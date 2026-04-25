Vaibhav Sooryavanshi चे दुसरे शतक! तब्बल १२ षटकारांचा पाऊस पाडत IPL मध्ये ऐतिहासिक कारनामा; १९ वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं

Vaibhav Sooryavanshi Century Records: वैभव सूर्यवंशीने राजस्थान रॉयल्ससाठी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध स्फोटक फलंदाजी केली. त्याने १२ षटकारांचा पाऊस पाडत शतक ठोकले. यासोबतच त्याने अनेक विक्रम केले आहेत.
Vaibhav Sooryavanshi Century | RR vs SRH | IPL 2026

Pranali Kodre
Updated on

IPL 2026 RR vs SRH Marathi news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ३६ वा सामना राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद संघात होत आहे. हा सामना जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर होत आहे.

या मैदानावरील हा पहिलाच आयपीएल सामना आहे. दरम्यान, या मैदानात पुन्हा एकदा १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Sooryavanshi) बॅट तळपली आहे. त्याने आक्रमक शतक केले. यासह त्याने मोठे विक्रम केले आहेत.

या सामन्यात राजस्थानने (Rajasthan Royals) प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद २२८ धावा केल्या. यामध्ये वैभव सूर्यवंशीने ३७ चेंडूत ५ चौकार आणि १२ षटकारांसह १०३ धावांची खेळी केली. वैभवने पहिल्या षटकापासूच आक्रमक खेळ केला होता. त्याने पहिल्याच षटकात प्रफुल हिंगेविरुद्ध सलग ४ षटकार मारले.

