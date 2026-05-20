LSG vs RR: ३८ चेंडूत ९३ धावा... वैभव सूर्यवंशीने वादळी खेळीसोबतच ३ मोठे विक्रमही केले; रिषभचा ८ वर्षे जुना रेकॉर्डही मोडला

IPL 2026, RR vs LSG Marathi News: लखनौ सुपर जायंट्स संघाला मंगळवारी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध आयपीएल २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) पराभवचा सामना करावा लागला. जयपूरला झालेल्या या सामन्यात राजस्थानने ७ विकेट्सने मोठा विजय मिळवत प्लेऑफच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. राजस्थानच्या या विजयात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा (Vaibhav Sooryavanshi) मोठा वाटा राहिला. त्याने आक्रमक खेळी करताना अनेक विक्रमही मोडले. या सामन्यात लखनौने मिचेल मार्श (९६) आणि जोश इंग्लिस (६०) यांच्या खेळीच्या जोरावर राजस्थानसमोर २२१ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग राजस्थानने १९.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. राजस्थानकडून वैभव सूर्यवंशीने ७ चौकार आणि १० षटकारांसह ३८ चेंडूत ९३ धावा केल्या. त्याला यशस्वी जैस्वाल (४३) आणि ध्रुव जुरेल (नाबाद ५३) यांचीही साथ मिळाली. .IPL 2026, LSG vs RR: 'पराभूत झालो, तरीही आमचा संघ...', रिषभ पंतची 'F' ची भाषा, पराभवानंतर ऑन कॅमेरा दिली शिवी; VIDEO.वैभव सूर्यवंशीने मोडला रिषभ पंतचा विक्रमवैभव सूर्यवंशीने या खेळीदरम्यान आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ५०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. त्याच्या १३ सामन्यांत ५७९ धावा आहेत. तो सध्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे ऑरेंज कॅपही आहे. दरम्यान तो एका आयपीएल हंगामात ५०० धावांचा टप्पा पार करणारा सर्वात युवा खेळाडू (Youngest 500 runs in IPL Sea ठरला आहे. त्याने रिषभ पंतला याबाबतीत मागे टाकले होते. रिषभने वयाच्या २० व्या वर्षी २०१८ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना ५०० धावा पार केल्या होत्या. रिषभने आयपीएल २०२६ मध्ये ६८४ धावा केल्या होत्या..मार्श-जैस्वाललाही टाकणार मागे?याशिवाय एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या अनकॅप़्ड खेळाडूंच्या (आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न खेळलेले) यादीत वैभव आता तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने रियान परागला मागे टाकले आहे. त्याने २०२४ मध्ये राजस्थानसाठी ५७३ धावा केल्या होत्या. या यादीत वैभवच्या पुढे यशस्वी जैस्वाल आणि शॉन मार्श आहेत. जैस्वालने २०२३ मध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी ६२५ धावा केल्या होत्या. शॉन मार्शने पंजाब किंग्ससाठी २००८ मध्ये ६१६ धावा केल्या होत्या. जर वैभवने आणखी एक अर्धशतक केले, तर तो या यादीत मार्श आणि जैस्वाल या दोघांनाही मागे टाकू शकतो.एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक धावा करणारे अनकॅप्ड खेळाडू६२५ धावा - यशस्वी जैस्वाल (राजस्थान रॉयल्स, २०२३)६१६ धावा - शॉन मार्श (पंजाब किंग्स, २००८)५७९ धावा - वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स, २०२६)५७३ धावा - रियान पराग (राजस्था रॉयल्स, २०२४)५४९ धावा - प्रभसिमरन सिंग (पंजाब किंग्स, २०२५)५१६ धावा - इशान किशन (मुंबई इंडियन्स, २०२०)५१२ धावा - सूर्यकुमार यादव (मुंबई इंडियन्स, २०१८).षटकारांचाही मोठा विक्रमवैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आत्तापर्यंत १३ सामन्यांत ५३ षटकार मारले आहेत. त्यामुळे तो एका आयपीएल हंगामात ५० षटकार पार करणारा पहिलाच भारतीय ठरला आहे. याशिवाय एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने आंद्रे रसेलला मागे टाकले आहे. रसेलने २०१९ मध्ये ५२ षटकार मारले होते. वैभवच्या पुढे आता केवळ ख्रिस गेल असून त्याचाही विक्रम मोडण्याची संधी वैभवकडे आहे. गेलने २०१२ मध्ये ५९ षटकार मारले होते.आयपीएलच्या एका हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू५९ षटकार - ख्रिस गेल (२०१२)५३ षटकार - वैभव सूर्यवंशी (२०२६)५२ षटकार - आंद्रे रसेल (२०१९)५१ षटकार - ख्रिस गेल (२०१३)४५ षटकार - जॉस बटलर (२०२२)४४ षटकार - ख्रिस गेल (२०११)४२ षटकार - अभिषेक शर्मा (२०२४).IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशीचा नादखुळा खेळ! विराटची कॅप डोक्यावर अन् दिग्गजांवर मात... 'त्या' सेलिब्रेशनचा अर्थही सांगितला... Video .याशिवाय वैभव आयपीएलमध्ये एका डावात १० किंवा त्यापेक्षा अधिक षटकार सर्वाधिकवेळा मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने एका डावात १० षटकार मारण्याची ही तिसरी वेळ होती. या यादीतही त्याच्यापुढे ख्रिस गेलच असून त्याने ४ वेळा १० किंवा त्यापेक्षा जास्त षटकार मारले आहेत. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर फिन ऍलेन आणि अभिषेक शर्मा आहेत, ज्यांनी प्रत्येकी २ वेळा १० किंवा त्यापेक्षा अधिक षटकार मारले आहेत..दरम्यान, राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध होणारा अखेरचा साखळी सामनाही जिंकला, तर ते आयपीएल २०२६ स्पर्धेत प्लेऑफमध्येही पोहचतील. असे झाले, तर वैभवला अनेक मोठे विक्रम मोडण्याची संधी असणार आहे.