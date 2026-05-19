CSK vs SRH: पराभवानंतरही ऋतुराज गायकवाड म्हणतोय, 'तरी मला माझ्या खेळाडूंचा अभिमानच'; पुढच्या वर्षीचा प्लॅनही सांगितला

IPL 2026, CSK vs SRH Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सला सोमवारी (१८ मे) घरच्या मैदानात चेपॉकवर झालेल्या अखेरच्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबाविरुद्ध ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्लेऑफचे दरवाजे जवळपास बंद झाले आहेत. त्यांचे आव्हान अद्याप पूर्ण संपले नसले, तरी त्यांना आता इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून राहण्यासोबतच अहमदाबादमध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध होणाऱ्या अखेरच्या सामन्यात अत्यंत मोठा विजय मिळवावा लागेल. .Video : पहिला डाव संपला, MS Dhoni मैदानावर आला... CSK च्या खेळाडूंनी जे केलं, ते पाहून सारेच Emotional... 'माही'ची निवृत्ती? .दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सामन्यात चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद १८० धावा केल्या होत्या. चेन्नईकडून (Chennai Super Kings) डेवाल्ड ब्रव्हिसने २७ चेंडूत ४४ धावा केल्या, तर कार्तिक शर्माने १९ चेंडूत ३२ धावा केल्या. संजू सॅमसनने १३ चेंडूत २७ धावा केल्या, तर शिवम दुबेने २६ धावांची खेळी केली होती. हैदराबादकडून कर्णधार पॅट कमिन्सने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..त्यानंतर १८१ धावांचा पाठलाग करताना हैदराबादने ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या होत्या. पण नंतर इशान किशन आणि हेन्रिक क्लासेन यांनी तब्बल ७५ धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळे हैदराबादचा डाव सावरला. यादरम्यान क्लासेन १८ धावांवर असतानाच त्याचा अवघड झेल स्पेन्सर जॉन्सनकडून सुटला होता, ज्याचा त्याने नंतर फायदा घेतला. क्लासेनने २६ चेंडूत ४७ धावा केल्या. नंतर नितीश कुमार रेड्डीही ११ धावांवर बाद झाला. पण इशान किशनने डाव पुझे सलील अरोराने साथ दिली. त्यामुळे १९ षटकात ५ बाद १८१ धावा करत हैदराबादने सामना जिंकला. इशान ४७ चेंडूत ७० धावांवर नाबाद राहिला. सलीलल ५ चेंडूत १० धावांवर नाबाद राहिला. मुकेश चौधरीने २ विकेट्स घेतल्या..या सामन्यानंतर चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज (Ruturaj Gaikwad) म्हणाला, 'हो, मला वाटतं आम्ही हा चांगला क्रिकेटचा सामना होता, नक्कीच आम्ही १९ व्या षटापर्यंत सामन्यात होतो आणि मला वाटतं की ही टी२० सामन्यासाठीची चांगली खेळपट्टी होती. संपूर्ण सामन्यात त्यात फारसा बदल झाला नाही. मला वाटतं १८० ही एकूणच चांगली धावसंख्या होती. त्यामुळे चांगला सामना होता. काही संधी हुकल्या, पण ठीक आहे, मला तरी सुद्धा खेळाडूंचा अभिमान आहे.'कोणत्या विभागात तुम्ही कमी पडलात का? या प्रश्नावर उत्तर देताना ऋतुराज म्हणाला, 'मला वाटतं की खरंतर कोणत्याच विभागात नाही, फक्त विकेट घेतल्यानंतर लगेचचं त्याचा फायदा घ्यायला हवा. त्याचवेळी तुम्ही प्रतिस्पर्ध्यांवर दबाव वाढवू शकता. पण मला वाटतं आम्हाला तेच करण्याच अपयश आलं. पण तरी मला वाटतं की आमच्याकडे जो संघ होता आणि आणि मर्यादीत संघ होता, त्यातून जे आम्ही सर्वोत्तम कॉम्बिनेशन संघात करू शकत होतो, ते केले. मला अजूनही संघाचा अभिमानच आहे आणि मला अजूनही वाटते आम्ही चांगला खेळ केला.'.पुढच्यावर्षी हाच संघ आणखी मजबूत करशील असं वाटतं का? यावर ऋतुराज म्हणाला, 'हो, नक्कीच. आम्ही संघ तयार करत आहोत. मला वाटतं अनेक सकारात्मक गोष्टी घडल्या. संजू संघात येणं फायद्याचं ठरलं. तो आमच्यासाठी खूप चांगला खेळत आहे. कार्तिक शर्माने पुन्हा एकदा चांगली खेळी केली. त्यामुळे मला वाटतं की संघ तयार होत आहे.''नक्कीच आमच्या संघातील काही खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर झाले. मला वाटतं त्यानंतर पुन्हा मागे जाऊन त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम बदली खेळाडू शोधण्याचा विचार करावा लागत होता. त्यामुळे अनेक बाबी होत्या, पण तरी जो संघ होता, त्यातील प्रत्येक खेळाडूने सर्वोत्तम दिले. मी म्हणालो तसं मला अजूनही खेळाडूंचा अभिमान आहे.'.IPL 2026 PLAYOFF SCENARIO: सनरायझर्स हैदराबादचा विजय, पण गुजरात टायनट्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचले? 'बाय वन गेट वन' ऑफर.चेन्नईच्या चाहत्यांबद्दल ऋतुराज म्हणाला, 'संपूर्ण जगभरात आमचे चाहते आहेत, ते आमच्या प्रत्येत यश-अपयशात आम्हाला पाठिंबा देतात. हो आम्ही घरच्या मैदानावर काही सामने हरलो, पण मला वाटतं की गेल्यावर्षीपेक्षा आम्ही यावेळी खूप चांगली कामगिरी केली. नक्कीच आम्ही पुढच्यावर्षी आणखी मजबूत संघ म्हणून मैदानात उतरू.'चेन्नईला आता साखळी फेरीतील शेवटचा सामना गुजरातविरुद्ध २१ मे रोजी खेळायचा आहे.