Union Budget 2026: पुढील दशक खेळाडूंचे! क्रीडा क्षेत्रासाठी निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रविवारी (१ फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेला हा ९ वा अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पावेळी विविध क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून यात क्रीडा क्षेत्राचाही समावेश आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी (Sports) मोठी घोषणा करण्यात आली असून आगामी १० वर्षांसाठी 'खेलो इंडिया मिशन' चा रोडमॅप (Khelo India Mission) मांडला आहे. यातून भारतीय क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी म्हटले की 'क्रीडा क्षेत्र रोजगार, कौशल्य आणि नोकरीच्या अनेक संधी निर्माण करते. खेलो इंडियाच्या अंतर्गत आधीच सुरू करण्यात आलेल्या प्रतिभा विकास प्रयत्नांना पद्धतशीरपणे पुढे नेताना पुढील १० वर्षांत क्रीडा क्षेत्राला बदलण्यासाठी 'खेलो इंडिया मिशन' सुरू करण्याचा प्रस्ताव मी ठेवते.' २०१७ मध्ये तगाळागातील प्रतिभा ओळखण्याच्या प्रमुख हेतूने खेलो इंडियाची सुरुवात झाली होती..खेलो इंडिया मिशनखेळो इंडिया मिशनमध्ये क्रीडा प्रतिभेवर लक्ष देण्यासोबतच हे क्रीडा तंत्रज्ञानामध्येही प्रगती करण्यावर भर दिला जाईल. तसेच खेळाडूंना पायाभूत, मध्यम आणि एलिट अशा तीन स्थरांवर प्रशिक्षण दिले जाईल. केवळ खेळाडूंसाठीच नाही, तर उच्च दर्जाचे प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ तयार करण्यावरही भर दिला जाईल. क्रीडा प्रशिक्षणामध्ये आधुनिक क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाईल. क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जातील, तसेच ट्रेनिंग आणि स्पर्धांसाठी क्रीडा सुविधा आणखी भक्कम केल्या जातील..उच्च दर्जाच्या क्रीडा सामनाची निर्मिती आणि संशोधनउच्च दर्जाच्या क्रीडा सामनाच्या निर्मिती आणि संशोधनालाही बळकटी देण्यासाठी निर्मला सीतारमन यांनी आणखी एक विशेष उपक्रमाचीही घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की 'उच्च दर्जाच्या साहित्य निर्मीती, संधोधन, उपकरणे डिझाईन आणि साहित्य विज्ञानातील नाविन्याला बळकटी देण्यासाठी मी एक केंद्रिय उपक्रम प्रस्तावित करते.'.हा अर्थसंकल्पीय निर्णय पुलेला गोपीचंद यांच्या नेतृ्त्वातील क्रीडा मंत्रालय नियुक्त टास्ट फोर्सच्या शिफारसींच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. उच्च दर्जाच्या प्रशिक्षकांची फळी उभारण्यावही अधिक भर देण्याची गरज या टास्ट फोर्सने अधोरेखित केली आहे. प्रशिक्षकांसाठी 'टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम सुचवण्यात आली आहे, ज्यातून प्रशिक्षकांनाही आर्थिक आणि व्यावसायिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे. आगामी काळात भारत राष्ट्रकुल स्पर्धेचे आयोजन करणार आहे. तसेच ऑलिम्पिक २०३६ च्या यजमानपदासाठीही बोली सादर केली आहे. त्यामुळे हे निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाळा स्थापनेसाठी मदत देणार असल्याचे निर्मला सितारमन यांनी सांगितले. यामध्ये गेमिंचाही समावेश आहे. यासोबत ऍनिमेशन, व्हिज्युएल इफेक्ट्स आणि कॉमिक्सचा समावेश आहे. यासाठी १२.२ लाख कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे ई-स्पोर्ट्सलाही मोठी बळकटी मिळणार आहे.