Vaibhav Sooryavanshi च्या बॅटिंगने किंग कोहलीलाही पाडली भूरळ; RCB हरल्यानंतरही विराटचं त्याला स्पेशल गिफ्ट

आयपीएल २०२६ स्पर्धा १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी गाजवताना दिसत आहे. त्याने नुकतेच शुक्रवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धही वादळी अर्धशतकी खेळी केली. त्याच्या या खेळीचं कौतुक विराट कोहलीनेही (Virat Kohli) केलं आहे. त्याने त्याच्यासाठी एक खास गोष्ट केली आहे. .IPL 2026 : जसप्रीत, हेझलवूड सारख्या गोलंदाजांची भीती वाटत नाही का? वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, मी बॉलरकडे पाहतच नाही....या सामन्यात राजस्थान समोर बंगळुरूने २०२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग राजस्थानने १८ षटकातच सहज पूर्ण केला केला. राजस्थानने १८ षटकात ४ बाद २०२ धावा केल्या. राजस्थानच्या या विजयात वैभवने (Vaibhav Sooryavanshi) ३०० च्या स्ट्राईक रेटने खेळताना २६ चेंडूत ८ चौकार आणि ७ षटकारांसह ७८ धावांची खेळी केली. त्यामुळे वैभव आता सध्या आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. त्यामुळे सध्या ऑरेंज कॅपही त्याच्याकडे आहे. त्याने ४ सामन्यातच २०० धावा केल्या आहेत. त्याला बंगळुरूविरुद्ध सामनावीर पुरस्कारही मिळाला. .विराट कोहलीकडून खास गिफ्टवैभवने या सामन्यात भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड अशा दिग्गजांविरुद्धही आक्रमक फटकेबाजी केली. त्याने या दोघांनाही मोठे शॉट्स खेळताना मागे-पुढे पाहिले नाही. हेजलवूडच्या एका षटकात तर त्याने ४ चौकार आणि एका षटकारासह १८ धावा चोपल्या. त्याच्या या स्फोटक फलंदाजीचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. यादरम्यान विराट कोहलीकडूनही त्याला शाबासकी मिळाली आहे. सामन्यानंतर सूर्यवंशीला विराट भेटला होता. यावेळी सूर्यवंशीच्या कॅपवर विराटने स्वाक्षरी करताना एक छोटा मेसेजही लिहिला. त्याने लिहिले की 'डिअर वैभव, वेल डन'. या कॅपचा फोटो राजस्थान रॉयल्सने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..राजस्थानचा सलग चौथा विजयया सामन्यात राजस्थानसाठी वैभवशिवाय ध्रुव जुरेलनेही आक्रमक खेळ केला. त्याने ४३ चेंडूत ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ८१ धावा केल्या. त्याआधी बंगळुरूने २० षटकात ८ बाद २०१ धावा केल्या होत्या. कर्णधार रजत पाटिदारने ६३ धावांची खेळी केली होती, तर विराटने १६ चेंडूत ३२ धावा केल्या होत्या..RR vs RCB Live : १५ चेंडूंत ७४ धावा चोपल्या... Vaibhav Sooryavanshi च्या वादळासमोर गतविजेत्यांचा पालापाचोळा; ध्रुव जुरेलसोबत ८ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.दरम्यान, राजस्थानचा हा सलग चौथा विजय आहे. त्यामुळे त्यांनी या विजयासह ८ गुण मिळवत पाँइंट्स टेबलमधील आपले अव्वल स्थान आणखी भक्कम केले आहे. बंगळुरू या पराभवानंतरही तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत.