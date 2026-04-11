Vaibhav Sooryavanshi World Record: रोहित, पोलार्ड अन् हेडसारख्या दिग्गजांनाही इतक्या वर्षात जे जमलं नाही, ते वैभवंनं केलंय

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत १६ वा सामना राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात पार पडला. शुक्रवारी झालेल्या या सामन्यात राजस्थानने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या सामन्यात दमदार अर्धशतक केले. .Vaibhav Sooryavanshi च्या बॅटिंगने किंग कोहलीलाही पाडली भूरळ; RCB हरल्यानंतरही विराटचं त्याला स्पेशल गिफ्ट.बंगळुरूने दिलेल्या २०२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग राजस्थानने १८ षटकातच ४ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. राजस्थानसाठी वैभवने आक्रमक सुरुवात करून दिली होती. पॉवरप्लेमध्येच त्याने भुवनेश्वर कुमार, जोश हजलवूड, अभिनंदन सिंग यांच्याविरुद्ध चौकार षटकारांची बरसात केली. त्याने ३०० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना २६ चेंडूतच ८ चौकार आणि ७ षटकारांसह ७८ धावांची खेळी केली. त्याच्यानंतर ध्रुव जुरेलनेही ४३ चेंडूत ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ८१ धावा केल्या. दरम्यान, वैभवने केवळ १५ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले होते..वैभवने आयपीएलमध्ये आत्तापर्यंत ३ अर्धशतके आणि १ शतक केले आहेत. ही १७ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूमध्ये अर्धशतक पूर्ण करण्याची ही त्याची तिसरी वेळ होती केली आहे. त्याने गेल्यावर्षी गुजरात टायटन्सविरुद्ध शतक करताना १७ चेंडूत अर्धशतक आधी पूर्ण केलं होतं. त्यानंतर यावर्षी पहिल्याच सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धही त्याने १५ चेंडूत अर्धशतक केले होते. त्यामुळे आयपीएलमध्ये १७ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत ५० धावांचा आकडा सर्वाधिक वेळा गाठणारा वैभव पहिल्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे..आत्तापर्यंत २९ वेळा आयपीएलमध्ये १९ पेक्षा कमी चेंडूत अर्धशतके झाली आहेत. मात्र १७ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत २ किंवा त्यापेक्षा अधिकवेळा अर्धशतके करणारे वैभवव्यतिरिक्त ६ खेळाडू आहेत. यात जॅक फ्रेझर-मॅकगर्क, सुनील नरेन, निकोलस पूरन, इशान किशन, ट्रॅव्हिस हेड आणि कायरन पोलार्ड यांचा समावेश आहे..IPL 2026 : जसप्रीत, हेझलवूड सारख्या गोलंदाजांची भीती वाटत नाही का? वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, मी बॉलरकडे पाहतच नाही....१७ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत सर्वाधिकवेळा अर्धशतके करणारे खेळाडू३ वेळा - वैभव सूर्यवंशी२ वेळा - जॅक फ्रेझर मॅकगर्क२ वेळा - सुनील नरेन२ वेळा - निकोलस पूरन२ वेळा - इशान किशन२ वेळा - ट्रॅव्हिस हेड२ वेळा - कायरन पोलार्ड.