मैदानावर असेपर्यंत मीच बॉस... १५ वर्षांच्या Vaibhav Sooryavanshi चा विश्वास; वडिलांबद्दल म्हणाला...

Vaibhav Sooryavanshi Marathi news: वैभव सूर्यवंशीने वयाच्या १५ व्या वर्षातच क्रिकेटविश्वात त्याची ओळख निर्माण केली आहे. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीचे अनेकांनी कौतुकही केले असून यामुळे त्याला मोठा चाहतावर्गही मिळाला आहे. वैभव (Vaibhav Sooryavanshi) भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून आणि भारत अ संघाकडूनही खेळला आहे. तो सध्या आयपीएलमध्ये (IPL) राजस्थान रॉयल्सकडून (Rajasthan Royals) खेळत आहे. आयपीएलमध्येही त्याने त्याच्या वादळी फलंदाजीचे दर्शन घडवले आहे. .Vaibhav Sooryavanshi: वैभवची IPLमधील वर्षपूर्ती! १५ वर्षीय फलंदाजाचे जगाला नोंद घ्यायला लावणारे १० दमदार कारनामे.काही दिवसांपूर्वीच त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ भारतीय संघासाठी जिंकला होता. या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात त्याने १७५ धावांनी खेळीही केली होती. पण आता त्याचे लक्ष भारताच्या वरिष्ठ संघाकडून खेळण्यावर आहे. तसेत त्याला प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व ठेवायला आवडत असल्याचेही त्याने सांगितले आहे..सूर्यवंशी दूरदर्शनशी बोलताना म्हणाला, 'मी जितका वेळ मैदानात आहे आणि जितका काळ माझे कौशल्य वापरू शकत आहे, तोपर्यंत मला खेळत वर्चस्व गाजवायचे आहे. मी प्रतिस्पर्ध्यांच्या हातून सामना हिसकावू शकतो. मी माझ्या वडिलांशी बोलतो. ते म्हणाले मी त्यांचं अर्धच स्वप्न अद्याप पूर्ण केलंय, पण अर्ध स्वप्न बाकी आहे. मला वरिष्ठ संघांसाठी वर्ल्ड कपमध्ये खेळायचे आहे. नक्कीच प्रत्येक खेळाडूचे हेच स्वप्न असते की वरिष्ठ संघासाठी खेळायचं आणि भारतासाठी सामने जिंकायचे. माझं लक्ष त्यावर आहे.'.वैभवने लहान वयातच त्याची प्रतिभा सिद्ध केली आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियमानुसार वयाची १५ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय खेळता येत नाहीत. त्यामुळे त्याला अद्याप भारताच्या वरिष्ठ संघात जागा मिळू शकत नव्हती. पण मार्च २०२६ मध्ये वैभवने त्याचा १५ वा वाढदिवस साजरा केला. त्यामुळे आता तो भारतीय संघासाठी खेळू शकतो. पण आता त्याला संधी मिळणार का आणि कधी दिली जाणार हे पाहावे लागणार आहे..वैभवने सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये ६ सामन्यात २४६ धावा केल्या आहेत. त्याने २३६ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आहेत. त्याने गेल्यावर्षी आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. तेव्हापासून त्याने १३ सामने खेळले असून १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ४९८ धावा केल्या आहेत.