Video Viral : शार्दूल ठाकूरने बाद करताच वैभव सूर्यवंशी ढसाढसा रडला; तो फटका का खेळला? स्वतःवरच चिडला

RR vs MI Marathi News:इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत १३ व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सला मंगळवारी (७ एप्रिल) २७ धावांनी पराभूत केले. राजस्थानचा हा सलग तिसरा विजय होता. या सामन्यातही राजस्थानसाठी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडून स्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळाली. मात्र बाद होताच हो अत्यंत निराशही झाला. पावसाचा अडथळा आलेला हा सामना ११-११ षटकांचा करण्यात आला होता. या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या राजस्थानकडून वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जैस्वाल यांच्या जोडीने पहिल्या चेंडूपासून वादळी खेळ करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी ३ षटकातच संघाला ५० धावा पार करून दिल्या होत्या..Vaibhav Suryavanshi Records: १५ वर्षीय वैभवने IPL मध्ये इतिहास घडवला! असा पराक्रम, जो जगात आतापर्यंत कुणालाच नव्हता जमला... .वैभवनेही (Vaibhav Sooryavanshi) समोर कोणता गोलंदाज आहे, याचा विचार न करता फटकेबाजी केली. त्याने सामन्यातील दुसऱ्या षटकात जसप्रीत बुमराहला (Jasprit Bumrah) २ षटकार मारताना १५ धावा चोपल्या होत्या. त्यानंतर तिसऱ्या षटकात त्याने ट्रेंट बोल्टलाही (Trent Boult) एक षटकार मारला. त्यानंतर चौथ्या षटकात मात्र हार्दिक पांड्याने जैस्वाल आणि सूर्यवंशीला ४ धावाच दिल्या. मात्र ५ व्या षटकाची सुरुवात पुन्हा सूर्यवंशीने दणक्यात केली. त्याने शार्दुल ठाकूरविरुद्ध पहिल्या दोन चेंडूंवरच एक षटकार आणि एक चौकार मारला. त्यानंतर त्याने ५ व्या चेंडूवरही त्याने षटकार मारला होता. .मात्र ६ व्या चेंडूवर शार्दुलने (Shardul Thakur) बाजी जिंकली आणि सूर्यवंशीला बाद केले. शार्दुलने टाकलेल्या चेंडूवर वैभवने जोरात शॉट खेळला, पण त्याने शॉट खेळल्यानंतर चेंडूची ह उंची कमी राहिली आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला तिलक वर्माने सूर मारत त्याला चांगला झेल घेतला. त्यामुळे वैभवला १४ चेंडूत ५ षटकार आणि १ चौकारासह ३९ धावा करून माघारी परतावे लागले.जेव्हा वैभव बाद झाला, तेव्हा तो स्वत:वरच चिडलेला दिसला. तो त्याने खेळलेल्या शॉटवर निराश असल्याचे दिसत होता, त्याने रागात बॅटही मैदानावर आपटली. तसेच मैदानातून बाहेर पडताना काहीसा भावूक झालेला वैभव डोळे पुसतानाही दिसला होता. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, तो बाद झाल्यानंतर ध्रुव जुरेलही २ धावांवरच बाद झाला. पण जैस्वालने त्याची फटकेबाजी चालू ठेवली होती. त्याला काही काळ कर्णधार रियान परागने (२०), तर नंतर शिमरॉन हेटमायरने (६*) साथ दिली. जैस्वालने ३२ चेंडूत १० चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ७७ धावा केल्या. त्यामुळे राजस्थानने ११ षटकात ३ बाद १५० धावा चोपल्या होत्या..त्यानंतर १५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईला ११ षटकात ९ बाद १२३ धावाच करता आल्या. मुंबईकडून नमन धीरने १३ चेंडूत २५, तर शेरफेन रुदरफोर्डने ८ चेंडूत २५ धावा केल्या. तिलक वर्माने १४ धावा केल्या. या तिघांशिवाय कोणीही १० धावांचा आकडा पार केला नाही. राजस्थानकडून नांद्रे बर्गर, रवी बिश्नोई आणि संदीप शर्मा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. जोफ्रा आर्चर आणि तुषार देशपांडे यांनीही प्रत्येकी १ विकेट घेतली.