वैभव सूर्यवंशी अचानक पळत आला अन् गावसकर-बांगर यांच्यासमोर झाला नतमस्तक; SRH vs RR सामन्याआधीचा Video Viral

Vaibhav Sooryavanshi Touches Sunil Gavaskar's Feet: बुधवारी आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील एलिमिनेटर सामना सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात पार पडला. या सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशीने सुनील गावसकर आणि संजय बांगर यांना आशीर्वाद घेतल्याचे दिसले होते.
Pranali Kodre
IPL 2026 RR vs SRH Marathi News: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वांचीच मनं जिंकली आहेत. त्याने बुधवारी तर एलिमिनेटर सामन्यात (Eliminator) राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध अफलातून फटकेबाजी केली.

मुल्लनपूरला झालेल्या या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने हैदराबादला ४७ धावांनी पराभूत करत क्वालिफायर २ (Qualifier 2) सामन्यात प्रवेश केला आहे.

