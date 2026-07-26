IND vs ZIM 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं शतक थोडक्यात हुकलं, पण विश्वविक्रम रचला! क्रिकेट इतिहासात असा पराक्रम करणारा पहिलाच ठरला

IND vs ZIM 3rd T20I Marathi Cricket News : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात सुरू असलेल्या टी२० मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना रविवारी (२६ जुलै) रोजी खेळवला जात आहे. या मालिकेत भारताने पहिले दोन्ही सामने जिंकले असल्याने २-० अशी विजयी आघाडी घेतलेली आहे. आता तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून व्हाईटवॉश देण्याचा भारताला संधी आहे. या सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने स्फोटक फलंदाजी कराताना विश्वविक्रमालाही गवसणी घातली आहे. .IND vs ZIM: MY BAD...! ईशान किशनने सोपा रन-आऊट सोडला अन् डोक्यालाच हात लावला; Video Viral.टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीला येण्याचा भारतीय संघाने निर्णय घेतला. प्रिन्स यादवला दुखापतीमुळे मुकावे लागले, तर शिवम दुबेला आजच्या सामन्यात विश्रांती दिली गेली. त्यांच्या जागी अशोक शर्मा व सूर्यांश शेडगेला संधी मिळाली आहे. १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने भारताला चांगली सुरुवात करून दिली, परंतु अभिषेक शर्मा (२) पुन्हा अपयशी ठरला आणि ब्लेसिंग मुझारबानीने त्याची विकेट घेतली. सलग तीन सामन्यांत मुझारबानीने भारतीय सलामीवीर अभिषेकला माघारी पाठवले. पण, वैभवने जोरदार फटकेबाजी सुरू ठेवली आणि त्याने संघाला पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ६४ धावा उभ्या करून दिल्या..त्यांतरही तो आक्रमक खेळत होता. त्याने या मालिकेतील त्याचे दुसरे अर्धशतक ३१ चेंडूत पूर्ण केले. त्याला ईशान किशन चांगली साथ देत होता. तोही गेल्या सामन्यातील लयच कायम ठेवून खेळत होता. वैभव आणि ईशान यांच्यात ७५ धावांची भागीदारी झाली. त्यामुळे भारताने १० षटकातच ९० धावांचा टप्पा पार केला होता. मात्र ईशानला ११ व्या षटकात सिकंदर रझाने त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे त्याची वैभवसोबतची भागीदारी तुटली. ईशानने २६ चेंडूत २९ धावांची खेळी केली. त्यामुळे कर्णधार श्रेयस अय्यर फलंदाजीला उतरला..दरम्यान, वैभवने एक विश्वविक्रमही नावावर केला आहे. त्याने झिम्बाब्वेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात १९ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यातही त्याने अर्धशतक केले. त्यामुळे वैभव वयाची १६ वर्षे पूर्ण करण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोनदा ५० धावांचा टप्पा पार करणारा जगातील पहिलाच खेळाडू ठरला. नेपाळच्या कुशाल मल्लाने १६ वर्षे पूर्ण करण्यापूर्वी एकदाच अर्धशतक केले होते..IND vs ZIM 3rd T20I: भारतीय संघाने टॉस जिंकला; दोन बदलांसह मैदानावर उतरला, वाचा कोणाला मिळालीय Playing XI मध्ये जागा.वैभवने रविवारी अर्धशतकानंतर मात्र आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली. तो ज्याप्रकारे खेळत होता, ते पाहाता तो शतक करेल, असंच चित्र दिसत होतं. मात्र त्याचा मोठा अडथळा १५ व्या षटकात विझली वधेवेरेने दूर केला. त्याने टाकलेल्या चेंडूवर सूर्यवंशीने मोठा शॉट खेळण्याता प्रयत्न केला. पण लाँग ऑफला ब्रॅड इव्हान्सने झेल घेतला. त्यामुळे वैभव ४९ चेंडूत ८१ धावा करून माघारी परतला. त्याने या खेळीत ८ चौकार आणि ४ षटकार मारले.तो बाद झाल्यानंतर उपकर्णधार तिलक वर्मा कर्णधार श्रेयस अय्यरची साथ देण्यासाठी उतरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.