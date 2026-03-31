RR vs CSK: 'खूप निराश नाही, कारण...' ऋतुराज गायकवाड राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या पराभवानंतरही असं का म्हणाला?

RR vs CSK Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. सोमवारी (३० मार्च) गुवाहाटीत झालेल्या पहिल्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध ८ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात चेन्नईचे (Chennai Super Kings) सर्वच प्रमुख फलंदाज अपयशी ठरले. पण असे असले तरी सामन्यानंतर फार निराश नसल्याचे चेन्नई सुपर किंग्सच्या कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) सांगितले..Vaibhav Suryavanshi: CSK विरुद्ध काय प्लॅन केला होता? सूर्यवंशीचा खुलासा; वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनबद्दल म्हणाला, 'केक लावतील म्हणून...'.या सामन्यापूर्वी गुवाहाटील पाऊस पडला होता. त्यामुळे वातावरणात थोडा ओलावा होता आणि ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे गोलंदाजांना त्याचा फायदा झाल्याचे पाहायला मिळाले. प्रथम फलंदाजी करताना चेन्नई सुपर किंग्सला १९.४ षटकात सर्वबाद १२७ धावाच करता आल्या. संजू सॅमसन (६), ऋतुराज गायकवाड (६), आयुष म्हात्रे (०), मॅथ्यू शॉर्ट (२), सर्फराज खान (१७), कार्तिक शर्मा (१८), शिवम दुबे (६), हे सर्वच स्वस्तात बाद झाले. पण शेवटी जेमी ओव्हर्टनच्या ४३ धावांच्या खेळीमुळे चेन्नईला राजस्थानला १२८ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले. हे लक्ष्य राजस्थानने वैभव सूर्यवंशीच्या ५२ धावांच्या खेळीच्या जोरावर १२.१ षटकातच २ विकेट्स गमावत पूर्ण केले..दरम्यान, पहिल्या डावात राजस्थान रॉयल्सच्या (Rajasthan Royals) सर्वच गोलंदाजांना विकेट्स मिळाल्या. सुरुवातीलाच नांद्रे बर्गर आणि जोफ्रा आर्चर यांनी तिखट गोलंदाजी करताना सॅमसन, ऋतुराज, आयुष यांचा अडथळा दूर केला होता. त्यानंतर रवींद्र जडेजाने एकाच षटकात सर्फराज आणि शिवम यांना बाद करत चेन्नईला संकटात टाकले होते. या सामन्यात नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच ब्रिजेश शर्मा, रवी बिश्नोई आणि संदीप शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..या सामन्यानंतर ऋतुराज गायकवाडने म्हटले की तो फार निराश नाही, कारण खेळपट्टी कठीण होती. तसेच संघात अनेक युवा खेळाडू आहेत, त्यामुळे या सामन्यातून त्यांना अनुभव मिळेल. याशिवाय सुरुवातीलाच चुका झाल्याने त्यात सुधारणा होतील. तो म्हणाला, 'खूप निराश नाही. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर सुरुवातीला परिस्थितीत कठीण होती, असं वाटलं; विशेषत: जोफ्रा आर्चर आणि नांद्रे बर्गर यांचा सामना करताना. त्यांनी चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी केली. त्यानंतरही मध्यमगती गोलंदाजांविरूद्धही खेळणे कठीण होते. तुम्ही पाहिलं असेल तर फिरकीपटूंनाही मदत मिळत होती.' 'पण नक्कीच आम्ही चांगली फलंदाजी करायला हवी होती. आम्ही थोडी चांगली फलंदाजी केली असती आणि शेवटपर्यंत सामना नेला असता, तर कदाचित १५०-१६० धावा झाल्या असत्या. पण आजकाल, तुम्हालाही माहित नसतं की किती धावसंख्या पुरेशी आहे. त्यामुळे तुम्हाला पुढे जात राहणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे हा असा एक दिवस होता की खेळपट्टी कठीण होती. त्यामुळे खूप निराश नाही.'.संघ म्हणून या कामगिरीचा विचार पुन्हा केला जाईल का? या प्रश्नावर बोलताना ऋतुराज म्हणाला, 'तुम्ही या कामगिरीला मागे टाकून पुढे जायला हवे. आम्हाला तीन दिवसात पुढचा सामना खेळायचा आहे. त्यामुळे सर्वजण चांगल्या मानसिकतेत असतील, याची काळजी घ्यायची आहे. एक गोष्ट चांगली आहे की संघात खूप युवा खेळाडू आहेत, त्यामुळे सुरुवातीला थोडा दबाव येणं स्वाभाविक आहे. पण एका सामन्याचा अनुभव मिळणं आणि सुरुवातीलाच चुका करणं चांगलं आहे. आशा आहे यापुढे आम्ही सुधारणा करत राहू.''मी असा व्यक्ती नाही की जो सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सर्व गोष्टी आपल्या बाजूनेच होतील, असं मानेल. पण इम्पॅक्ट प्लेअरमुळे तुम्हाला नक्की सांगता येत नाही की किती धावसंख्या योग्य असेल. त्यामुळे १५०, १६० किंवा १७० धावांचा बचाव करताना सामना २० व्या षटकापर्यंत जाणं कमी झालं आहे..IPL 2026: ७ वर्षे अन् २७७ सामने... CSK च्या बाबतीत पहिल्यांदाच घडली अशी घटना.शेवटी ऋतुराजने फलंदाजांना स्वत:वर विश्वास ठेवायला हवा असंही म्हटलं. तो म्हणाला, 'मला वाटतं फलंदाजांनी स्वत:वर विश्वास ठेवायला हवा. जर चेंडू तुमच्या क्षेत्रात पडला, तर तुम्ही तो मारायला हवा. आज आमचा दिवस नव्हता, पण आम्ही चांगली फलंदाजी करू शकलो असतो. पण आम्हाला सकारात्मक राहावं लागेल, विशेषत: प्रथम फलंदाजी करताना. जर परिस्थिती चांगली असेल, तर हीच फलंदाजी फळी चांगली धावसंख्या उभारेल.'चेन्नई सुपर किंग्सला पुढचा सामना ३ एप्रिलला पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामना चेन्नईच्या घरच्या मैदानात एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.