IPL 2026, Video: तुझ्या बॅटमध्ये AI चीप आहे? वैभव सूर्यवंशीच्या उत्तरानं टीका करणाऱ्या पाकड्यांची बोलती होईल बंद

राजस्थान रॉयल्सचा १५ वर्षांच्या क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांनाच चकीत केलं आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये (IPL 2026) तो दिग्गज फलंदाजांच्या खांद्याला खांदा लावून मोठमोठ्या खेळी करताना दिसतोय. त्याने अनेक अनुभवी गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतलेलाही दिसला. त्याने काही दिवसांपूर्वीच सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ३६ चेंडूत शतक केले होते. त्यानंतर आता मंगळवारी (२८ एप्रिल) पंजाब किंग्सविरुद्ध त्याने अवघ्या १६ चेंडूत ४३ धावा केल्या आणि संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. .Who is Shubham Dubey: यवतमाळच्या गल्लीतून IPL च्या मैदानापर्यंत; पान टपरी चालवणाऱ्याच्या पोराचा राजस्थान रॉयल्ससाठी धुमाकूळ.दरम्यान, त्याची फलंदाजी पाहून काही जणांनी त्याच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पाकिस्तानचे प्रसिद्ध क्रिकेट विशेषज्ञ डॉक्टर नौमान नियाज यांनी मजेत असं म्हटलं होतं की वैभव जशी फलंदाजी करतोय, असं वाटतं की त्याच्या बॅटमध्ये एआय चीप (AI Chip) बसवली आहे. याशिवाय त्यांनी असंही म्हटलं होतं की त्याची तपासणी व्हायला पाहिजे, ज्याप्रकारे वाडा डोपिंगची तपासणी करतात तशी. कारण त्याची क्षमता आश्चर्यचकीत करणारी आहे. दरम्यान, नियाज यांनी वैभवकडे असलेल्या क्रिकेट टेकनिकचे कौतुकही केले होते..तथापि, त्याच्या बॅटमध्ये एआय चीप असल्याचे विधान बरंच चर्चेत आलं. ज्याबद्दल आता खुद्द वैभव सूर्यवंशीलाच विचारण्यात आले. पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यानंतर वैभवला विचारण्यात आले. तेव्हा त्याने हसत उत्तर दिले की 'देवानेच लावून दिली आहे. वरतीच म्हणालेला की तुझ्या बॅटला काहीतरी लावून देतो. मी आता त्याचाच वापर करतोय.'वैभवच्या या उत्तराचा व्हिडिओ राजस्थान रॉयल्सने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..वैभवकडे ऑरेंज कॅपपंजाब किंग्सविरुद्ध केलेल्या ४३ धावांच्या खेळीमुळे वैभवने आयपीएल २०२६ मध्ये ४०० धावांचा टप्पा गाठला. त्यामुळे तो या हंगामात ४०० धावा करणारा पहिला खेळाडू ठरला आहे. त्यामुळे सध्या सर्वाधिक धावांसाठी मिळणारी ऑरेंज कॅपही (Orange Cap) त्याच्याकडेच आहे. या यादीत त्याच्यानंतर सनरायझर्स हैदराबादचा अभिषेक शर्मा असून त्याने ३८० धावा केल्या आहेत..PBKS vs RR Live: दे दणादण! वैभव सूर्यवंशीने पंजाबच्या गोलंदाजांचा केला पालापाचोळा; ८ चेंडूंत ४२ धावा, IPL 2026 मध्ये रचला इतिहास.राजस्थानचा पंजाबविरुद्ध विजयमंगळवारी झालेल्या सामन्यात पंजाबने २० षटकात ४ बाद २२२ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २२३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग राजस्थानने १९.२ षटकात ४ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. राजस्थानसाठी वैभवशिवाय यशस्वी जैस्वालने ५१, डनोवन फरेराने ५२ धावांची आणि शुभम दुबेने ३१ धावांची खेळी केली.