध मंगळवारी (१४ एप्रिल) चेन्नईने ३२ धावांनी पराभूत करत हंगामातील दुसरा विजय मिळवला. मात्र सध्या चेन्नईला कोणची चिंता सतावत असेल, तर ती कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या (Ruturaj Gaikwad) फॉर्मची. गेल्या काही हंगामात ऋतुराज चेन्नईच्या फलंदाजी फळीचा कणा राहिला आहे. त्याने सातत्याने चांगल्या धावा केल्या होत्या. मात्र यंदा त्याला पहिल्या पाचही सामन्यात एकदाही अर्धशतक करता आलेलं नाही. त्याने अनुक्रमे ६, २८, ७, १५, ७ अशा धावांच्या खेळी केल्या आहेत. त्याला याबाबत सामन्यानंतर प्रश्नही विचारण्यात आला होता, ज्यावर त्याने उत्तर देताना म्हटले की तो सध्या चांगल्या मनस्थितीत असून लवकरच त्याच्याकडून मोठी खेळी होईल. ऋतुराज म्हणाला, 'सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे खूप काळानंतर विजेता संघ असल्याने छान वाटत आहे. मला वाटत, मी फलंदाजी करत असतानाही पराभवाचे विचार डोक्यात होते. पण गेल्या सामन्यानंतर मला थोडं रिलॅक्स वाटलं, मला छान वाटत होतं. आता मला संघाला काय गरज आहे आणि परिस्थितीची काय गरज आहे, ते करायचे आहे. आणि माझी मानसिकताही आता खूप छान असून सकारात्मकता जाणवत आहे. लवकरच मोठी खेळीही होईल असं वाटतंय, पण तोपर्यंत बाकी खेळाडू मला सांभाळून घेत आहेत. पण जेव्हा गरज असेल, तेव्हा मी नक्कीच चांगला खेळेल.'.कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद १९२ धावा केल्या होत्या. या चेन्नईकडून संजू सॅमसनने ३२ चेंडूत ४८ धावांची, तर डेवाल्ड ब्रेव्हिसने २९ चेंडूत ४१ धावांची खेळी केली. याशिवाय आयुष म्हात्रेने १७ चेंडूत ३८ धावांचे आणि सर्फराज खानने १८ चेंडूत २३ धावांचे मोलाचे योगदान दिले. कोलकाताकडून कार्तिक त्यागीने चांगली गोलंदाजी करताना २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना कोलकालाता २० षटकात ७ बाद १६० धावाच करता आल्या. कोलकाताकडून सुनील नरेन (२४), कर्णधार अजिंक्य रहाणे (२८), अंगक्रीश रघुवंशी (२७), रमनदीप सिंग (३५) आणि रोवमन पॉवेल (नाबाद ३१) यांनी सुरुवात चांगली केली होती. पण यातील कोणालाही आक्रमक खेळत मोठी खेळी करता आली नाही. चेन्नईकडून गोलंदाजी करताना नूर अहमदने ३ विकेट्स घेतल्या, तर अंशुल कंबोजने २ विकेट्स घेतल्या. अकिल हुसैनला १ विकेट मिळाली असली, तरी त्यांच्याकडूनही किफायतशीर गोलंदाजी झाली..सामन्याबद्दल बोलताना ऋतुराज म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले, तर नक्कीच छान वाटत आहे. आम्ही एक चांगल्या धावसंख्येचा बचाव केला. मला वाटते की आमच्या धावा चांगल्या झाल्या होत्या, कारण पहिल्या ७-८ षटकानंतर खेळपट्टीत मोठा बदल होत गेला. खेळपट्टीवर फिरकीला साथ मिळायला लागली आणि चेंडू थोडा थांबून येत होता. त्यामुळे आम्ही आधी २१०-२२० धावांपर्यंत पोहचण्याचा विचार केला होता. पण नंतर आम्हाला वाटले की १९०-१८० धावाही चांगला स्कोअर होता.''त्यानंतर आमची गोलंदाजी पॉवरप्लेमध्ये चांगली झाली. त्यानंतर मात्र केवळ धावगती वाढवत नेण्याची गरज होती. गोलंदाजी चांगली झाली. हळुहळू आम्ही एकत्रित येतोय. प्रत्येकाला त्यांची भूमिका माहित आहे, कोणत्या षटकात काय गोलंदाजी केली पाहिजे, कोणत्या टप्प्यावर गोलंदाजी झाली पाहिजे, याची जाणीव सर्वांना आहे. त्यामुळे मला वाटतं की आता चांगल्या प्रकारे संघाला कशाची गरज आहे, हे समजून घ्यायला लागले आहेत. जसं मी म्हटलं तसं हळुहळू आम्ही चांगली सुधारणा करत आहोत, जे आमच्यासाठी चांगले संकेत आहेत.'.नूर आणि अकिलच्या गोलंदाजीबद्दल ऋतुराज म्हणाला, 'आम्ही आधी विचार केलेला की जर फलंदाजीत आम्हाला कमी भासली, तर इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून प्रशांत वीरला खेळवायचं, पण नंतर आम्हाला वाचलं की आमची फलंदाजी चांगली कव्हर झाली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या डावात अकिल इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आला.''तो पॉवरप्लेमधील गोलंदाज आहे, पण सुनील नरेन सलामीला फलंदाजी करणार होता आणि खेळपट्टीवर ग्रीप होती. पण मधल्या फळीत दोन उजव्या हाताच्या फलंदाजांविरुद्ध तो उपयोगी ठरू शकतो असं वाटलं. त्याने खूप चांगली गोलंदाजी केली. त्याची गोलंदाजी दुर्लक्षित राहिली असली तरी त्याने चांगली गोलंदाजी केली.'.या सामन्यात चेन्नईकडून फारशी चांगले क्षेत्ररक्षण झाले नाही, काही झेलही सुटले. त्याबद्दल ऋतुराज म्हणाला, 'मला वाटतं आम्ही बरेच झेल सोडले, केवळ एक-दोन झेल घेतले. पण तरी मला वाटतं इथे हवेत आद्रता जास्त आहे, त्यामुळे हातावर खूप घाम येतो. तरी ही सबब नसू शकते, नक्कीच आम्हाला त्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. जोपर्यंत प्रत्येक चेंडूसाठी पूर्ण ऊर्जा आणि जिद्द आहे, तोपर्यंत सर्व काही ठीक आहे, जरी आम्ही काही झेल सोडले असले तरी.'चेन्नईला आता पुढचा सामना शनिवारी हैदराबादमध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होईल.