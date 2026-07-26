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IND vs ZIM 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं शतक थोडक्यात हुकलं, पण विश्वविक्रम रचला! क्रिकेट इतिहासात असा पराक्रम करणारा पहिलाच ठरला

Vaibhav Sooryavanshi Record Marathi Cricket News: झिम्बाब्वेविरुद्ध १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने तिसऱ्या टी२० सामन्यात स्फोटक फलंदाजी केली. पण त्याचं शतक थोडक्यात हुकलं. पण असं असलं तरी त्याने विश्वविक्रम केला आहे.
Vaibhav Sooryavanshi World Record

Vaibhav Sooryavanshi | India vs Zimbabwe 3rdT20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs ZIM 3rd T20I Marathi Cricket News : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात सुरू असलेल्या टी२० मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना रविवारी (२६ जुलै) रोजी खेळवला जात आहे. या मालिकेत भारताने पहिले दोन्ही सामने जिंकले असल्याने २-० अशी विजयी आघाडी घेतलेली आहे.

आता तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून व्हाईटवॉश देण्याचा भारताला संधी आहे. या सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने स्फोटक फलंदाजी कराताना विश्वविक्रमालाही गवसणी घातली आहे.

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