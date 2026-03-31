Vaibhav Suryavanshi: CSK विरुद्ध काय प्लॅन केला होता? सूर्यवंशीचा खुलासा; वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनबद्दल म्हणाला, 'केक लावतील म्हणून...'

RR vs CSK Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेच्या तिसऱ्या सामन्यात सोमवारी (३० मार्च) राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ८ विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे राजस्थान रॉयल्सने नव्या हंगामातील मोहिमेलाही दणक्यात सुरुवात केली आहे. राजस्थानच्या विजयात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचाही (Vaibhav Sooryavanshi) महत्त्वाचा वाटा राहिला. त्याने स्फोटक फलंदाजी करताना विक्रमी अर्धशतक केले. त्याने काही दिवसांपूर्वीच २७ मार्च रोजी १५ वा वाढदिवस (Birthday) साजरा केला होता. त्यानंतर त्याने पहिल्या सामन्यात त्याची या हंगामात खेळण्याची शैली कशी असेल, हे दाखवून दिले आहे. .IPL 2026: ७ वर्षे अन् २७७ सामने... CSK च्या बाबतीत पहिल्यांदाच घडली अशी घटना.या सामन्यात चेन्नईला (Chennai Super Kings) राजस्थानसमोर १२८ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभवने १५ चेंडूतच अर्धशतक पूर्ण केले होते. हे राजस्थान रॉयल्ससाठीचे (Rajasthan Royals) दुसरे सर्वात वेगवान अर्धशतक होते. याआधी २०२३ मध्ये यशस्वी जैस्वालने १३ चेंडूत अर्धशतक केले होते. वैभवने चेन्नईच्या प्रमुख फलंदाजांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेत १७ चेंडूत ४ चौकार ते ५ षटकारांसह ५२ धावांची खेळी केली..सामन्यानंतर सूर्यवंशीने त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी काय केलं आणि सामन्यावेळी त्याच्या काय योजना होत्या, याबाबत खुलासा केला आहे. तो वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनबाबत बोलताना म्हणाला, 'मी फार काही बाहेर केलं नाही. केक कटिंग होणार होती, पण मी चेहऱ्याला केक लावतील, म्हणून मी लवकर झोपून घेतलं.'.तसेच फलंदाजीवेळी पॉवरप्लेमध्ये नियंत्रण ठेवण्याची योजना होती, असं त्याने सांगितले. तो म्हणाला, 'आजची योजना साधी होती की पॉवरप्लेमध्ये चांगलं खेळायचं. सुरुवातीला खेळपट्टी थोडी कठीण वाटली. पण चेंडू जुना झाल्यानंतर बॅटवर चांगला येत होता.''मीसुद्धा बचावात्मक खेळण्याचा विचार करतो, पण आज पॉवरप्लेमध्ये सामना नियंत्रणात आणण्याची योजना होती. कारण हा कमी धावसंख्येचा पाठलाग करणारा सामना होता. तो टप्पा महत्त्वाचा होता. कारण जर गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने त्यावेळी चांगली कामगिरी केली, तर सामना त्यांच्या बाजूनेही झुकला असता. पण आमच्यासाठी पॉवरप्ले चांगला राहिला..IPL 2026, RR vs CSK: राजस्थानच्या तिखट माऱ्यापुढे चेन्नईचे फलंदाज हतबल; पण ओव्हर्टनच्या खेळीनं १२० धावा पार.तो पुढे म्हणाला, 'गोलंदाज माझ्यावर ऍटॅक करतील, असं मला प्रशिक्षकांनी कधी सांगितलं नाही, पण बाकी सर्वजणच बोलत आहेत. पण प्रशिक्षकांनी मला इतकंच सांगितलं की त्यांचा मला पाठिंबा आहे आणि मी माझा नैसर्गिक खेळ करायला हवा आणि परिस्थितीनुसार खेळायला हवे.''माझा सलामीचा साथीदार यशस्वी जैस्वाल माझ्याशी प्रत्येक चेंडूनंतर संवाद साधत होता. तो मला कधी एकेरी धावा करायच्या सांगत होता. मला स्ट्राईक देत होता आणि चेंडू जर चांगला बॅटवर येत असेल, तर माझे शॉट्स खेळण्यासाठी मला प्रोत्साहन देत होता.'आता राजस्थान रॉयल्सला दुसरा सामना ४ एप्रिलला गुजरात टायटन्सविरुद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळायचा आहे, तर चेन्नई सुपर किंग्सला ३ एप्रिल रोजी पंजाब किंग्सविरुद्ध घरच्या मैदानात एमए चिदंबरम स्टेडियमवर सामना खेळायचा आहे.