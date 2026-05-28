Vaibhav Sooryavanshi समोर पॅट कमिन्सही हतबल; SRH चं आव्हान संपल्यावर म्हणाला, 'असं वाटत होतं त्याच्यासाठी आमच्याकडे...'

बुधवारी आयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या (IPL 2026) एलिमिनेटर सामन्यात (Eliminator) राजस्थान रॉयल्सने सनरायझर्स हैदराबादला ४७ धावांनी पराभूत केले (RR beat SRH). त्यामुळे सनरायझर्स हैदराबादचे या आयपीएल हंगामातील आव्हान संपुष्टात आले, तर राजस्थानने क्वालिफायर २ सामन्याकडे (Qualifier 2) वाटचाल केली. राजस्थानच्या या विजयात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा (Vaibhav Sooryavanshi) मोठा वाटा होता, त्याच्या वादळी खेळीसाठी त्याला सामनावीर पुरस्कारही देण्यात आला. सामन्यानंतर त्याचे हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सनेही (Pat Cummins) कौतुक केले. .Vaibhav Sooryavanshi: 'नवा सिक्सर किंग...', गेलची आपलाच वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणाऱ्या वैभवसाठी स्पेशल पोस्ट; काय म्हणाला एकदा पाहाच.या सामन्याआधी कमिन्सने म्हटले होती की हैदराबादने वैभवसाठी योजना आखल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात वैभव हैदराबादवर वरचढ ठरल्याचे दिसला. त्याने २९ चेंडूत ९७ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने १२ षटकारांचा पाऊस पाडला. यातील ४ षटकार तर त्याने कमिन्सच्या गोलंदाजीवरच मारले होते. त्याने आयपीएलमध्ये सर्वात जलद शतक करण्याचा विक्रम थोडक्यात हुकला. हा विक्रम गेलच्या नाववर असून त्याने ३० चेंडूत शतक केलेले आहे..पण वैभवच्या या दमदार खेळीमुळे राजस्थानने २० षटकात ८ बाद २४३ धावा केल्या होत्या. यानंतर हैदराबादचा संघ १९.२ षटकात १९६ धावाच करू शकला. हैदराबादकडून ईशान किशन (३३), नितीश कुमार रेड्डी (३८) आणि सलील अरोरा (३५) यांनी ३० धावांचा टप्पा पार केला. पण कोणीही शेवटपर्यंत टिकून राहत संघाला विजय मिळवून देऊ शकले नाही.या सामन्यानंतर कमिन्स म्हणाला, 'वैभव सूर्यवंशी खूपच चांगला खेळला. असं वाटत होतं गोलंदाजांकडे फार पर्यायच उरत नाहीयेत. खेळपट्टी फलंदाजीसाठी चांगली होती, त्यामुळे चूका करण्याची संधी कमी होती. जर तुमचा थोडा जरी यॉर्कर चुकला, तरी तो त्याचा पूर्ण फायदा घेत होता. त्यामुळे त्याचे कौतुक करावे लागेल.'.याशिवाय नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्याबद्दल कोणताही पश्चाताप नसल्याचे कमिन्सने सांगितले. याशिवाय या हंगामात अनेक युवा खेळाडूंना हैदराबादने संधी दिली. याबाबत कमिन्स म्हणाला, 'आम्ही एक चांगला संतुलित संघ तयार केला, असं वाटतं. प्रफुल हिंगे आणि साकिब हुसैनने चांगला खेळ केला. हे युवा खेळाडू अजून फारसे क्रिकेट खेळलेले नाही. मी आज एक विक्रम पाहिला की यंदा किंवा कदाचित आयपीएल इतिहासात प्लेऑफमध्ये प्रवेश केलेल्या सर्वात युवा संघांपैकी आम्ही एक आहोत. त्यामुळे त्यातून दिसते की प्रशिक्षकांनी किती चांगले प्रतिभावान खेळाडू शोधून काढलेत. कर्णधार म्हणून त्यांना खेळताना पाहणं आनंददायी आहे.'.IPL 2026 Eliminator : राजस्थान रॉयल्सचा Qualifier 2 मध्ये 'थाटात' प्रवेश; सनरायझर्स हैदराबादचे पॅकअप! गुजरात टायन्सशी सामना.याशिवाय कमिन्स २४० हून अधिक धावांचा पाठलाग करण्याबाबत म्हणाला की अशावेळी अनेक गोष्टी योग्य व्हाव्या लागतात. त्याने सांगितले की हैदराबादने चुकीच्या वेळी अधिक विकेट्स गमावल्या, त्यामुळे आव्हान कठीण झालं. तीन वर्षात दोनदा प्लेऑफ गाठण्याबाबत तो म्हणाला, आम्ही टॉप-२ होण्यापासून थोडक्यात दूर राहिले. त्यामुळे यापेक्षा जास्त काही मागणार नाही. संपूर्ण हंगामात खेळाडूंनी चांगला खेळ केला. त्यांनी क्रिकेटचा आनंद घेत जसा खेळ केला, ते पाहून मला खूप समाधान वाटलं.'.