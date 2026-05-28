वैभव सूर्यवंशी अचानक पळत आला अन् गावसकर-बांगर यांच्यासमोर झाला नतमस्तक; SRH vs RR सामन्याआधीचा Video Viral

IPL 2026 RR vs SRH Marathi News: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वांचीच मनं जिंकली आहेत. त्याने बुधवारी तर एलिमिनेटर सामन्यात (Eliminator) राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध अफलातून फटकेबाजी केली. मुल्लनपूरला झालेल्या या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने हैदराबादला ४७ धावांनी पराभूत करत क्वालिफायर २ (Qualifier 2) सामन्यात प्रवेश केला आहे. .Vaibhav Sooryavanshi: 'नवा सिक्सर किंग...', गेलची आपलाच वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणाऱ्या वैभवसाठी स्पेशल पोस्ट; काय म्हणाला एकदा पाहाच.या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने तुफानी फटकेबाजी करताना २९ चेंडूत ५ चौकार आणि १२ षटकारांसह ९७ धावांनी खेळी केली. तसेच ध्रुव जुरेलने ५० धावांची खेळी केली. त्यामुळे राजस्थानने २० षटकात ८ बाद २४३ धावांचा डोंगर उभा केला होता. ज्यानंतर २४४ धावांचा पाठलाग करताना सनरायझर्स हैदराबाद संघाचा डाव १९.२ षटकात १९६ धावांवर संपला..दरम्यान, या सामन्यापूर्वीचा एक व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) होत आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की सामन्यापूर्वी वैभव राजस्थानच्या इतर संघसहकाऱ्यांसह सराव करत आहे. त्यावेळी समालोचनाचे काम करत असलेल्या दिग्गज क्रिकेटपटू सुनील गावसकर आणि संजय बांगर (Sunil Gavaskar & Sanjay Bangar) यांना त्याने पाहिले. त्यावेळी त्याने फार विचार न करता पळत गेला आणि त्याने गावसकर व बांगर यांच्या पायाला स्पर्श करत आशीर्वाद घेतला. त्यानंतर तो टीव्ही प्रेझेंटेटर जतीन सप्रूच्याही पाया पडण्यासाठी जात होता, पण तो हसत मागे सरकला आणि त्याच्या पाया न पडण्यास सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..वैभव सूर्यवंशीचे मोठे विक्रमवैभवने ९७ धावांची खेळी करताना आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सध्या सर्वाधिक ६८० धावा केल्या आहेत. त्यामुळे तो आता आयपीएलमध्ये एका हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा अनकॅप्ड खेळाडू ठरला आहे. इतकेच नाही, तर त्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ६५ षटकारही मारले आहेत. त्यामुळे त्याने एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा ख्रिस गेलचाही (५९ षटकार- २०१२ हंगाम) विक्रम मोडला आहे. आता वैभवला आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ७०० धावांचा टप्पा ओलांडण्याचीही संधी आहे. असं झाल्यास आयपीएलमध्ये एका हंगामात ७०० हून अधिक धावा करणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंच्या यादीत त्याचा समावेश होईल..SRH vs RR Eliminator IPL 2026: शतकाचा विचार डोक्यात सुरू होता का? वैभव सूर्यवंशीची वादळी खेळीनंतर मजेशीर मुलाखत... Video.राजस्थानचा गुजरातशी सामनाआता राजस्थानने क्वालिफायर २ सामन्यात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे त्यांचा सामना शुक्रवारी (२९ मे) गुजरात टायटन्सविरुद्ध होणार आहे. गुजरातला क्वालिफायर १ सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पराभूत केले होते. त्यामुळे बंगळुरूने आधीच अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. आता क्वालिफायर २ सामन्यांत राजस्थान आणि गुजरात यांच्यात होणाऱ्या सामन्यात जो संघ विजय मिळवेल, तो संघ ३१ मे रोजी बंगळुरूविरुद्ध अंतिम सामना खेळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.