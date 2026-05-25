MI vs RR: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ४ धावांवर आऊट होऊनही घडवलाय इतिहास

Vaibhav Sooryavanshi Record Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (२४ मे) राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सला ३० धावांनी पराभूत केले आणि प्लेऑफमध्येही प्रवेश मिळवला. राजस्थान आणि मुंबईचा हा अखेरचा साखळी सामना होता. आता राजस्थान एलिमिनेटर सामन्यात खेळताना दिसेल. या सामन्यादरम्यान १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने मोठा विश्वविक्रम केला आहे. .IPL 2026 Final Points Table: अजिंक्य रहाणे लढला, पण KKR हरले! दिल्लीने शेवटचा सामना जिंकला अन् CSK ला टाकले मागे.या सामन्यात राजस्थान रॉयल्स प्रथम फलंदाजीला उतरल्यानंतर यशस्वी जैस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली. पण चौथ्या षटकात यशस्वी जैस्वालने २७ धावांवर बाद झाला, तर पाचव्या षटकात वैभव सूर्यवंशीला ४ धावांवर दीपक चाहरने बाद केले. पण असे असले तरी वैभवच्या आता आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १४ षटकात ५८३ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे त्याच्या नावावर विश्वविक्रम झाला..वैभव आता एका टी२० स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा किशोरवयीन (१९ वर्षांपर्यंत) खेळाडू ठरला आहे. त्याने देवदत्त पडिक्कलचा विक्रम मागे टाकला आहे.त्याने १९ वर्षांचे वय असताना २०१९-२० च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत ५८० धावा केल्या होत्या. याशिवाय तिलक वर्माने १९ वर्षांचा असताना मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएल २०२२ मध्ये १४ सामन्यांत ३९७ धावा केल्या आहेत. यापाठोपाठ दक्षिण आफ्रिकेचा लुआन-ड्री प्रिटोरियसने १८ व्या वर्षी SA20 या स्पर्धेत २०२४-२५ हंगामात १२ सामन्यांत ३९७ धावा केल्या होत्या..सूर्यवंशीने बाद झाल्यानंतरही ध्रुव जुरेल (३८), दसून शनका (२९), जोफ्रा आर्चर (३२) आणि रवींद्र जडेजा (नाबाद १९) यांच्या योगदानामुळे २० षटकात ८ बाद २०५ धावा केल्या. मुंबईकडून दीपक चाहर आणि शार्दुल ठाकूर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतली..IPL 2026 Playoff Schedule: जेतेपदासाठी लढण्यास टॉप - ४ संघ सज्ज! कधी अन् कुठे रंगणार प्लेऑफचे सामने? नोट करून ठेवा.त्यानंतर मुंबई इंडियन्सला २० षटकात ९ बाद १७५ धावा करता आल्या. मुंबईकडून सूर्यकुमार यादवने ६० धावांची खेळी केली. विल जॅक्सने ३३ धावांची, तर कर्णधार हार्दिक पांड्याने ३४ धावांची खेळी केली. मात्र मुंबईला विजयापर्यंत पोहचता आले नाही. राजस्थानकडून जोफ्रा आर्चरने ३ विकेट्स घेतल्या.